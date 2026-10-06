La primera foto de Instagram fue tomada en México: la historia del perro que inauguró la red social

FILE PHOTO: Teenagers pose for a photo while holding smartphones in front of an Instagram logo in this illustration created on September 11, 2025. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

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La primera foto de Instagram no nació en Silicon Valley ni mostró una escena diseñada para anticipar el éxito de una nueva plataforma. Fue tomada en México, durante un viaje de Kevin Systrom, y retrató a un perro golden retriever junto a un puesto de tacos y el pie de su entonces novia.

Aquella imagen fue una prueba de una aplicación que todavía estaba en etapa beta. Systrom la publicó con el texto “test” y aplicó el filtro X-PRO2, una herramienta que había surgido de una conversación durante ese mismo viaje.

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La postal tuvo un valor inesperado: se convirtió en el primer registro publicado en una red social que, con el tiempo, reunió a millones de personas para compartir fotografías, videos y comentarios.

La historia de Instagram suele estar asociada a sus fundadores, Kevin Systrom y Mike Krieger, y al posterior acuerdo con Facebook. Pero el origen de la plataforma también tiene una escena mexicana como punto de partida: un puesto de tacos, un perro y una idea que ayudó a definir la estética inicial de la aplicación.

FILE PHOTO: Instagram founders Mike Krieger (L) and Kevin Systrom attend the 16th annual Webby Awards in New York May, 21 2012. REUTERS/Stephen Chernin (UNITED STATES - Tags: SCIENCE TECHNOLOGY ENTERTAINMENT)/File Photo

México fue el escenario de la primera publicación de Instagram

Systrom estaba en México mientras desarrollaba proyectos junto con Krieger. La aplicación aún no tenía el alcance que alcanzaría después y funcionaba como un experimento técnico para probar la posibilidad de subir imágenes desde un teléfono.

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La foto del golden retriever fue publicada el 16 de julio de 2010, antes del lanzamiento oficial de Instagram. En el encuadre aparecía el animal y parte del pie de la novia de Systrom, que acompañaba al empresario durante el viaje.

El fundador recordó años después que no imaginó la dimensión que adquiriría aquel registro. “Me habría esforzado un poco más”, dijo Systrom en una entrevista con The Daily Telegraph, al referirse a la imagen que superó los 100 mil “me gusta”.

El medio señaló que esa escena no fue pensada como una campaña ni como una presentación pública. La publicación solo buscaba comprobar que la aplicación funcionara y que permitiera compartir fotos de manera rápida desde un celular.

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Una conversación sobre fotos impulsó la creación de los filtros

La participación de la novia de Systrom fue decisiva en otra parte del desarrollo. Durante el viaje, él le preguntó por qué no publicaba imágenes en Burbn, la aplicación que había creado junto con Krieger antes de Instagram.

Ella le explicó que las fotos tomadas con teléfonos no le resultaban atractivas y sugirió incorporar filtros para mejorarlas. La observación abrió una línea de trabajo que terminó por convertirse en una de las marcas de identidad de la nueva red social.

Systrom creó entonces X-PRO2, el filtro aplicado a la foto del perro en México. Esa herramienta trasladaba al teléfono una afición que el programador había cultivado años antes, cuando experimentaba con cámaras y revelaba imágenes de manera manual.

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La fotografía formaba parte de sus intereses desde su etapa universitaria. Un profesor le había recomendado llevar una cámara Holga de plástico a un viaje por Italia, donde tomó imágenes cuadradas, borrosas y con tonos alterados.

Aquellas pruebas visuales ayudaron a formar una idea que luego tuvo aplicación masiva: las fotos digitales podían modificarse antes de ser compartidas. El filtro no era un detalle secundario, sino un recurso que buscaba dar personalidad a una imagen tomada con un celular.

Burbn fue el proyecto que dio paso a Instagram

Antes de enfocarse en las fotos, Systrom y Krieger habían desarrollado Burbn. La aplicación permitía registrar ubicaciones, organizar planes, subir imágenes y obtener puntos por la actividad de los usuarios.

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El proyecto reunía varias funciones y se parecía a otros servicios de geolocalización de ese período. Los fundadores detectaron que la herramienta más utilizada era la posibilidad de publicar fotografías, por lo que eliminaron el resto de las opciones.

La decisión simplificó el producto y definió la función central de Instagram: tomar una foto, modificarla y compartirla con un texto breve. El nombre combinó las ideas de cámara instantánea y telegrama.

Un dispositivo móvil exhibe las aplicaciones de redes sociales como Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Snapchat y X en su pantalla. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Antes de llegar a esa denominación, los creadores evaluaron otra alternativa: “Condename”. Ese nombre quedó descartado y la nueva aplicación avanzó con una propuesta más directa, pensada inicialmente para teléfonos de Apple.

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En las primeras 24 horas después de su lanzamiento, unas 30 mil personas se registraron en la plataforma. El crecimiento confirmó que la apuesta por la simplicidad podía atraer a usuarios que ya se comunicaban por correo electrónico, mensajes de texto y Facebook.

La red social fue vendida dos años después por USD 1.000 millones

Systrom y Krieger se conocían de la Universidad de Stanford. El primero se graduó como ingeniero en computación en 2006 y, antes de lanzar su propio proyecto, trabajó en Google y en Nextstop.

En ese período, también había rechazado una propuesta de Mark Zuckerberg para incorporarse a los primeros equipos de Facebook. Años después, Zuckerberg terminó por adquirir Instagram, cuando la plataforma ya había alcanzado decenas de millones de usuarios.

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La operación se concretó dos años después del inicio de la red social por USD 1.000 millones. La compra consolidó a Instagram dentro de Facebook y dejó a los dos fundadores al frente de la aplicación durante los siguientes seis años.

En 2018, ambos dejaron la compañía. Systrom explicó en un mensaje publicado en Instagram que él y Krieger querían recuperar tiempo para su creatividad y curiosidad, mientras pasaban de ser responsables de la plataforma a convertirse en usuarios.

FOTO DE ARCHIVO: En esta ilustración, tomada el 27 de octubre de 2025, se ve el icono de la aplicación Instagram en un teléfono inteligente. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

The Wall Street Journal atribuyó la salida a un malestar de los fundadores por la reducción de su autonomía y por cambios que buscaban favorecer el crecimiento de Facebook. La versión también señaló que Systrom había perdido el acceso directo a Zuckerberg.

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La primera foto, tomada en México sin pretensiones, quedó como el inicio visible de una empresa que modificó la forma de mostrar la vida cotidiana en internet. El perro junto al puesto de tacos fue una prueba técnica, pero también el primer capítulo de Instagram.