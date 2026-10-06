Vehículo cae del segundo piso del estacionamiento de Galerías Coapa: conductora resulta ilesa

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Un vehículo cayó desde el segundo piso del estacionamiento de un centro comercial ubicado en la esquina de Calzada del Hueso y Avenida Miramontes, en la alcaldía Tlalpan, durante la tarde de este 6 de octubre de 2026.

De acuerdo con los primeros reportes, la conductora realizaba maniobras dentro del estacionamiento cuando perdió el control de la unidad, provocando que esta cayera hasta el nivel del suelo y terminara volcada.

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Elementos de la Policía Bancaria e Industrial (PBI) de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) acudieron al lugar tras recibir el reporte y auxiliaron a la automovilista para que pudiera salir del vehículo.

Conductora solo sufrió crisis nerviosa

Paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) también llegaron al sitio para revisar a la mujer.

Tras la valoración médica, la conductora fue diagnosticada con una crisis nerviosa, aunque no fue necesario trasladarla a un hospital.

El incidente provocó la movilización de los cuerpos de emergencia, mientras elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos realizaron las labores correspondientes para retirar el vehículo del lugar.

Hasta el momento, el hecho dejó daños materiales, sin que se reportaran personas lesionadas.