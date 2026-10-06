México Deportes

“¡Está riquísimo!”: el tierno video viral de un niño aficionado a Chivas que come verduras para parecerse a la ‘Hormiga’ González

Pese a su juventud, el jugador del Olympiacos de Grecia se ha convertido en un referente para los niños apasionados por el futbol

Hormiga González marcó doblete con Olympiacos(X/ @olympiacosfc)
Hormiga González marcó doblete con Olympiacos(X/ @olympiacosfc)
Guardar

El fútbol no solo se juega en las canchas profesionales con estadios abarrotados y reflectores internacionales; a menudo, sus capítulos más conmovedores y significativos ocurren en la intimidad del hogar. En las últimas horas, las redes sociales han caído rendidas ante la ternura de un pequeño aficionado de Chivas demostró que el impacto de ídolos, como la Hormiga González va mucho más allá de los noventa minutos de un partido.

En una tierna grabación casera difundida por su madre, el niño dejó claro que su hábito alimenticio dio un giro radical por una razón muy especial: imitar la dieta de su ídolo, el canterano rojiblanco. La escena, cargada de espontaneidad, muestra al pequeño disfrutando un plato de pollo con verduras gracias al ejemplo del delantero mexicano.

PUBLICIDAD

La Hormiga marcó gol en el Clásico Nacional
Su paso por Guadalajara dejó marcados a varios aficionados jóvenes. (X / hormiga_glez)

Un diálogo encantador que conquistó a la afición rojiblanca

La conversación grabada entre el pequeño chivahermano y su mamá refleja de manera transparente la inocencia infantil y el poder educativo que los deportistas ejercen sobre la niñez.

El pequeño comenta: “¡Mmm! Una hormiga. Mira lo que estoy comiendo". “¿Por qué comes esa comida, hijo? Platícame", menciona la madre. “La hormiga”, contesta el menor. “¿Porque eso come la hormiga?, revira la mujer a lo que el niño asiente y asegura que, si su ídolo no comiera sus verduras él tampoco lo haría: “Lo bueno que, que sí come eso la hormiga, ¿verdad? Pollito con verduras. Y está riquísimo".

El video rápidamente acumula miles de reproducciones y compartidos en distintas plataformas digitales, donde la afición de Chivas ha aplaudido la actitud del menor y etiquetado al atacante azteca para que conozca la forma en que su apodo y disciplina profesional están guiando a las nuevas generaciones a comer saludable.

PUBLICIDAD

Un pequeño aficionado de Chivas asegura que ha comenzado a alimentarse con comida saludable por los consejos del futbolista. Crédito: TikTok @nayetorrez22

La ‘Hormiga’ en Europa: “Yo sé que no soy Messi y nunca voy a ser Messi”

El cariño que la afición tapatía le profesa a Armando González no es producto de la casualidad. Tras emerger de Verde Valle y convertirse en uno de los referentes más queridos del Rebaño Sagrado, la ‘Hormiga’ dio el salto al fútbol europeo para militar con el Olympiacos de Grecia, donde ha firmado un arranque notable registrando cuatro goles y dos asistencias en sus primeros siete compromisos oficiales.

A pesar de su rápido éxito en el fútbol heleno y de su consolidación en las convocatorias de la Selección Mexicana dirigida por Rafael Márquez, González mantiene los pies perfectamente sobre la tierra. En declaraciones recientes sobre sus expectativas en el Viejo Continente, el artillero mexicano dejó en claro su mentalidad de trabajo sin dejarse llevar por la euforia o comparaciones desmedidas:

“Yo sé que no soy Messi y nunca voy a ser Messi, nunca me lo voy a creer así. Yo sé que soy un jugador en constante evolución y el día que sienta que ya sé todo es el día que me voy a estancar porque ya no voy a crecer”.

González ha sido criticado por su falta de gol en el Tri. (REUTERS/Raquel Cunha)
González ha sido criticado por su falta de gol en el Tri. (REUTERS/Raquel Cunha)

De las rutinas de Verde Valle a la exigencia internacional

Para Armando González, alejarse de la cotidianidad de Guadalajara representó un choque emocional significativo. Pasar de los campos de entrenamiento en Verde Valle a la exigencia del balompié europeo implicó dejar atrás hábitos arraigados, pero su ambición deportiva se mantiene alimentada por los consejos de figuras históricas como Javier ‘Chicharito’ Hernández, a quien reconoce como un mentor permanente.

El atacante recuerda con nostalgia sus metas infantiles de emular los goles acrobáticos del ‘Chicharito’, una historia que hoy guarda un paralelismo directo con la del pequeño aficionado que come verduras para ser como la ‘Hormiga’.

Mientras González busca dejar su huella en los torneos europeos y ganarse un sitio de jerarquía en el proceso rumbo a los grandes torneos del Tri, en México ya ha conseguido uno de los triunfos más nobles para cualquier deportista: convertirse en un modelo positivo dentro del hogar para los niños que sueñan con seguir sus pasos.

Temas Relacionados

Armando GonzálezHormiga GonzálezChivasLiga MXmexico-deportesmexico-viralesmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Alerta por El Niño 2026-2027: Los estados de México que enfrentarán la peor sequía y falta de agua según el BID

El reporte identificó ocho entidades especialmente susceptibles a sequías severas y advirtió riesgos para el abastecimiento de agua, la agricultura y la generación de energía

Alerta por El Niño 2026-2027: Los estados de México que enfrentarán la peor sequía y falta de agua según el BID

Morena afirma que Jasmine Bugarín ya solicitó la cancelación de su nacionalidad estadounidense

Ariadna Montiel líder de Morena sostiene que los padres de la coordinadora nacieron en La Yesca, por lo que cumpliría con la condición de ser mexicana por nacimiento exigida para el cargo estatal

Morena afirma que Jasmine Bugarín ya solicitó la cancelación de su nacionalidad estadounidense

EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy martes 6 de octubre: Av. Bucareli presenta tránsito abundante

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en el Valle de México

EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy martes 6 de octubre: Av. Bucareli presenta tránsito abundante

Vehículo cae del segundo piso del estacionamiento de Galerías Coapa: conductora resulta ilesa

El incidente ocurrió en el estacionamiento de un centro comercial ubicado en Tlalpan y movilizó a policías, paramédicos y bomberos

Vehículo cae del segundo piso del estacionamiento de Galerías Coapa: conductora resulta ilesa

Juan Manuel Márquez podría regresar del retiro después de 12 años y volver a pelear: El Dinamita pide una condición

La última pelea del oriundo de Iztapalapa fue el 17 de mayo de 2014 cuando se enfrentó a Mike Alvarado

Juan Manuel Márquez podría regresar del retiro después de 12 años y volver a pelear: El Dinamita pide una condición
MÁS NOTICIAS

NARCO

“Pura Chapiza y puro Cártel Jalisco”: captan a presuntos miembros de cárteles mexicanos participando en la guerra entre Ucrania y Rusia

“Pura Chapiza y puro Cártel Jalisco”: captan a presuntos miembros de cárteles mexicanos participando en la guerra entre Ucrania y Rusia

El testimonio de HotSpanish sobre la convivencia con El Pirata de Culiacán antes del ataque en Zapopan

Del R1 al R3, los mandos del CJNG que quedaron expuestos tras los asesinatos de Carlos Manzo y Valeria Márquez

Con un Grupo de Operaciones Especiales, drones y bicicletas nuevas: así blindan Mazatlán por violencia del Cártel de Sinaloa

Detienen en Perú a mujer buscada en Querétaro por presunto fraude genérico

ENTRETENIMIENTO

Tini Stoessel cancela concierto en la Arena CDMX: cómo obtener tu reembolso paso a paso

Tini Stoessel cancela concierto en la Arena CDMX: cómo obtener tu reembolso paso a paso

Fuerza Regida rompe récord con 10 conciertos consecutivos en el Palacio de los Deportes

Captan a Gustavo Adolfo Infante tomando clases con Polymarchs para convertirse en DJ

¿Quién miente? Mariana Ochoa contradice a Gustavo Adolfo Infante sobre supuesto encuentro con Ari Borovoy

La primera foto de Instagram fue tomada en México: la historia del perro que inauguró la red social

DEPORTES

Juan Manuel Márquez podría regresar del retiro después de 12 años y volver a pelear: El Dinamita pide una condición

Juan Manuel Márquez podría regresar del retiro después de 12 años y volver a pelear: El Dinamita pide una condición

Amazonas técnicas van por el segundo boleto al Campeonato Universal 2026 del CMLL

Lista de mexicanos que participarán en la temporada 2026 de la NBA

Partidos de la Liga MX Femenil tendrá módulos para la detección del cáncer de mama: cómo registrarse y dónde ubicar los puntos

América vs Monterrey: precio de los boletos, estacionamiento y dónde comprar entradas para el partido en el Estadio Banorte