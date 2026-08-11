Gobierno CDMX ofrece ayuda técnica a Colombia tras el sismo de magnitud 7.4

Personas observan viviendas afectadas luego de un terremoto de magnitud 7,4 este lunes, en Pereira (Colombia). EFE/ Leonardo Castañeda

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La solidaridad del gobierno de la Ciudad de México con Colombia fue expresada por la jefa de Gobierno Clara Brugada Molina tras el sismo registrado la mañana de este lunes 10 de agosto cerca de San José del Palmar, en el departamento del Chocó.

La mandataria capitalina informó que instruyó a la Coordinación de Relaciones Internacionales de la Ciudad de México a establecer comunicación con la Secretaría de Relaciones Exteriores federal para conocer los requerimientos de las autoridades colombianas y determinar de qué manera puede contribuir la capital del país.

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En conferencia de prensa, Brugada Molina lamentó las pérdidas humanas y los daños materiales provocados por el movimiento telúrico. También señaló que la capital mexicana conoce de primera mano lo que significa enfrentar y recuperarse de un sismo.

Clara Brugada ofrece ayuda a Colombia tras sismo (Jefatura Gobierno CDMX)

“Enviamos un gran abrazo fraterno al hermano pueblo de Colombia. Esta ciudad pone a disposición de las autoridades colombianas, nuestra capacidad técnica, nuestra experiencia de Protección Civil y Atención a Emergencias, así como lo que ellos decidan que sea la ayuda que podamos enviar”, señaló la mandataria.

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CDMX ofrece ayuda a Colombia tras sismo

La mandataria explicó que si Colombia requiere víveres, se instalarán mesas de acopio para canalizar la ayuda de la población. También está disponible la asesoría técnica y el apoyo especializado para la atención de la emergencia.

“Colombia nos tendrá que decir qué es lo que requiere. Si requiere asesoría técnica, si requiere ayuda para la emergencia, lo que necesite”, afirmó.

Explicó que, en caso de que Colombia requiera víveres se instalarán mesas de acopio para canalizar la ayuda de la población, mientras que también se encuentra disponible la asesoría técnica y el apoyo especializado para la atención de la emergencia.

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La mandataria explicó que si Colombia requiere víveres, se instalarán mesas de acopio para canalizar la ayuda de la población (REUTERS/Sergio Acero)

Datos del sismo en Colombia

Un sismo de magnitud 7.4 sacudió Colombia a las 07:34 hrs del lunes 10 de agosto, con epicentro en el departamento de Chocó, al occidente del país.

El evento ocurrió en San José del Palmar con una profundidad de 96 kilómetros. Además, activó alertas en amplias zonas del país y generó reportes de percepción en distintas ciudades.

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De acuerdo con el reporte, el temblor fue percibido en Bogotá, Medellín, Cali, Pereira y Manizales. El último informe indicó a las 10:01 a. m. una réplica de magnitud 3.8, con profundidad de 88 kilómetros, en San José del Palmar, Chocó.

Lo que informó el Servicio Geológico Colombiano

Julio Fierro Morales, director general del Servicio Geológico Colombiano (SGC), explicó el alcance del sismo y recordó antecedentes en esa región.

“Informamos la ocurrencia hoy a las 7:34 de la mañana de un sismo de magnitud 7,4 con profundidad de 88 kilómetros. Es el sismo más fuerte que se ha sentido en la última década en el país y para esa zona hay antecedentes de sismos; particularmente el 23 de noviembre de 1979, hubo un sismo de magnitud 7.2. Tenemos dos réplicas, una de 2.8 y otra de 4.8 que se sintió recientemente”.

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Brugada Molina también señaló que la Ciudad de México mantiene su disposición para apoyar ante emergencias provocadas por sismos en cualquier parte del mundo, particularmente en países latinoamericanos. Agregó que se informará oportunamente a la población sobre los mecanismos de apoyo que, en su caso, se determinen.