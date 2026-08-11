Somos México pide enviar equipos de rescate y ayuda humanitaria a Colombia tras sismo

Somos México pidió al Gobierno federal enviar ayuda y equipos de rescate a Colombia tras el sismo de magnitud 7.4. REUTERS/Sergio Acero

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El partido político Somos México solicitó al Gobierno de México brindar apoyo a Colombia tras el sismo de magnitud 7.4 registrado este lunes, que provocó decenas de muertes, personas heridas, viviendas dañadas y edificios colapsados en distintas regiones del país sudamericano.

A través de un boletín emitido este 10 de agosto, la organización política expresó su solidaridad con las familias de las víctimas y con las personas que perdieron sus viviendas o patrimonio como consecuencia del movimiento telúrico.

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Somos México consideró que, ante la magnitud de la emergencia, México debe contribuir con las labores de atención y rescate, por lo que pidió al Gobierno federal enviar la ayuda que sea necesaria para apoyar a las autoridades colombianas.

El pronunciamiento del partido ocurrió después de que la presidenta Claudia Sheinbaum ofreciera públicamente el respaldo de México a Colombia.

El partido llamó a México a sumarse a las labores de rescate y atención humanitaria en Colombia..

Partido político llama a la sociedad civil a colaborar

Además de solicitar la intervención del Gobierno mexicano, Somos México hizo un llamado a la sociedad civil organizada para participar en las acciones de ayuda humanitaria.

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La organización planteó que la ciudadanía pueda sumarse mediante centros de acopio y la participación de equipos civiles de rescate, con el objetivo de contribuir a la atención de las personas afectadas por el terremoto.

Entre las principales acciones propuestas por el partido se encuentran:

Enviar ayuda mexicana para atender la emergencia.

Apoyar las labores de búsqueda y rescate .

Coordinar centros de acopio para reunir ayuda humanitaria.

Facilitar la participación de equipos civiles especializados en rescate.

Respaldar a las familias afectadas por el desastre.

Somos México pide a la sociedad civil sumarse a la ayuda para Colombia. REUTERS/Sergio Acero

Somos México también destacó los vínculos históricos y culturales entre México y Colombia, al señalar que la solidaridad entre ambos países debe mantenerse frente a una tragedia de esta magnitud.

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Sismo de 7.4 deja más de un centenar de muertos

El terremoto ocurrió durante las primeras horas de este lunes y tuvo su epicentro cerca del municipio de San José del Palmar, en el departamento de Chocó, a una profundidad aproximada de 96 kilómetros, de acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano.

Los reportes preliminares señalaban al menos 111 personas fallecidas y 87 heridas, además de mil 575 viviendas afectadas y 61 edificios colapsados. Las autoridades advirtieron que estas cifras podrían aumentar mientras continúan las labores de búsqueda entre los escombros.

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El sismo de magnitud 7.4 dejó más de un centenar de muertos y decenas de personas heridas en Colombia. REUTERS/Christian EscobarMora

El movimiento fue percibido en una amplia zona del territorio colombiano, incluida Bogotá, Cali, Manizales y Pereira. En la capital, numerosos habitantes salieron de sus viviendas y permanecieron en las calles por temor a nuevas afectaciones.

Claudia Sheinbaum ofrece respaldo de México

Antes del pronunciamiento de Somos México, la presidenta Claudia Sheinbaum informó durante su conferencia matutina que el Gobierno mexicano se mantenía atento a la situación y estaba dispuesto a brindar el apoyo que Colombia pudiera requerir.

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La mandataria explicó que las autoridades mexicanas mantenían comunicación con la embajada de México en Colombia y con el embajador colombiano en territorio nacional para conocer la evolución de la emergencia y las necesidades que pudieran surgir.

Sheinbaum afirmó que, si Colombia requiere asistencia, México estará dispuesto a colaborar.

Sheinbaum asegura que México está listo para apoyar a Colombia ante la emergencia.

El ofrecimiento presidencial se realizó cuando comenzaban a difundirse los primeros reportes sobre las consecuencias del sismo, por lo que todavía no se contaba con un panorama completo de los daños.

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Colombia activa operativo de emergencia

Ante la magnitud de la tragedia, el Gobierno colombiano decretó la situación de desastre nacional y activó el Comité Nacional para el Manejo de Desastres para coordinar la respuesta.

En Cali se reportaron estructuras colapsadas y personas atrapadas, mientras que autoridades locales informaron daños en distintos inmuebles. También se registraron afectaciones en infraestructura aeroportuaria de Pereira, Manizales, Quibdó, Armenia, Cartago y Buenaventura, lo que llevó a suspender operaciones mientras se realizaban inspecciones de seguridad.

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En Manizales, una de las torres laterales de la catedral sufrió daños y parte de la estructura cayó sobre las calles cercanas.

Mientras las autoridades colombianas continúan con las labores de rescate y evaluación de daños, Somos México insistió en que México puede contribuir a la atención de la emergencia, tanto mediante la intervención gubernamental como a través de la participación de organizaciones y ciudadanos.

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