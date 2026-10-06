Amazonas técnicas van por el segundo boleto al Campeonato Universal 2026 del CMLL

El torneo entra en una fase decisiva con una eliminatoria que promete dejar a una nueva contendiente en la carrera por la corona. (Ilustración: Jovani Pérez)

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El Mes de las Amazonas continúa tomando fuerza en el Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) y este viernes 9 de octubre la Arena México volverá a convertirse en el escenario de una eliminatoria que definirá a otra de las participantes rumbo a la gran final del Campeonato Universal de Amazonas 2026.

La función del Viernes Espectacular comenzará a las 20:30 horas y tendrá como combate principal una segunda eliminatoria integrada exclusivamente por luchadoras técnicas. Diez Amazonas buscarán sobrevivir a la intensa batalla para conseguir su boleto a la siguiente etapa del torneo.

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En esta ocasión estarán La Jarochita, Skadi, Tessa Blanchard, Kira, India Sioux, Tabata, Marcela, Lluvia, Garra Negra y La Magnífica, quienes tendrán que dejar todo sobre el cuadrilátero para mantenerse con vida en la competencia.

Diez Amazonas van por un lugar en la gran final

La segunda fase del Campeonato Universal de Amazonas representa una nueva oportunidad para las gladiadoras que buscan quedarse con uno de los trofeos más importantes del calendario femenil del CMLL.

El formato pondrá frente a frente a las diez participantes, por lo que cada movimiento será determinante para avanzar. La presencia de nombres con amplia experiencia, combinada con nuevas generaciones de Amazonas, promete una eliminatoria llena de intensidad en la llamada Catedral de la Lucha Libre.

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Olympia espera rival en la Final del Campeonato Universal de Amazonas 2026. (Instagram / CMLL)

El combate también forma parte de la programación especial que el CMLL ha preparado durante el Mes de las Amazonas, una etapa en la que las luchadoras han adquirido un protagonismo especial dentro de las funciones.

Máscara Dorada, Titán y Esfinge enfrentarán a una peligrosa tercia

El joven luchador derrotó a Komander en una espectacular final y volvió a escribir su nombre entre los grandes del torneo dedicado a El Santo. (Foto: Diego Cedrix)

Antes del enfrentamiento estelar, la afición podrá disfrutar de una batalla de relevos australianos que reunirá a Máscara Dorada, Titán y Esfinge.

Los técnicos tendrán enfrente una combinación de experiencia y rudeza encabezada por Último Guerrero, quien estará acompañado por Gran Guerrero y Stuka Jr.

La rivalidad entre ambos bandos promete convertir la semifinal en uno de los encuentros más intensos de la noche, con seis luchadores acostumbrados a protagonizar enfrentamientos de alto ritmo.

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Persephone y Reyna Isis unen fuerzas

Con confianza y ambición, Persephone, la joven estrella promete darlo todo junto a Reyna Isis en la Arena México. (Cortesía: CMLL)

Las Amazonas volverán a aparecer en el evento especial de la noche. Persephone, actual Campeona Mundial Femenil del CMLL, hará equipo con Reyna Isis para enfrentarse a las Campeonas Nacionales Femeniles de Parejas, Olympia y Hera.

El choque tendrá un ingrediente adicional por los campeonatos que actualmente poseen Olympia y Hera, quienes buscarán demostrar por qué son las monarcas de la división.

Blue Panther celebrará 48 años de trayectoria

(Cortesía: CMLL)

Otro de los momentos especiales de la función estará protagonizado por Blue Panther, quien celebrará nada menos que 48 años de carrera.

El Maestro Lagunero tendrá un combate de modalidad Match Relámpago, con límite de 10 minutos, frente a Averno.

La celebración no será sencilla, pues Averno buscará convertirse en el antagonista de una noche que Blue Panther pretende utilizar para recordar casi cinco décadas de trayectoria sobre los cuadriláteros.

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La función también contará con el duelo entre Xelhua y Guerrero Maya Jr. contra Difunto y Barboza, además de la lucha que abrirá las acciones, protagonizada por Johnnie Robbie, Hécate y Náutica, quienes se medirán a Candela, Valkyria y Lady Metal.

¿Dónde ver el Viernes Espectacular del CMLL?

Los aficionados que no puedan acudir a la Arena México tendrán diferentes alternativas para seguir la función.

La transmisión estará disponible en el canal Videos Oficiales CMLL en YouTube para quienes cuenten con suscripción en los niveles Campeón Mundial o Leyenda. También podrá seguirse mediante Fox Sports.

Además, la función tendrá una retransmisión el sábado a las 15:30 horas a través del Canal 9.

Con diez Amazonas buscando avanzar en el Campeonato Universal, un choque de alto nivel entre técnicos y rudos, la celebración de Blue Panther y una cartelera cargada de figuras, el CMLL prepara otra noche importante dentro del Mes de las Amazonas.

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