Jorge Romero insiste en la participación de Defensa en el evento de la academia policial en Querétaro

Jorge Romero, líder del Partido Acción Nacional, afirma que representantes de la Secretaría de Relaciones Exteriores y de la Defensa Nacional asistieron al evento en Querétaro. (PAN)

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El dirigente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Jorge Romero Herrera, afirmó que durante la colocación de la primera piedra en la Academia Internacional de Capacitación Policial en Querétaro, estuvieron presentes la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), la de Defensa y la de Gobernación. En dicho evento, al que calificó de “protocolario”, participaron Mauricio Kuri, gobernador estatal, y el embajador estadounidense, Ronald Johnson.

“Sí les avisaron; además, hay fotografías con varios funcionarios federales presentes en la inauguración de esta academia de policía”, afirmó el líder de Acción Nacional.

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Durante una entrevista con Grupo Fórmula, Romero respondió al gobierno federal, acusando a la cancillería de “inferir” que en ese evento se realizaron acuerdos de cooperación bilateral. “Fue un acto protocolario de inaugurar una academia (...) la funcionalidad que arranca a partir de ese acto protocolario es un inmueble donde va a haber personas capacitando y capacitándose”.

Por su parte, la SRE sostuvo que fue notificada sobre la visita del embajador estadounidense, pero desconoció haber sido notificada del proyecto de capacitación bilateral, hecho que afirmó debe contar con su autorización y del Grupo de Alto Nivel de Seguridad (GANSEG) de la Secretaría de Seguridad.

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El dirigente cuestionó: “¿De dónde infiere el canciller que implique un acuerdo de cooperación? (...) es absolutamente falso", señaló que el gobierno federal está utilizando esta situación como pretexto para decir que “la oposición es entreguista y está en contra de la soberanía”.

“Ahora resulta, porque se invitó al embajador teniendo a la Sedena, a la Guardia Nacional y a la Fiscalía General de la República a un lado”, expresó Jorge Romero.

La soberanía de México está con el crimen organizado

El líder del PAN afirmó que Morena y el gobierno federal utilizan en su discurso la defensa de la soberanía de gobiernos extranjeros; sin embargo, apuntó que “la soberanía es un concepto muy abstracto, que enseñan en las aulas de todas las escuelas de derecho y de politología, es que un pueblo se dé sus propias leyes y se cumpla su estado de derecho. Romper la soberanía es cuando dentro de un estado existen personas ajenas al estado, al gobierno, que mandan, que imponen su ley”.

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En el Foro América Libre, el líder nacional del PAN, Jorge Romero, acusó a Morena por llevar a México hacia "el autoritarismo". Crédito: X / @JorgeRoHe

Después de su explicación, afirmó que la soberanía de México está bajo las manos del crimen organizado y pidió a sus detractores atender dicha situación.

La cooperación en seguridad requiere autorización federal

Durante su conferencia de este 6 de octubre, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo citó el artículo 89 de la Constitución, que establece que la Presidencia dirige la política exterior y celebra tratados con la aprobación del Senado. También recordó que el artículo 117 prohíbe a los estados establecer alianzas, tratados o coaliciones con potencias extranjeras.

La jefa del Ejecutivo añadió que los artículos 68 al 70 de la Ley de Seguridad Nacional disponen que la cooperación bilateral en esta materia debe ser suscrita por el Estado mexicano. Los contactos entre agentes extranjeros y servidores públicos estatales también requieren controles y autorizaciones.

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Claudia Sheinbaum durante la mañanera del pueblo de este 6 de octubre de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para recibir cooperación extranjera en seguridad, una entidad debe tramitarla ante el GANSEG, y la SRE. “Esto es lo legal, Constitución, incluso tratados internacionales y la operacionalización de un procedimiento con una entidad de la República”, afirmó Sheinbaum.

Montiel sostuvo que el oficio filtrado por las autoridades queretanas solo acredita un aviso sobre actividades previstas, no una solicitud de autorización ante las instancias facultadas. Morena rechazó que ese trámite se presente como suficiente frente a las obligaciones legales en materia de relaciones internacionales.

La dirigente pidió al gobernador de Querétaro no presentar el documento como prueba de que cumplió con el procedimiento. “Que el gobernador no quiera engañar, y menos a la presidenta de la República”, expresó.

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