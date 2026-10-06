“¡Está riquísimo!”: el tierno video viral de un niño aficionado a Chivas que come verduras para parecerse a la ‘Hormiga’ González

Hormiga González marcó doblete con Olympiacos(X/ @olympiacosfc)

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El fútbol no solo se juega en las canchas profesionales con estadios abarrotados y reflectores internacionales; a menudo, sus capítulos más conmovedores y significativos ocurren en la intimidad del hogar. En las últimas horas, las redes sociales han caído rendidas ante la ternura de un pequeño aficionado de Chivas demostró que el impacto de ídolos, como la Hormiga González va mucho más allá de los noventa minutos de un partido.

En una tierna grabación casera difundida por su madre, el niño dejó claro que su hábito alimenticio dio un giro radical por una razón muy especial: imitar la dieta de su ídolo, el canterano rojiblanco. La escena, cargada de espontaneidad, muestra al pequeño disfrutando un plato de pollo con verduras gracias al ejemplo del delantero mexicano.

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Su paso por Guadalajara dejó marcados a varios aficionados jóvenes. (X / hormiga_glez)

Un diálogo encantador que conquistó a la afición rojiblanca

La conversación grabada entre el pequeño chivahermano y su mamá refleja de manera transparente la inocencia infantil y el poder educativo que los deportistas ejercen sobre la niñez.

El pequeño comenta: “¡Mmm! Una hormiga. Mira lo que estoy comiendo". “¿Por qué comes esa comida, hijo? Platícame", menciona la madre. “La hormiga”, contesta el menor. “¿Porque eso come la hormiga?, revira la mujer a lo que el niño asiente y asegura que, si su ídolo no comiera sus verduras él tampoco lo haría: “Lo bueno que, que sí come eso la hormiga, ¿verdad? Pollito con verduras. Y está riquísimo".

El video rápidamente acumula miles de reproducciones y compartidos en distintas plataformas digitales, donde la afición de Chivas ha aplaudido la actitud del menor y etiquetado al atacante azteca para que conozca la forma en que su apodo y disciplina profesional están guiando a las nuevas generaciones a comer saludable.

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Un pequeño aficionado de Chivas asegura que ha comenzado a alimentarse con comida saludable por los consejos del futbolista. Crédito: TikTok @nayetorrez22

La ‘Hormiga’ en Europa: “Yo sé que no soy Messi y nunca voy a ser Messi”

El cariño que la afición tapatía le profesa a Armando González no es producto de la casualidad. Tras emerger de Verde Valle y convertirse en uno de los referentes más queridos del Rebaño Sagrado, la ‘Hormiga’ dio el salto al fútbol europeo para militar con el Olympiacos de Grecia, donde ha firmado un arranque notable registrando cuatro goles y dos asistencias en sus primeros siete compromisos oficiales.

A pesar de su rápido éxito en el fútbol heleno y de su consolidación en las convocatorias de la Selección Mexicana dirigida por Rafael Márquez, González mantiene los pies perfectamente sobre la tierra. En declaraciones recientes sobre sus expectativas en el Viejo Continente, el artillero mexicano dejó en claro su mentalidad de trabajo sin dejarse llevar por la euforia o comparaciones desmedidas:

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“Yo sé que no soy Messi y nunca voy a ser Messi, nunca me lo voy a creer así. Yo sé que soy un jugador en constante evolución y el día que sienta que ya sé todo es el día que me voy a estancar porque ya no voy a crecer”.

González ha sido criticado por su falta de gol en el Tri. (REUTERS/Raquel Cunha)

De las rutinas de Verde Valle a la exigencia internacional

Para Armando González, alejarse de la cotidianidad de Guadalajara representó un choque emocional significativo. Pasar de los campos de entrenamiento en Verde Valle a la exigencia del balompié europeo implicó dejar atrás hábitos arraigados, pero su ambición deportiva se mantiene alimentada por los consejos de figuras históricas como Javier ‘Chicharito’ Hernández, a quien reconoce como un mentor permanente.

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El atacante recuerda con nostalgia sus metas infantiles de emular los goles acrobáticos del ‘Chicharito’, una historia que hoy guarda un paralelismo directo con la del pequeño aficionado que come verduras para ser como la ‘Hormiga’.

Mientras González busca dejar su huella en los torneos europeos y ganarse un sitio de jerarquía en el proceso rumbo a los grandes torneos del Tri, en México ya ha conseguido uno de los triunfos más nobles para cualquier deportista: convertirse en un modelo positivo dentro del hogar para los niños que sueñan con seguir sus pasos.