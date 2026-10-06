México

El testimonio de HotSpanish sobre la convivencia con El Pirata de Culiacán antes del ataque en Zapopan

El youtuber contó que acompañó al influencer por invitación para grabar un documental y que escapó del lugar sin saber a quién le disparaban

El testimonio de HotSpanish sobre la convivencia con El Pirata de Culiacán antes del ataque en Zapopan. Crédito: Joavani Pérez
El testimonio de HotSpanish sobre la convivencia con El Pirata de Culiacán antes del ataque en Zapopan. Crédito: Joavani Pérez
Guardar

Previo al estreno de la segunda temporada de La Mansión VIP, el reality digital de HotSpanish, el youtuber reveló nuevos detalles sobre la noche en que asesinaron a Juan Luis Lagunas Rosales, conocido como El Pirata de Culiacán. Roberto González, su nombre real, contó que ese día se encontraba deprimido y que llevaba varias jornadas bebiendo antes de acompañar al influencer al bar donde lo mataron.

El youtuber relató el episodio durante una entrevista con Gusgri. Lagunas Rosales murió baleado dentro de un establecimiento de Zapopan, Jalisco, mientras convivía con González, semanas después de insultar en un video al entonces líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho.

PUBLICIDAD

Quién era Juan Luis Lagunas Rosales, el adolescente detrás de El Pirata de Culiacán

Lagunas Rosales nació en Villa Juárez, en el municipio de Navolato, Sinaloa, territorio disputado por el Cártel de Sinaloa desde hace varios lustros. Su padre se marchó sin conocerlo y su madre lo abandonó a su suerte, por lo que su abuela asumió su crianza, “HotSpanish” durante una entrevista con el youtuber Gusgri en 2025.

La precariedad lo acercó de niño al trabajo informal, donde ganó sus primeras monedas lavando autos. A los 14 años, cuando debía cursar el segundo año de secundaria, ya había abandonado la escuela y se dedicaba a acarrear sillas y mesas en fiestas, un oficio que lo aproximó al alcohol y después a las drogas, según la entrevista.

PUBLICIDAD

Estos son los influencers que se burlaron de El Mencho y terminaron muertos: ‘El Pirata de Culiacán’, uno de ellos (RS)
Estos son los influencers que se burlaron de El Mencho y terminaron muertos: ‘El Pirata de Culiacán’, uno de ellos (RS)

Su fama digital despegó en 2015 con un video en el que perdía el sentido tras beber whisky y caía al piso frente a la cámara. A partir de ese momento compartió escenario con bandas norteñas, condujo autos del año y, según su propio relato, cobró dinero por cada insulto que recibía en redes, además de protagonizar episodios en los que fue arrastrado por policías municipales e inhaló cocaína en transmisiones públicas.

La noche del ataque en el bar de Zapopan, según el relato de HotSpanish

González contó que alguien lo contactó para proponerle grabar videos junto a Lagunas Rosales, con la idea de producir un documental sobre ambos. “Mis videos documentales se acoplaban mucho a lo que él hacía: de pistear y de hacer desvergue”, dijo HotSpanish a Gusgri, en la entrevista recogida por Infobae.

El youtuber admitió que llegó a la cita en un estado anímico bajo. “Ese día yo estaba deprimido. Andaba pisteando varios días antes (...) No quería ni grabar blogs. Fui por invitación y para acompañar”, relató ante el medio.

Quien se preguntó qué pasó esa noche con el influencer encuentra la respuesta en el propio testimonio del youtuber: hombres armados abrieron fuego apenas el grupo se acomodaba en sus asientos, Lagunas Rosales murió baleado en el lugar y González escapó sin saber a quién apuntaban los disparos, según relató a Gusgri.

Imagen O2VESYVOUJC3NBCZWI46KTE3RY

“Apenas nos estábamos sentando y yo no supe qué hacer. Escuché los balazos”, añadió González ante la publicación. Minutos después huyó del establecimiento sin ver quiénes disparaban ni desde dónde, según su propio relato a Gusgri.

Las teorías sobre la responsabilidad de HotSpanish

En la misma entrevista, González enumeró las versiones que circularon en su contra tras el crimen. “Hubo muchas teorías: la teoría de que yo lo puse. Está la teoría de la chava del teléfono. Dicen que era mi mejor amigo”, detalló ante Gusgri.

Esas especulaciones no fueron las únicas que enfrentó. En 2023, el influencer Fofo Márquez lo había acusado públicamente de participar en el crimen, una versión que el propio González rechazó en declaraciones recogidas entonces por Infobae.

El youtuber volvió a referirse al episodio en una entrevista posterior con Luisito Rey, consignada por El Heraldo de México, donde insistió en que su vínculo con Lagunas Rosales se limitaba a una segunda colaboración de contenido. Ninguna autoridad lo ha señalado formalmente como responsable del ataque.

José Luis Lagunas, alias "el pirata de Culiacán"
José Luis Lagunas, alias "el pirata de Culiacán"

El insulto a El Mencho y la hipótesis de las autoridades

Antes del ataque, Lagunas Rosales fue grabado mientras insultaba a Nemesio Oseguera Cervantes. “El Mencho me pela la verga”, dijo el influencer en la grabación. Medios de comunicación prestaron atención al mensaje dirigido contra el líder del CJNG.

El entonces fiscal de Jalisco había señalado que se analizaban esos videos para determinar si existía relación con el homicidio, aunque reconoció desconocer si tenían ilación directa con el hecho. Ninguna acusación formal confirmó después esa hipótesis ante los tribunales.

La segunda temporada de La Mansión VIP reunirá nuevamente a creadores de contenido bajo la producción de González. El relato que el youtuber ofreció a Gusgri reactivó el interés por una historia que, casi una década después, sigue sin responsables confirmados ante la ley.

Temas Relacionados

HotSpanishEl MenchoCártel de Sinaloacrimen organizadohomicidioviolenciaPirata de CuliacánNarcotráfico en MéxicoNarco en Méxicomexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Alerta por El Niño 2026-2027: Los estados de México que enfrentarán la peor sequía y falta de agua según el BID

El reporte identificó ocho entidades especialmente susceptibles a sequías severas y advirtió riesgos para el abastecimiento de agua, la agricultura y la generación de energía

Alerta por El Niño 2026-2027: Los estados de México que enfrentarán la peor sequía y falta de agua según el BID

Morena afirma que Jasmine Bugarín ya solicitó la cancelación de su nacionalidad estadounidense

Ariadna Montiel líder de Morena sostiene que los padres de la coordinadora nacieron en La Yesca, por lo que cumpliría con la condición de ser mexicana por nacimiento exigida para el cargo estatal

Morena afirma que Jasmine Bugarín ya solicitó la cancelación de su nacionalidad estadounidense

EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy martes 6 de octubre: Av. Bucareli presenta tránsito abundante

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en el Valle de México

EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy martes 6 de octubre: Av. Bucareli presenta tránsito abundante

Vehículo cae del segundo piso del estacionamiento de Galerías Coapa: conductora resulta ilesa

El incidente ocurrió en el estacionamiento de un centro comercial ubicado en Tlalpan y movilizó a policías, paramédicos y bomberos

Vehículo cae del segundo piso del estacionamiento de Galerías Coapa: conductora resulta ilesa

Juan Manuel Márquez podría regresar del retiro después de 12 años y volver a pelear: El Dinamita pide una condición

La última pelea del oriundo de Iztapalapa fue el 17 de mayo de 2014 cuando se enfrentó a Mike Alvarado

Juan Manuel Márquez podría regresar del retiro después de 12 años y volver a pelear: El Dinamita pide una condición
MÁS NOTICIAS

NARCO

“Pura Chapiza y puro Cártel Jalisco”: captan a presuntos miembros de cárteles mexicanos participando en la guerra entre Ucrania y Rusia

“Pura Chapiza y puro Cártel Jalisco”: captan a presuntos miembros de cárteles mexicanos participando en la guerra entre Ucrania y Rusia

Del R1 al R3, los mandos del CJNG que quedaron expuestos tras los asesinatos de Carlos Manzo y Valeria Márquez

Con un Grupo de Operaciones Especiales, drones y bicicletas nuevas: así blindan Mazatlán por violencia del Cártel de Sinaloa

Detienen en Perú a mujer buscada en Querétaro por presunto fraude genérico

Policía de la CDMX desmiente que alumno del Cetis 5 amenazara a sus compañeros en la alcaldía Benito Juárez

ENTRETENIMIENTO

Tini Stoessel cancela concierto en la Arena CDMX: cómo obtener tu reembolso paso a paso

Tini Stoessel cancela concierto en la Arena CDMX: cómo obtener tu reembolso paso a paso

Fuerza Regida rompe récord con 10 conciertos consecutivos en el Palacio de los Deportes

Captan a Gustavo Adolfo Infante tomando clases con Polymarchs para convertirse en DJ

¿Quién miente? Mariana Ochoa contradice a Gustavo Adolfo Infante sobre supuesto encuentro con Ari Borovoy

La primera foto de Instagram fue tomada en México: la historia del perro que inauguró la red social

DEPORTES

“¡Está riquísimo!”: el tierno video viral de un niño aficionado a Chivas que come verduras para parecerse a la ‘Hormiga’ González

“¡Está riquísimo!”: el tierno video viral de un niño aficionado a Chivas que come verduras para parecerse a la ‘Hormiga’ González

Juan Manuel Márquez podría regresar del retiro después de 12 años y volver a pelear: El Dinamita pide una condición

Amazonas técnicas van por el segundo boleto al Campeonato Universal 2026 del CMLL

Lista de mexicanos que participarán en la temporada 2026 de la NBA

Partidos de la Liga MX Femenil tendrá módulos para la detección del cáncer de mama: cómo registrarse y dónde ubicar los puntos