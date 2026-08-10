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Survivor México confirma fecha para fin de temporada tan sólo un mes después de haber comenzado

El horario del programa dará paso a Exatlón México

(Survivor Mexico)
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Desde que comenzó la temporada, había rumores de que Survivor México sería una edición muy corta en 2026 con eliminaciones dobles.

Por lo regular, este reality dura al menos dos meses, incluso ha habido temporadas con refuerzos, pero Survivor México terminará en dos semanas.

En redes sociales oficiales del programa, se anunció que la semana del 10 al 16 de agosto es la penúltima.

Por tanto, Survivor México termina el domingo 23 del mismo mes. Cabe señalar que esta edición había comenzado el 10 de julio, así que sólo había pasado un mes.

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Las eliminaciones dobles comenzaron desde las primeras semanas y en ningún momento se anunciaron refuerzos, el horario de este programa da paso a Exatlón México, que se estrena el 24 de agosto.

Quiénes quedan en Survivor México

Este video presenta escenas del programa de competencia de realidad 'Survivor'. Los participantes se observan en un entorno selvático, incluyendo una reunión grupal en una larga mesa de madera al aire libre, tanto de día como de noche.

Tribu Halcones:

  • Abel Robles
  • Shada Hernández
  • Javier Márquez
  • Julio Camejo
  • Tzasna Carrasco
  • Sheila Velázquez

Tribu Jaguares:

  • Azalia “La Negra”
  • Sahit Sosa
  • Sebastián Yate
  • Avril Andrade
  • Anahí Izali
  • Aurélie Garzonio

Tras la eliminación de Viviann Baeza en el último duelo de extinción, estos son los nombres que avanzan a la etapa de fusión, donde las tribus dejan de existir y la competencia se vuelve completamente individual.

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Qué es la fusión y a partir de cuándo comienza

La etapa de fusión suele ser decisiva: aquí los lazos formados hasta ahora pueden romperse y las alianzas secretas salen a la luz.

Solo los más astutos y resistentes tendrán la oportunidad de disputar el triunfo en la gran final, que se acerca rápidamente.

En el capítulo previo, la tensión se centró en el “Duelo de extinción”, donde Viviann Baeza y Abel Robles se enfrentaron tras la derrota del equipo Halcones en la prueba de inmunidad grupal.

Viviann, reconocida por su trayectoria como conductora y cantante, fue eliminada después de una contienda reñida, quedando fuera del reality justo antes de la fusión.

A partir de aquí, las alianzas y estrategias toman un papel decisivo.

Los concursantes pueden recurrir a cualquier recurso, incluidas las piezas de la “Reliquia”, para asegurar su permanencia.

La recta final promete duelos intensos y maniobras inesperadas, ya que el premio solo quedará reservado para quienes logren superar los desafíos más exigentes de la temporada.

En la edición de hoy, la dinámica cambió radicalmente: cada participante debe velar por sí mismo y buscar la victoria individual en cada prueba. Esta transformación marca el inicio de la cuenta regresiva para la final, donde las recompensas y los riesgos crecen en cada competencia.

Dónde ver Survivor México

Para quienes desean seguir el minuto a minuto, Survivor México 2026 se transmite de lunes a viernes a las 18:30 horas por Azteca UNO. Además, los episodios pueden revivirse en la plataforma Disney Plus y a través de la aplicación de TV Azteca. La eliminación semanal se mantiene los domingos, cuando un participante debe abandonar la isla definitivamente.

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