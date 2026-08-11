Por qué es peligroso hacerte un “tatuaje” usando protector solar por la tendencia de TikTok

Aunque este tatuaje puede parecer atractivo, existe un riesgo (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El verano termina y muchas personas saldrán de viaje o de paseo, en TikTok hay una tendencia para hacer un tatuaje que sólo requiere bloqueador y sol.

La tendencia de los llamados “tatuajes de bloqueador solar” surge principalmente en redes sociales, especialmente en TikTok.

Consiste en aplicar protector solar solo en ciertas áreas de la piel para que, al exponerse al sol, se genere un contraste entre la piel protegida y la piel sin protección, dejando un diseño visible tras la quemadura solar.

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Esta práctica busca crear figuras temporales a partir del bronceado o la quemadura.

¿Cómo se hace un tatuaje de bloqueador solar?

Selecciona el diseño que deseas plasmar en la piel. Aplica una capa generosa de bloqueador solar únicamente en la zona que formará el diseño. Deja el resto de la piel sin protección. Exponte al sol durante un periodo breve, evitando las horas de máxima radiación (aunque la práctica no es segura en ningún horario). Tras la exposición, la piel protegida mantendrá su tono original, mientras que el resto se bronceará o quemará, haciendo visible el diseño.

(Captura de pantalla)

Riesgos y peligros de esta tendencia

Exponerse intencionalmente al sol dejando partes de la piel sin protección puede causar quemaduras solares, envejecimiento prematuro y aumentar el riesgo de cáncer de piel, especialmente en áreas como el rostro y cuello.

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(Captura de pantalla)

Según dermatólogos, ninguna cantidad de bronceado es segura: el bronceado y la quemadura implican daño en el ADN de las células de la piel, lo que incrementa el riesgo de desarrollar cáncer cutáneo con el tiempo.

Además, los expertos advierten que la protección solar parcial —solo en un diseño— deja vulnerable la mayor parte de la piel expuesta, lo que puede provocar quemaduras incluso en exposiciones cortas.

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La hidratación posterior ayuda a la recuperación, pero no elimina el daño celular causado por los rayos UV.

Origen de la tendencia

La popularidad de los tatuajes de bloqueador solar se atribuye a influencers que comparten tutoriales y fotos en TikTok y otras plataformas, mostrando sus diseños y alentando a otros a imitarlos.

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La tendencia también se relaciona con el “tanmaxxing”, que promueve la exposición intencional al sol para obtener patrones visibles o un bronceado más intenso.

Médicos y dermatólogos insisten en que esta moda representa un riesgo considerable para la salud de la piel, especialmente entre adolescentes y jóvenes.

Quemaduras solares

La piel desprotegida absorbe radiación ultravioleta (UV) de forma directa, lo que puede causar quemaduras solares en cuestión de minutos, especialmente en horas de alta radiación. Las quemaduras solares provocan enrojecimiento, dolor, ampollas y descamación, y pueden requerir atención médica en casos graves.

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Daño en el ADN celular

La radiación UV genera alteraciones en el ADN de las células cutáneas. Cada episodio de quemadura aumenta el riesgo de mutaciones que, con el tiempo, pueden derivar en cáncer de piel, como el carcinoma basocelular, carcinoma espinocelular o melanoma. No existe un nivel seguro de exposición solar sin protección, incluso si el objetivo es solo un bronceado superficial.

Envejecimiento prematuro

(Imagen Ilustrativa Infobae)

La exposición solar repetida acelera el envejecimiento de la piel. Esto se manifiesta en manchas, arrugas, pérdida de elasticidad y textura áspera. La piel sometida a quemaduras y bronceado frecuente envejece de forma notoria antes de tiempo.

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Hiperpigmentación desigual

Buscar un diseño específico en la piel mediante bronceado puede provocar hiperpigmentación irregular. Las zonas expuestas tienden a oscurecerse más allá de lo previsto y, en ocasiones, persisten manchas o marcas incluso después de que el diseño desaparece.

Riesgo de infecciones

Si la quemadura es severa y genera ampollas, la piel queda expuesta a infecciones bacterianas. Además, la piel dañada cicatriza con mayor dificultad y puede quedar sensible o con marcas permanentes.

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Sensibilización y reacciones alérgicas

La piel sometida a quemaduras puede volverse más sensible a productos cosméticos, medicamentos tópicos o incluso al propio sol en futuras exposiciones, lo que aumenta el riesgo de dermatitis o reacciones alérgicas.