México

Detienen en Perú a mujer buscada en Querétaro por presunto fraude genérico

María “N” contaba con una orden de aprehensión y fue localizada gracias a una Alerta Migratoria y una Notificación Roja

María “N” fue detenida en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, en Lima, Perú, tras ser buscada por autoridades de Querétaro. (Facebook Fiscalía General de Querétaro﻿)
María “N” fue detenida en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, en Lima, Perú, tras ser buscada por autoridades de Querétaro. (Facebook Fiscalía General de Querétaro﻿)
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Una mujer identificada como María “N”, quien era buscada por autoridades judiciales de Querétaro por su probable participación en el delito de fraude genérico, fue detenida en Lima, Perú, como resultado de los mecanismos de cooperación internacional entre ambos países.

La Fiscalía General del Estado de Querétaro informó que la mujer contaba con una orden de aprehensión emitida por la Juez Único de Primera Instancia Penal del Distrito Judicial de Querétaro, por lo que se iniciaron las acciones necesarias para establecer su ubicación y lograr su detención fuera del territorio mexicano.

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Luego de las investigaciones correspondientes, las autoridades queretanas solicitaron la colaboración internacional para localizar a la imputada, quien se encontraba fuera de México.

Como parte de estas acciones, María “N” fue incorporada a una Alerta Migratoria y se emitió una Notificación Roja, herramientas utilizadas para facilitar la localización de personas requeridas por autoridades judiciales cuando se encuentran fuera de su país.

La detienen en aeropuerto de Lima

La búsqueda concluyó el pasado 4 de octubre, cuando autoridades de Perú localizaron y detuvieron a María “N” en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, en Lima.

(Facebook Fiscalía General de Querétaro)
(Facebook Fiscalía General de Querétaro)

La captura se produjo después de que las autoridades peruanas atendieron la solicitud internacional relacionada con la orden judicial emitida en Querétaro.

La Fiscalía estatal señaló que la detención fue posible gracias a la coordinación entre las instituciones encargadas de la investigación y las autoridades extranjeras, lo que permitió ubicar a la mujer pese a encontrarse fuera de territorio mexicano.

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Ahora, las autoridades de Querétaro mantienen comunicación con las instancias competentes para continuar con los procedimientos internacionales que correspondan.

El objetivo es que María “N” pueda ser trasladada y posteriormente puesta a disposición de la autoridad judicial que la requiere en Querétaro, donde deberá continuar el proceso relacionado con la acusación de fraude genérico.

La Fiscalía no proporcionó mayores detalles sobre el monto presuntamente defraudado, las circunstancias específicas del delito ni sobre las personas que habrían resultado afectadas.

Parte posterior del torso de un hombre con camiseta verde y las manos esposadas a la espalda.
La mujer contaba con una orden de aprehensión por su probable participación en el delito de fraude genérico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué es Sinergia Internacional?

La Fiscalía General del Estado explicó que esta acción forma parte de “Sinergia Internacional”, un mecanismo de colaboración que permite coordinar esfuerzos e intercambiar información con autoridades de otros países para localizar a personas que son requeridas por la justicia mexicana.

Este tipo de cooperación adquiere relevancia cuando una persona investigada o requerida por un juez abandona el territorio nacional y se establece en otro país.

A través de los mecanismos internacionales disponibles, las autoridades pueden compartir información para facilitar la ubicación de las personas buscadas y, cuando las condiciones legales lo permiten, iniciar los procedimientos necesarios para su eventual entrega a las autoridades que las requieren.

En el caso de María “N”, la coordinación entre las autoridades de Querétaro y Perú permitió establecer que se encontraba en Lima y concretar su detención en uno de los principales puntos de entrada y salida del país sudamericano.

La Fiscalía queretana indicó que continuará con las gestiones correspondientes hasta concluir el procedimiento internacional.

La mujer permanece sujeta a las disposiciones de las autoridades peruanas mientras se desarrolla el proceso correspondiente. Posteriormente, deberá determinarse el mecanismo jurídico mediante el cual podría ser entregada a las autoridades mexicanas para enfrentar el proceso judicial en Querétaro.

La Notificación Roja, cabe señalar, es un mecanismo de cooperación policial internacional utilizado para solicitar la localización y detención provisional de una persona con miras a su extradición o entrega, pero no constituye por sí misma una orden de aprehensión internacional. En este caso, la orden judicial que sustenta el requerimiento fue emitida previamente por autoridades de Querétaro.

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