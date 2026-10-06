¿Quién miente? Mariana Ochoa contradice a Gustavo Adolfo Infante sobre supuesto encuentro con Ari Borovoy

Guardar

Mariana Ochoa, reciente ganadora de la cuarta temporada de La Casa de los Famosos México 2026, respondió a la versión sobre un supuesto encuentro con Ari Borovoy en La Maraka y negó que se haya reunido con él. La aclaración ocurrió durante una entrevista con Jessie Cervantes, quien le preguntó directamente por la información que había circulado.

La versión había sido expuesta por Gustavo Adolfo Infante durante una conversación con Cynthia Klitbo. El conductor aseguró que Borovoy y Mariana se juntaron a las siete de la mañana en La Maraka y que, durante ese supuesto encuentro, le habría planteado una decisión relacionada con él y su hermano Jack.

PUBLICIDAD

Pero cuando Jessie Cervantes puso el tema sobre la mesa, Ochoa fue contundente: “Ay, vi una nota que, que, que me junté ayer con... No, para nada”. La cantante explicó que a esa hora se encontraba en el hotel y que posteriormente se trasladó a Televisa Chapultepec junto con sus compañeros.

Mariana explica qué hizo aquella mañana

Mariana Ochoa considera que el 90s Pop Tour ha perdido vigencia tras una década de presentaciones en México (IG)

La pregunta de Jessie Cervantes fue directa: “Y la otra es que si te viste con Ari Borovoy, ¿sí es cierto eso?”. La cantante no dudó en negar la versión y comenzó a explicar cómo transcurrió su jornada después de la final del reality.

“Si ayer estuvimos en el hotel, a las siete de la mañana salimos del hotel hacia Televisa Chapultepec”, afirmó Mariana. Su respuesta también permitió dimensionar el cansancio que arrastraba después de varios días de actividades relacionadas con el programa y la celebración de su triunfo.

PUBLICIDAD

Jessie Cervantes señaló: “Dos días sin dormir. Dos días sin dormir”. Mariana coincidió y explicó que apenas había tenido tiempo para descansar. “A quizás dormimos, dormimos tres horas. Bueno, yo dormí tres horas, creo que Memo no pudo ni dormir”, relató.

Karina Torres confirmó que también había descansado muy poco: “Yo también dos días de tres horas o cuatro horas”. Mariana retomó la explicación y sostuvo que su agenda había estado completamente ocupada.

“Estuvimos todo el día de promoción”

Mariana Ochoa, la ganadora de La Casa de los Famosos México 2026. (LCDLFM)

La cantante insistió en que no hubo una reunión con Borovoy durante aquella jornada. “Sí, y, y no, no, para nada. Estuvimos todo el día de promoción”, declaró ante Jessie Cervantes.

PUBLICIDAD

La respuesta de Ochoa fue todavía más clara al referirse a la versión que había escuchado sobre ella: “No, no, no, es, es, es mito”. De esta manera, la ganadora del reality rechazó públicamente que hubiera acudido a La Maraka para encontrarse con el integrante de OV7.

La declaración de Mariana contrasta con la información que Gustavo Adolfo Infante había compartido previamente. Según el conductor, Borovoy habría citado a la cantante en el recinto y le habría planteado una conversación relacionada con su hermano Jack, con quien, de acuerdo con esa versión, existiría un distanciamiento.

En el relato de Infante apareció incluso una frase que habría sido pronunciada durante el supuesto encuentro: “Te vienes conmigo o te vas con mi hermano”. El conductor presentó esa conversación como parte de un posible acercamiento relacionado con el futuro profesional de Ochoa.

PUBLICIDAD

Gustavo Adolfo Infante contó otra versión

Gustavo Adolfo Infante es uno de los periodistas más controversiales en México. Su estilo y exclusivas le han generado enemistad con varias celebridades de la farándula. Foto: @deprimeramanoitv

Durante su intervención en el programa Sale el Sol, Infante también habló de la presentación que Mariana tiene programada en La Maraka para el 17 y aseguró que Ari Borovoy le habría ofrecido respaldo para ese espectáculo. “Entonces, Ari Borovoy fue y le puso las cartas sobre los puntos”, afirmó.

El conductor añadió que supuestamente existía una disputa entre Ari y Jack Borovoy. Cuando otra voz le preguntó: “Están peleados ya, ¿verdad?”, Infante respondió: “Están peleadísimos”. La conversación continuó con la referencia a que ambos habían negado anteriormente esa situación.

Infante también señaló: “Según, según Mariana, no dejan entrar a Ari ya a Bobo Productions”. Posteriormente aseguró que Borovoy habría ofrecido “apoyo, difusión, publicidad, promoción, producción y demás” para el espectáculo de la cantante y para proyectos posteriores.

PUBLICIDAD

Sin embargo, el propio conductor reconoció que no tenía confirmada la respuesta de Ochoa sobre esa supuesta propuesta. “Yo no sé si Mariana haya aceptado o no, no la he localizado”, expresó. Esa declaración resulta relevante porque, posteriormente, Mariana sí fue cuestionada directamente y negó que hubiera ocurrido el encuentro.

El contraste entre ambas versiones coloca nuevamente a Ochoa y Borovoy en el centro de la conversación. Por ahora, la cantante sostiene que pasó aquella mañana en el hotel, salió a las siete rumbo a Televisa Chapultepec y permaneció ocupada con actividades de promoción durante el día.

La polémica surgió apenas después de que Mariana se consagrara como ganadora de La Casa de los Famosos México 2026. Durante la conversación en la que Infante contó su versión, Cynthia Klitbo también defendió el triunfo de Ochoa y destacó su estrategia, su cercanía con el público y la manera en que compartió aspectos de su vida y carrera durante el reality.

PUBLICIDAD

Mientras tanto, la propia Mariana dejó clara su postura al ser cuestionada por Jessie Cervantes. Su respuesta fue breve y contundente: “No, para nada” y “es mito”. Hasta ahora, con la información disponible, la versión sobre el supuesto encuentro permanece como una afirmación atribuida a Gustavo Adolfo Infante, mientras que Ochoa la niega directamente.