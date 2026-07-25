México

Ley Trasciende avanza en México: convocan marcha a Palacio Nacional para exigir la legalización de la eutanasia

Samara Martínez anunció que el 28 de agosto entregará a la presidencia de la República el trabajo realizado en más de 10 años para legalizar la muerte digna

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Samara Martínez convoca a marchar este 28 de agosto para exigir que una muerte digna sea legal en México.

La activista Samara Martínez, principal impulsora de la Ley Trasciende, que busca legalizar la eutanasia en México, convocó a una movilización el próximo 28 de agosto en Palacio Nacional, donde será recibida por la presidencia de la República para avanzar en la promulgación de esta ley.

A través de un video compartido en redes sociales, la activista, quien padece enfermedades degenerativas como insuficiencia renal crónica, lupus, entre otras, anunció que la marcha iniciará a las 9 de la mañana en el Palacio de Bellas Artes, en la Ciudad de México, desde donde se movilizará hacia Palacio Nacional, donde se espera sean recibidos por la presidenta Claudia Sheinbaum para entregar el trabajo realizado junto con coaliciones y asociaciones civiles a lo largo de más de 10 años de lucha.

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Primera marcha en México para exigir una muerte digna

Se trata de la primera marcha en México que busca visibilizar la demanda por una muerte digna. A través de sus redes sociales, Samara Martínez subrayó que esta movilización es completamente libre y está convocada para pacientes, cuidadores y personas que empaticen con la lucha y quieran participar.

“El tiempo de unirnos y alzar la voz ha llegado. Acompáñame este 28 de agosto a la primera marcha por la muerte digna”. Subrayó el carácter pacífico de la protesta y la necesidad de dar visibilidad al derecho a decidir sobre el final de la vida: “Esto verdaderamente es luchar por elegir sobre nuestro propio dolor y sobre nuestro propio final”.

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Samara martínez convocó a la marcha este 28 de agosto (TikTok: @sam.amm)
Samara martínez convocó a la marcha este 28 de agosto (TikTok: @sam.amm)

La movilización es libre, pero Samara realizó algunas recomendaciones para asistir: Acude con tus familiares, amigos, llévate a los compañeros del trabajo y ahí nada más que presentarse de blanco o de beige", explicó. “Puedes llevar pancartas, lonas, todo lo referente al porqué sí, una muerte digna a través de la asistencia médica para morir; todos la merecemos cuando médicamente no hay nada más que hacer”, agregó.

También anunció que estarán disponibles playeras con leyendas como “Muerte digna ya”, que es la principal consigna del movimiento para impulsar la Ley Trasciende.

La iniciativa que busca legalizar una muerte digna

La Ley Trasciende surgió como respuesta a la demanda creciente de pacientes y familias que enfrentan enfermedades terminales en México y buscan opciones legales para acceder a una muerte asistida. La iniciativa, impulsda por Samara Martínez, una paciente terminal, propone modificar el marco legal vigente para permitir que personas con padecimientos irreversibles, cuyo sufrimiento no puede aliviarse mediante cuidados paliativos, tengan la posibilidad de solicitar la eutanasia de manera voluntaria y en condiciones reguladas.

Samara Martínez es una activista mexicana y es la principal impulsora de la Ley Trasciende, que busca legalizar la eutanasia en México.
Samara Martínez es una activista mexicana y es la principal impulsora de la Ley Trasciende, que busca legalizar la eutanasia en México.

El movimiento detrás de la Ley Trasciende ha enfatizado que el objetivo central es garantizar el derecho a decidir sobre el propio final de vida, considerando que una existencia digna implica también la libertad de elegir la forma de morir cuando no existen alternativas médicas. Entre las principales demandas se incluye la creación de protocolos médicos claros, la protección jurídica para profesionales de la salud que participen en estos procedimientos y la inclusión de salvaguardas éticas que eviten cualquier tipo de coacción.

Para impulsar la aprobación de la ley, se han organizado campañas de información y sensibilización en redes sociales, así como encuentros públicos en los que pacientes, familiares y especialistas han compartido sus testimonios. La iniciativa también ha recopilado firmas y ha presentado propuestas formales ante el Poder Legislativo, además de trabajar en alianza con asociaciones civiles y defensores de derechos humanos para visibilizar la situación de quienes viven con enfermedades sin posibilidad de cura.

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