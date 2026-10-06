México

Morena afirma que Jasmine Bugarín ya solicitó la cancelación de su nacionalidad estadounidense

Ariadna Montiel líder de Morena sostiene que los padres de la coordinadora nacieron en La Yesca, por lo que cumpliría con la condición de ser mexicana por nacimiento exigida para el cargo estatal

Una mujer que viste sombrero tejano claro y camisa roja sostiene un micrófono con ambas manos
La política Jasmine Bugarín habla en un evento del partido Morena sobre el proceso de renuncia a su nacionalidad estadounidense. (@JasminBugarin)
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Jasmine Bugarín inició el trámite para cancelar su nacionalidad estadounidense, según afirmó Ariadna Montiel Reyes, dirigente nacional de Morena. La dirigente señaló que la senadora con licencia ya presentó la solicitud ante el consulado de Estados Unidos y que el procedimiento continúa.

Bugarín fue definida por Morena como coordinadora en defensa de la transformación y la soberanía nacional en Nayarit. Montiel sostuvo que la legisladora busca conservar únicamente la nacionalidad mexicana y que su situación se encuentra atendida mientras espera la resolución del trámite consular.

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La dirigente precisó que Bugarín hizo pública la solicitud a través de sus redes sociales. “Acudí para iniciar el trámite de renuncia a la ciudadanía estadounidense”, señaló Bugarín Rodríguez, quien sostuvo que su determinación responde a sus convicciones y a su lealtad con México el 2 de octubre a través de un video.

Montiel Reyes señaló que el desenlace dependerá de los plazos establecidos por las autoridades estadounidenses para resolver el procedimiento.

La Constitución de Nayarit puede afianzar la candidatura de Bugarín

Montiel detalló los requisitos para aspirar a la gubernatura de Nayarit. La Constitución estatal establece que puede ser gobernador o gobernadora quien tenga, por nacimiento, la calidad de nayarita.

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La dirigente sostuvo que esa condición puede adquirirse por haber nacido en la entidad o por ser hija o hijo de padre o madre nayarita. Bajo esa interpretación, remarcó que la nacionalidad por nacimiento no depende únicamente del lugar de nacimiento de la persona.

Ariadna Montiel anuncia que las firmas participantes explicarán, entidad por entidad, la metodología y los datos obtenidos durante el proceso para seleccionar a los responsables locales ante medios en el CEN
Ariadna Montiel anuncia que las firmas participantes explicarán, entidad por entidad, la metodología y los datos obtenidos durante el proceso para seleccionar a los responsables locales ante medios en el CEN

En ese sentido, afirmó que los padres de Bugarín nacieron en México, en La Yesca, Nayarit. Por ese antecedente familiar, Montiel consideró que la coordinadora cuenta con nacionalidad mexicana y con el vínculo de origen requerido por la norma estatal.

La exsecretaria del Bienestar señaló que el proceso de cancelación de la nacionalidad estadounidense seguirá su curso ante el consulado. Añadió que el partido informará sobre el avance y la resolución del trámite cuando existan novedades.

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