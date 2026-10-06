El testimonio de HotSpanish sobre la convivencia con El Pirata de Culiacán antes del ataque en Zapopan. Crédito: Joavani Pérez

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Previo al estreno de la segunda temporada de La Mansión VIP, el reality digital de HotSpanish, el youtuber reveló nuevos detalles sobre la noche en que asesinaron a Juan Luis Lagunas Rosales, conocido como El Pirata de Culiacán. Roberto González, su nombre real, contó que ese día se encontraba deprimido y que llevaba varias jornadas bebiendo antes de acompañar al influencer al bar donde lo mataron.

El youtuber relató el episodio durante una entrevista con Gusgri. Lagunas Rosales murió baleado dentro de un establecimiento de Zapopan, Jalisco, mientras convivía con González, semanas después de insultar en un video al entonces líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho.

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Quién era Juan Luis Lagunas Rosales, el adolescente detrás de El Pirata de Culiacán

Lagunas Rosales nació en Villa Juárez, en el municipio de Navolato, Sinaloa, territorio disputado por el Cártel de Sinaloa desde hace varios lustros. Su padre se marchó sin conocerlo y su madre lo abandonó a su suerte, por lo que su abuela asumió su crianza, “HotSpanish” durante una entrevista con el youtuber Gusgri en 2025.

La precariedad lo acercó de niño al trabajo informal, donde ganó sus primeras monedas lavando autos. A los 14 años, cuando debía cursar el segundo año de secundaria, ya había abandonado la escuela y se dedicaba a acarrear sillas y mesas en fiestas, un oficio que lo aproximó al alcohol y después a las drogas, según la entrevista.

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Estos son los influencers que se burlaron de El Mencho y terminaron muertos: ‘El Pirata de Culiacán’, uno de ellos (RS)

Su fama digital despegó en 2015 con un video en el que perdía el sentido tras beber whisky y caía al piso frente a la cámara. A partir de ese momento compartió escenario con bandas norteñas, condujo autos del año y, según su propio relato, cobró dinero por cada insulto que recibía en redes, además de protagonizar episodios en los que fue arrastrado por policías municipales e inhaló cocaína en transmisiones públicas.

La noche del ataque en el bar de Zapopan, según el relato de HotSpanish

González contó que alguien lo contactó para proponerle grabar videos junto a Lagunas Rosales, con la idea de producir un documental sobre ambos. “Mis videos documentales se acoplaban mucho a lo que él hacía: de pistear y de hacer desvergue”, dijo HotSpanish a Gusgri, en la entrevista recogida por Infobae.

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El youtuber admitió que llegó a la cita en un estado anímico bajo. “Ese día yo estaba deprimido. Andaba pisteando varios días antes (...) No quería ni grabar blogs. Fui por invitación y para acompañar”, relató ante el medio.

Quien se preguntó qué pasó esa noche con el influencer encuentra la respuesta en el propio testimonio del youtuber: hombres armados abrieron fuego apenas el grupo se acomodaba en sus asientos, Lagunas Rosales murió baleado en el lugar y González escapó sin saber a quién apuntaban los disparos, según relató a Gusgri.

“Apenas nos estábamos sentando y yo no supe qué hacer. Escuché los balazos”, añadió González ante la publicación. Minutos después huyó del establecimiento sin ver quiénes disparaban ni desde dónde, según su propio relato a Gusgri.

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Las teorías sobre la responsabilidad de HotSpanish

En la misma entrevista, González enumeró las versiones que circularon en su contra tras el crimen. “Hubo muchas teorías: la teoría de que yo lo puse. Está la teoría de la chava del teléfono. Dicen que era mi mejor amigo”, detalló ante Gusgri.

Esas especulaciones no fueron las únicas que enfrentó. En 2023, el influencer Fofo Márquez lo había acusado públicamente de participar en el crimen, una versión que el propio González rechazó en declaraciones recogidas entonces por Infobae.

El youtuber volvió a referirse al episodio en una entrevista posterior con Luisito Rey, consignada por El Heraldo de México, donde insistió en que su vínculo con Lagunas Rosales se limitaba a una segunda colaboración de contenido. Ninguna autoridad lo ha señalado formalmente como responsable del ataque.

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José Luis Lagunas, alias "el pirata de Culiacán"

El insulto a El Mencho y la hipótesis de las autoridades

Antes del ataque, Lagunas Rosales fue grabado mientras insultaba a Nemesio Oseguera Cervantes. “El Mencho me pela la verga”, dijo el influencer en la grabación. Medios de comunicación prestaron atención al mensaje dirigido contra el líder del CJNG.

El entonces fiscal de Jalisco había señalado que se analizaban esos videos para determinar si existía relación con el homicidio, aunque reconoció desconocer si tenían ilación directa con el hecho. Ninguna acusación formal confirmó después esa hipótesis ante los tribunales.

La segunda temporada de La Mansión VIP reunirá nuevamente a creadores de contenido bajo la producción de González. El relato que el youtuber ofreció a Gusgri reactivó el interés por una historia que, casi una década después, sigue sin responsables confirmados ante la ley.

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