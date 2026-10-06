México

Vehículo cae del segundo piso del estacionamiento de Galerías Coapa: conductora resulta ilesa

El incidente ocurrió en el estacionamiento de un centro comercial ubicado en Tlalpan y movilizó a policías, paramédicos y bomberos

Imagen TVGDVNXCJJDFRGTOEWINGRMWME
Guardar

Un vehículo cayó desde el segundo piso del estacionamiento de un centro comercial ubicado en la esquina de Calzada del Hueso y Avenida Miramontes, en la alcaldía Tlalpan, durante la tarde de este 6 de octubre de 2026.

De acuerdo con los primeros reportes, la conductora realizaba maniobras dentro del estacionamiento cuando perdió el control de la unidad, provocando que esta cayera hasta el nivel del suelo y terminara volcada.

PUBLICIDAD

Elementos de la Policía Bancaria e Industrial (PBI) de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) acudieron al lugar tras recibir el reporte y auxiliaron a la automovilista para que pudiera salir del vehículo.

Conductora solo sufrió crisis nerviosa

Imagen X6HNWDFRKREPRDNIHEFJXFHWLI

Paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) también llegaron al sitio para revisar a la mujer.

Tras la valoración médica, la conductora fue diagnosticada con una crisis nerviosa, aunque no fue necesario trasladarla a un hospital.

El incidente provocó la movilización de los cuerpos de emergencia, mientras elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos realizaron las labores correspondientes para retirar el vehículo del lugar.

Hasta el momento, el hecho dejó daños materiales, sin que se reportaran personas lesionadas.

Temas Relacionados

Accidentes vialesCDMXTlalpanÚltima Horamexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Alerta por El Niño 2026-2027: Los estados de México que enfrentarán la peor sequía y falta de agua según el BID

El reporte identificó ocho entidades especialmente susceptibles a sequías severas y advirtió riesgos para el abastecimiento de agua, la agricultura y la generación de energía

Alerta por El Niño 2026-2027: Los estados de México que enfrentarán la peor sequía y falta de agua según el BID

Morena afirma que Jasmine Bugarín ya solicitó la cancelación de su nacionalidad estadounidense

Ariadna Montiel líder de Morena sostiene que los padres de la coordinadora nacieron en La Yesca, por lo que cumpliría con la condición de ser mexicana por nacimiento exigida para el cargo estatal

Morena afirma que Jasmine Bugarín ya solicitó la cancelación de su nacionalidad estadounidense

EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy martes 6 de octubre: Av. Bucareli presenta tránsito abundante

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en el Valle de México

EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy martes 6 de octubre: Av. Bucareli presenta tránsito abundante

Juan Manuel Márquez podría regresar del retiro después de 12 años y volver a pelear: El Dinamita pide una condición

La última pelea del oriundo de Iztapalapa fue el 17 de mayo de 2014 cuando se enfrentó a Mike Alvarado

Juan Manuel Márquez podría regresar del retiro después de 12 años y volver a pelear: El Dinamita pide una condición

Amazonas técnicas van por el segundo boleto al Campeonato Universal 2026 del CMLL

La segunda fase del torneo llegará este viernes 9 de octubre a la Arena México como parte del Mes de las Amazonas

Amazonas técnicas van por el segundo boleto al Campeonato Universal 2026 del CMLL
MÁS NOTICIAS

NARCO

“Pura Chapiza y puro Cártel Jalisco”: captan a presuntos miembros de cárteles mexicanos participando en la guerra entre Ucrania y Rusia

“Pura Chapiza y puro Cártel Jalisco”: captan a presuntos miembros de cárteles mexicanos participando en la guerra entre Ucrania y Rusia

El testimonio de HotSpanish sobre la convivencia con El Pirata de Culiacán antes del ataque en Zapopan

Del R1 al R3, los mandos del CJNG que quedaron expuestos tras los asesinatos de Carlos Manzo y Valeria Márquez

Con un Grupo de Operaciones Especiales, drones y bicicletas nuevas: así blindan Mazatlán por violencia del Cártel de Sinaloa

Detienen en Perú a mujer buscada en Querétaro por presunto fraude genérico

ENTRETENIMIENTO

Tini Stoessel cancela concierto en la Arena CDMX: cómo obtener tu reembolso paso a paso

Tini Stoessel cancela concierto en la Arena CDMX: cómo obtener tu reembolso paso a paso

Fuerza Regida rompe récord con 10 conciertos consecutivos en el Palacio de los Deportes

Captan a Gustavo Adolfo Infante tomando clases con Polymarchs para convertirse en DJ

¿Quién miente? Mariana Ochoa contradice a Gustavo Adolfo Infante sobre supuesto encuentro con Ari Borovoy

La primera foto de Instagram fue tomada en México: la historia del perro que inauguró la red social

DEPORTES

“¡Está riquísimo!”: el tierno video viral de un niño aficionado a Chivas que come verduras para parecerse a la ‘Hormiga’ González

“¡Está riquísimo!”: el tierno video viral de un niño aficionado a Chivas que come verduras para parecerse a la ‘Hormiga’ González

Juan Manuel Márquez podría regresar del retiro después de 12 años y volver a pelear: El Dinamita pide una condición

Amazonas técnicas van por el segundo boleto al Campeonato Universal 2026 del CMLL

Lista de mexicanos que participarán en la temporada 2026 de la NBA

Partidos de la Liga MX Femenil tendrá módulos para la detección del cáncer de mama: cómo registrarse y dónde ubicar los puntos