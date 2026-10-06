México

Tini Stoessel cancela concierto en la Arena CDMX: cómo obtener tu reembolso paso a paso

La cantante argentina ya había tenido algunas presentaciones este 2026, sin embargo, no logrará cumplir con las fechas restantes

tini stoessel
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Un duro golpe ha recibido la fanaticada mexicana de la cantante y actriz argentina Tini Stoessel. A través de un comunicado oficial emitido este 6 de octubre de 2026, las empresas promotoras Zignia Live, Music Vibe y el recinto Arena CDMX confirmaron la cancelación definitiva del concierto programado para el próximo 25 de octubre de 2026 en la capital del país.

El espectáculo, que formaba parte del proyecto FUTTTURA, quedó cancelado debido a causas señaladas como “ajenas a ZIGNIA LIVE, ARENA CDMX Y MUSIC VIBE”.

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La argentina canceló su próximo concierto en la capital mexicana.
La argentina canceló su próximo concierto en la capital mexicana. (FB Superboletos)
La argentina canceló su próximo concierto en la capital mexicana. (FB Superboletos)
La argentina canceló su próximo concierto en la capital mexicana. (FB Superboletos)

Proceso oficial para la devolución de boletos

Ante la cancelación del evento, la boletera Superboletos y la empresa Zignia Live hicieron público el protocolo detallado para que las miles de personas que adquirieron entradas puedan tramitar el reembolso correspondiente:

Compras realizadas vía Web

Para los usuarios que efectuaron su compra de manera digital a través de la página oficial de Superboletos, el proceso será automático:

  • Sin trámites adicionales: No será necesario realizar ningún tipo de solicitud o trámite presencial ni digital.
  • Confirmación por correo: En los próximos días, el comprador recibirá un correo electrónico con la confirmación formal del reembolso procesado.
La cantante tuvo que cancelar sus fechas en la CDMX.
La cantante tuvo que cancelar sus fechas en la CDMX.

Compras en taquillas, outlets o medios no web

Para las personas que adquirieron sus accesos en físico o puntos de venta autorizados, a partir del 07 de octubre de 2026 se deberá enviar un correo electrónico a la dirección reembolsos@superboletos.com colocando en el asunto REEMBOLSO TINI CDMX 2026. Deberán adjuntarse los siguientes requisitos según el formato del boleto:

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  • Para Boletos Físicos:
    • Identificación oficial vigente (INE o Pasaporte).
    • Imagen legible y completa de los boletos físicos.
  • Para Boletos Digitales o No Impresos:
    • Identificación oficial vigente del titular de la compra (INE o Pasaporte).
    • Capturas legibles de los códigos QR (exclusivo para boleto digital).
    • Correo de confirmación de compra en formato PDF.

El tiempo de respuesta por correo será de 5 a 7 días hábiles, atendiendo en un horario de lunes a viernes de 9:00 AM a 6:00 PM. Para dudas o aclaraciones adicionales, la boletera habilitó el número de WhatsApp +528116251483 y el canal de Messenger M.ME/SUPERBOLETOSMX.

Fotografía en blanco y negro de Tini Stoessel sobre un escenario con el cabello al aire y un micrófono en la mano
Todas las personas que adquirieron sus boletos podrán obtener su reembolso.

La fractura silenciosa: El conflicto entre Tini y su padre, Alejandro Stoessel

Más allá de los aspectos logísticos que derivaron en la cancelación del show en México, el entorno de la artista argentina ha estado bajo la lupa internacional debido a la progresiva distancia y ruptura profesional entre Tini y su padre, el reconocido productor de televisión Alejandro Stoessel.

Durante más de una década, Alejandro no solo fue la figura paterna de la cantante, sino el arquitecto detrás de su carrera masiva. Desde sus inicios como estrella infantil en la serie Violetta de Disney hasta su consagración en la música urbana y pop, Alejandro dirigió de forma personal cada contrato, gira internacional, alianza comercial y decisión de producción de su hija.

Sin embargo, tras el lanzamiento de su álbum introspectivo Un mechón de pelo, Tini comenzó a destapar abiertamente las secuelas emocionales de haber crecido bajo una presión mediática y laboral desmedida desde muy joven. A través de sus canciones y declaraciones públicas, la artista dejó entrever que la relación profesional con su padre terminó superando y desgastando el vínculo filial básico.

El punto de quiebre ocurrió cuando Tini decidió tomar el control total de su carrera artística, desvinculando a su padre de la gestión directiva de sus shows y firmando con nuevos equipos de representación internacional. Esta decisión de “soltar la mano” ejecutiva de su progenitor respondió a un proceso de sanación personal y búsqueda de autonomía, pero desencadenó un distanciamiento doloroso en el seno familiar.

tini stoessel alejandro stoessel francisco stoessel mariana muzlera
La relación con su familia se ha complicado luego de las prácticas que salieron a la luz.

Consecuencias para Alejandro Stoessel: del control absoluto al margen profesional

Para Alejandro Stoessel, la desvinculación profesional y la tensión afectiva con su hija han representado un cambio drástico tanto en su estatus de la industria como en su estado de salud y vida personal.

Dejar de ser el mánager de Tini significó quedar fuera de la toma de decisiones estratégicas de una de las marcas musicales más lucrativas de América Latina y Europa.

Tras haber superado delicados problemas de salud años atrás que lo tuvieron al borde de la muerte —evento que marcó profundamente a la cantante—, el distanciamiento con Tini y las revelaciones plasmadas en sus composiciones afectaron su perfil público y su bienestar personal.

El productor pasó de ser visto como el “padre abnegado e impulsor del éxito” a ser cuestionado en la opinión pública sobre los límites entre el acompañamiento paterno y la explotación laboral sutil en carreras infantiles y juveniles.

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