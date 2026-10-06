Con un Grupo de Operaciones Especiales, drones y bicicletas nuevas: así blindan Mazatlán por violencia del Cártel de Sinaloa

Cincuenta bicicletas fueron entregadas por el gobierno municipal a elementos de la Guardia Nacional y el Ejército para patrullar el malecón. Foto: Facebook / Estrella Palacios

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El municipio de Mazatlán, Sinaloa, se convirtió desde el mes de julio pasado en el epicentro de la violencia provocada por la disputa entre las facciones de Los Chapitos y Los Mayos del Cártel de Sinaloa, provocando un despliegue de las Fuerzas Armadas para contenerla.

Como parte de las acciones por el Gobierno Federal, en el municipio se encuentran desplegados 9 mil militares, entre ellos de las Fuerzas Especiales de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), pero a nivel local, el municipio también ha llevado a cabo acciones para blindar Mazatlán, como lo fue la creación de un grupo de reacción inmediata o la compra de 50 bicicletas para operativos de vigilancia.

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De militares con conocimientos en explosivos a bicicletas para patrullar: las acciones para fortalecer la seguridad

A principios de septiembre, la alcaldesa Estrella Palacios Domínguez informó la creación de un nuevo grupo de reacción inmediata para la realización de recorridos preventivos y brindar atención en colonias del municipio.

Este grupo se activó por parte de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, encabezada por el comandante Ulises Jacobo, con un cuerpo formado por 55 elementos (30 recién integrados y 25 pertenecientes a la corporación) para realizar rondines y operativos especiales.

Este video documenta el movimiento de estudiantes en un patio escolar en Mazatlán para huir de una balacera registrada al exterior de las instalaciones. Video: Redes sociales

Mazatlán ha presentado un incremento en los homicidios dolosos desde el mes de julio, ya que de acuerdo con datos de la Fiscalía General del Estado (FGE) citados por el medio Noroeste, pasó de un promedio mensual de entre 5 y 9 a cerca de 36 casos en dicho mes, cifra que casi se duplicó en agosto con un total de 61 asesinatos y 12 feminicidios.

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Ante la persistencia de los hechos violentos, el pasado 3 de octubre la alcaldesa entregó en comodato 50 bicicletas a elementos de la Defensa y de la Guardia Nacional (GN), con una inversión superior a los 457 mil pesos.

“Son bicicletas pensadas para el patrullaje preventivo, para que las y los soldados y guardias nacionales puedan vigilar de manera eficiente la zona costera y el Centro Histórico y ser una figura visible de confianza para nuestros habitantes y para los miles de turistas que nos visitan”, aseguró Palacios Domínguez durante el evento.

Las unidades están destinadas a reforzar la movilidad de los elementos en zonas de alta afluencia donde el acceso vehicular resulta limitado, principalmente el corredor turístico y el malecón; sin embargo, podrían poner en riesgo a los agentes en caso de ocurrir hechos violentos.

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Foto: Gobierno de Mazatlán

La subteniente de Justicia Militar, Alondra Reyes Juárez, en representación de la Guardia Nacional, señaló que las bicicletas permitirán “intensificar los patrullajes en zonas comerciales, turísticas y colonias de difícil acceso vehicular” y mantener “un contacto directo, humano y oportuno con la ciudadanía”.

Sumado a la presencia de los nueve mil militares, durante una visita del Gabinete de Seguridad federal al municipio el pasado 18 de septiembre se determinó incorporar personal especializado ante el incremento sostenido de homicidios dolosos, según detalló el secretario de Seguridad Pública Estatal, general Sinuhé Téllez López.

El acuerdo derivó en la llegada de 29 integrantes del Cuerpo de Fuerzas Especiales de la Defensa para sumarse a las tareas de seguridad municipal, con adiestramiento en operaciones urbanas y nocturnas, tiro de precisión, manejo de explosivos y paracaidismo.

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El arribo y presentación del cuerpo se efectuó el lunes 5 de octubre, en los patios del Centro de Seguridad Ciudadana, donde se anunció formalmente al Grupo de Operaciones Especiales que contarán con apoyo de drones y vehículos blindados Ocelot.

Foto: Gobierno de Mazatlán

A partir de esta fecha, la unidad dependerá de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) y atenderá exclusivamente delitos de alto impacto. Téllez López precisó que el elemento con menos experiencia del grupo acumula 5 años de servicio en el Cuerpo de Fuerzas Especiales.

“Su misión principal es obtener información, obtener inteligencia para detener a estos generadores de violencia y reducir el índice de homicidios que se ha dado aquí en Mazatlán”, explicó.

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El secretario de Seguridad Pública de Sinaloa reconoce que el conflicto entre facciones se trasladó al puerto

En entrevista posterior a la presentación, Sinuhé Téllez López reconoció ante medios locales que el conflicto entre las dos facciones del Cártel de Sinaloa, que comenzó desde septiembre de 2024, ahora tiene su epicentro en Mazatlán.

“Ahorita la atención o el foco principal se trasladó aquí a Mazatlán, no le puedo decir si se trata porque aquí se vinieron los líderes, pero sí sabemos que los generadores de violencia se encuentran ahorita aquí en Mazatlán”, dijo el secretario.

Foto: Gobierno de Mazatlán

El funcionario también admitió que no han podido contener los índices de homicidios pese a los despliegues de seguridad, pero afirmó que se debe a las condiciones propias del estado a causa del conflicto del Cártel de Sinaloa.

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