Qué significa sentir que te caes al vacío mientras duermes

La sensación de caída al dormir es uno de los fenómenos del sueño más comunes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La sensación de caída al quedarse dormido —llamada clínicamente mioclonía hípnica o sacudida hípnica— tiene una explicación neurológica precisa.

Ocurre en el instante en que el cerebro transita de la vigilia al sueño —la llamada fase N1— y se dispara porque el sistema que mantiene despierto al organismo no siempre cede el control de forma ordenada.

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Es un fallo de coordinación temporal entre el cerebro y el cuerpo, y en México ocurre en un contexto donde el 45% de los adultos ya duerme mal, según datos de la Clínica de Trastornos del Sueño de la Facultad de Medicina de la UNAM.

El cuerpo humano atraviesa una serie de cambios neurológicos precisos cada vez que intenta conciliar el sueño. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Su director, el neurofisiólogo Reyes Haro Valencia, advierte a través del portal ¿Cómo ves? que los trastornos del sueño son hoy un problema de salud pública: una de cada tres personas los padece y pueden causar incapacidad.

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El 70% de la población lo experimenta al menos una vez en su vida

De acuerdo con estimaciones de la Academia Estadounidense de Medicina del Sueño, entre el 60% y el 70% de los adultos experimenta una sacudida hípnica en algún momento de su vida.

Un 10% la vive a diario. El fenómeno tiene varios nombres clínicos: sleep start, mioclonía hipnagógica o espasmo hipnagógico.

Especialistas de la Clínica de Trastornos del Sueño de la UNAM advierten que los problemas para dormir son ya un problema de salud pública en México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Todos describen lo mismo: una contracción muscular involuntaria, breve y repentina, que dura menos de medio segundo.

Va acompañada de al menos uno de estos tres fenómenos: la sensación de caída al vacío, un destello sensorial o un sueño hipnagógico —una alucinación breve y pasajera en la que el cerebro construye una escena, como un tropezón o un paso en falso, para explicar el espasmo—.

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En algunos casos también provoca taquicardia y respiración irregular.

La transición entre la vigilia y el sueño involucra dos sistemas cerebrales que no siempre ceden el control de forma ordenada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El cerebro malinterpreta la relajación como una caída

Al inicio del sueño, la red del tronco cerebral que regula el estado de alerta debe transferir el control al sistema que induce el descanso.

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Cuando esa transferencia no es gradual, el sistema de alerta emite una descarga final de actividad mientras los músculos ya están relajados, según una revisión publicada en la revista científica Neurophysiologie Clinique.

La sacudida hípnica dura menos de medio segundo y puede ir acompañada de taquicardia, respiración irregular o una alucinación breve llamada sueño hipnagógico.(Imagen Ilustrativa Infobae)

La sensación de caída tiene una explicación distinta. El centro del equilibrio en el oído interno detecta la relajación muscular súbita y la interpreta como pérdida real del equilibrio.

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El cerebro, parcialmente inactivo en ese momento, construye una narrativa de emergencia: estás cayendo.

El espasmo es la respuesta refleja, de acuerdo con el Indian Journal of Psychiatry.

La Academia Estadounidense de Medicina del Sueño estima que entre el 60% y el 70% de los adultos experimenta una sacudida hípnica al menos una vez en su vida. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué hábitos cotidianos aumentan la frecuencia de sacudidas hípnicas

La Clínica de Trastornos del Sueño de la UNAM identifica varios factores que disparan las sacudidas hípnicas con más frecuencia: el consumo de nicotina y cafeína, el estrés, la falta de sueño y el ejercicio intenso antes de dormir.

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La cafeína y la nicotina mantienen el sistema de alerta activo cuando el cuerpo ya intenta descansar. El estrés eleva el cortisol y dificulta que el cerebro ceda el control.

La falta de sueño también altera las hormonas que regulan el apetito, favoreciendo el consumo de alimentos ricos en azúcar y carbohidratos. (YouTube/@UNAMGlobalTV)

La privación de sueño agrava el problema: el cerebro intenta entrar demasiado rápido al sueño profundo y la transición se vuelve más propensa a errores.

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Algunos medicamentos también pueden provocarlas. La revista científica Indian Journal of Psychiatry documentó casos de pacientes que desarrollaron sacudidas hípnicas tras iniciar tratamiento con antidepresivos. Los episodios se redujeron al ajustar la dosis.

La nicotina mantiene el sistema de alerta cerebral activo cuando el cuerpo ya intenta descansar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los hábitos que reducen su frecuencia, según especialistas

La Academia Estadounidense de Medicina del Sueño señala que mantener horarios regulares de sueño, reducir el consumo de cafeína y nicotina y controlar el estrés son las medidas más efectivas para disminuir su frecuencia.

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Controlar el estrés y respetar un horario fijo de descanso ayuda al cerebro a ceder el control de forma gradual al inicio del sueño, según la Academia Estadounidense de Medicina del Sueño. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La UNAM agrega el uso nocturno de dispositivos electrónicos como otro factor que altera la transición al sueño. Para la mayoría de las personas, adoptar esos hábitos es suficiente para que las sacudidas sean menos frecuentes e intensas.