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Somos México pide enviar equipos de rescate y ayuda humanitaria a Colombia tras sismo

El partido pidió impulsar centros de acopio y facilitar la participación de equipos civiles especializados en rescate

Somos México pidió al Gobierno federal enviar ayuda y equipos de rescate a Colombia tras el sismo de magnitud 7.4. REUTERS/Sergio Acero
Somos México pidió al Gobierno federal enviar ayuda y equipos de rescate a Colombia tras el sismo de magnitud 7.4. REUTERS/Sergio Acero
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El partido político Somos México solicitó al Gobierno de México brindar apoyo a Colombia tras el sismo de magnitud 7.4 registrado este lunes, que provocó decenas de muertes, personas heridas, viviendas dañadas y edificios colapsados en distintas regiones del país sudamericano.

A través de un boletín emitido este 10 de agosto, la organización política expresó su solidaridad con las familias de las víctimas y con las personas que perdieron sus viviendas o patrimonio como consecuencia del movimiento telúrico.

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Somos México consideró que, ante la magnitud de la emergencia, México debe contribuir con las labores de atención y rescate, por lo que pidió al Gobierno federal enviar la ayuda que sea necesaria para apoyar a las autoridades colombianas.

El pronunciamiento del partido ocurrió después de que la presidenta Claudia Sheinbaum ofreciera públicamente el respaldo de México a Colombia.

El partido llamó a México a sumarse a las labores de rescate y atención humanitaria en Colombia..
El partido llamó a México a sumarse a las labores de rescate y atención humanitaria en Colombia..

Partido político llama a la sociedad civil a colaborar

Además de solicitar la intervención del Gobierno mexicano, Somos México hizo un llamado a la sociedad civil organizada para participar en las acciones de ayuda humanitaria.

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La organización planteó que la ciudadanía pueda sumarse mediante centros de acopio y la participación de equipos civiles de rescate, con el objetivo de contribuir a la atención de las personas afectadas por el terremoto.

Entre las principales acciones propuestas por el partido se encuentran:

  • Enviar ayuda mexicana para atender la emergencia.
  • Apoyar las labores de búsqueda y rescate.
  • Coordinar centros de acopio para reunir ayuda humanitaria.
  • Facilitar la participación de equipos civiles especializados en rescate.
  • Respaldar a las familias afectadas por el desastre.
Somos México pide a la sociedad civil sumarse a la ayuda para Colombia. REUTERS/Sergio Acero
Somos México pide a la sociedad civil sumarse a la ayuda para Colombia. REUTERS/Sergio Acero

Somos México también destacó los vínculos históricos y culturales entre México y Colombia, al señalar que la solidaridad entre ambos países debe mantenerse frente a una tragedia de esta magnitud.

Sismo de 7.4 deja más de un centenar de muertos

El terremoto ocurrió durante las primeras horas de este lunes y tuvo su epicentro cerca del municipio de San José del Palmar, en el departamento de Chocó, a una profundidad aproximada de 96 kilómetros, de acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano.

Los reportes preliminares señalaban al menos 111 personas fallecidas y 87 heridas, además de mil 575 viviendas afectadas y 61 edificios colapsados. Las autoridades advirtieron que estas cifras podrían aumentar mientras continúan las labores de búsqueda entre los escombros.

El sismo de magnitud 7.4 dejó más de un centenar de muertos y decenas de personas heridas en Colombia. REUTERS/Christian EscobarMora
El sismo de magnitud 7.4 dejó más de un centenar de muertos y decenas de personas heridas en Colombia. REUTERS/Christian EscobarMora

El movimiento fue percibido en una amplia zona del territorio colombiano, incluida Bogotá, Cali, Manizales y Pereira. En la capital, numerosos habitantes salieron de sus viviendas y permanecieron en las calles por temor a nuevas afectaciones.

Claudia Sheinbaum ofrece respaldo de México

Antes del pronunciamiento de Somos México, la presidenta Claudia Sheinbaum informó durante su conferencia matutina que el Gobierno mexicano se mantenía atento a la situación y estaba dispuesto a brindar el apoyo que Colombia pudiera requerir.

La mandataria explicó que las autoridades mexicanas mantenían comunicación con la embajada de México en Colombia y con el embajador colombiano en territorio nacional para conocer la evolución de la emergencia y las necesidades que pudieran surgir.

Sheinbaum afirmó que, si Colombia requiere asistencia, México estará dispuesto a colaborar.

Sheinbaum asegura que México está listo para apoyar a Colombia ante la emergencia.
Sheinbaum asegura que México está listo para apoyar a Colombia ante la emergencia.

El ofrecimiento presidencial se realizó cuando comenzaban a difundirse los primeros reportes sobre las consecuencias del sismo, por lo que todavía no se contaba con un panorama completo de los daños.

Colombia activa operativo de emergencia

Ante la magnitud de la tragedia, el Gobierno colombiano decretó la situación de desastre nacional y activó el Comité Nacional para el Manejo de Desastres para coordinar la respuesta.

En Cali se reportaron estructuras colapsadas y personas atrapadas, mientras que autoridades locales informaron daños en distintos inmuebles. También se registraron afectaciones en infraestructura aeroportuaria de Pereira, Manizales, Quibdó, Armenia, Cartago y Buenaventura, lo que llevó a suspender operaciones mientras se realizaban inspecciones de seguridad.

En Manizales, una de las torres laterales de la catedral sufrió daños y parte de la estructura cayó sobre las calles cercanas.

Mientras las autoridades colombianas continúan con las labores de rescate y evaluación de daños, Somos México insistió en que México puede contribuir a la atención de la emergencia, tanto mediante la intervención gubernamental como a través de la participación de organizaciones y ciudadanos.

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