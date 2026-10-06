Lista de mexicanos que participarán en la temporada 2026 de la NBA

Descubre los basquetbolistas nacionales que nos representarán durante esta nueva campaña de la NBA. (Deporte del Estado de Sonora)

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La temporada 2026-27 de la NBA tendrá a Karim López y Jaime Jáquez Jr. como los dos jugadores de origen mexicano en las plantillas de Memphis Grizzlies y Milwaukee Bucks, respectivamente.

López debutó este 5 de octubre durante la pretemporada de con los Memphis Grizzlies, donde entró desde la banca en el último cuarto del triunfo por 132-123 ante Atlanta Hawks y terminó con 2 puntos, un rebote, tres robos y un bloqueo en ocho minutos.

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Por su parte, Jaime Jáquez Jr llegó a los Milwaukee Bucks durante el receso de verano como parte del cambio que llevó a Giannis Antetokounmpo a Miami, por lo que el mexicano será parte fundamental en la reconstrucción de su nuevo equipo.

Karim López debutará en la NBA

Karim López se prepara para su debut en la NBA. (Petre Thomas-Imagn Images)

López nació el 12 de abril de 2007 en Hermosillo, Sonora. Su carrera comenzó en México y tomó rumbo internacional cuando dejó el país a los 14 años para integrarse a la estructura formativa del Joventut Badalona, en España.

El alero tuvo actividad con el primer equipo del club catalán en la temporada 2023-24 de la Liga Endesa. Jugó cuatro partidos, acumuló 5:44 minutos y anotó dos puntos. Esa etapa le permitió competir dentro de un sistema europeo antes de dar el siguiente paso.

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También tuvo actividad con las selecciones menores de México. En 2022 ganó la medalla de bronce en el Centrobasket Sub-15. Un año después disputó el Campeonato FIBA Américas Sub-16, donde promedió 20.5 puntos y 12.2 rebotes por encuentro.

A los 17 años integró a la selección mexicana que jugó el torneo de clasificación olímpica de FIBA en Puerto Rico. Participó en tres partidos y registró promedios de 5.7 puntos, 3.3 rebotes y 0.7 asistencias.

Después de España, López se incorporó a New Zealand Breakers para disputar las campañas 2024-25 y 2025-26 de la NBL de Australia y Nueva Zelanda. Formó parte del programa Next Stars, diseñado para prospectos internacionales que buscan llegar a la NBA.

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La temporada 2025-26 lo colocó entre los jugadores seguidos por las franquicias. Disputó 30 encuentros con Breakers y promedió 11.9 puntos, 6.1 rebotes, 1.9 asistencias, 1.2 robos y 1.0 bloqueo.

López anotó 358 puntos durante su segunda campaña con el conjunto neozelandés. La cifra fue la mayor para un jugador elegible al Draft dentro del programa Next Stars en una sola temporada, por encima de los registros de LaMelo Ball, Josh Giddey y Alex Sarr.

Detroit lo eligió y Memphis adquirió sus derechos

Pese a ser seleccionado por los Detroit Pistons, Karim López terminó en Grizzlies. (EFE//SARAH YENESEL)

Detroit Pistons seleccionó a López con el pick 21 de la primera ronda del Draft de 2026. Al día siguiente, Memphis Grizzlies adquirió sus derechos en una operación que incluyó la selección 17 y cinco futuras elecciones de segunda ronda.

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La selección convirtió a López en el primer jugador nacido en México elegido durante la primera ronda del Draft. Antes de él, Horacio Llamas, Eduardo Nájera, Gustavo Ayón y Jorge Gutiérrez jugaron en la NBA; Juan Toscano-Anderson y Jáquez lo hicieron como mexicoamericanos.

López aparece en una posición donde Jerami Grant tiene experiencia y jerarquía dentro de la plantilla. El novato busca minutos en la rotación y tiene la pretemporada para mostrar su capacidad defensiva y su versatilidad como alero.

Jaime Jáquez Jr. cambia Miami por Milwaukee

Jaime Jáquez Jr ya ve minutos con los Bucks en pretemporada. (Benny Sieu-Imagn Images)

Jáquez dejó Miami Heat después de tres temporadas. Milwaukee Bucks lo recibió junto con Tyler Herro, Kel’el Ware y Kasparas Jakučionis en el acuerdo que mandó a Antetokounmpo y Bobby Portis al Heat.

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Bucks también recibió la selección 13 del Draft de 2026, tres selecciones futuras de primera ronda, un intercambio de picks de primera ronda y una selección de segunda vuelta. La selección 13 fue utilizada para elegir a Nate Ament.

Milwaukee entró en una reconstrucción parcial tras el fin de la etapa de Antetokounmpo, quien disputó 13 campañas con la franquicia. El equipo sumó también a Brayden Burries con el pick 10 y mantiene a Myles Turner, Kyle Kuzma, Ryan Rollins y Herro como parte de su nueva base.

Jáquez llega a Wisconsin después de la mejor temporada estadística de su carrera. Con Miami promedió 15.4 puntos, 5.0 rebotes y 4.7 asistencias en 75 partidos durante la campaña 2025-26.

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El mexicoamericano salió desde la banca en 74 de esos encuentros, aunque promedió 28.3 minutos. Terminó segundo en la votación por el Sexto Hombre del Año y ahora pelea por una función de mayor peso dentro de Bucks.

En el primer duelo de pretemporada ante Minnesota Timberwolves, Jáquez inició como titular y jugó 18 minutos. Anotó cinco puntos, tomó un rebote, repartió una asistencia y encestó un triple.

Milwaukee lo probó junto a Rollins, Herro, Kuzma y Turner. La temporada regular de la NBA inicia este 20 de octubre y Bucks llega con Jáquez como una de las piezas que recibe en el intercambio que cerró el ciclo de Antetokounmpo.

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