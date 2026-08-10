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José Eduardo Derbez: ¿Quién es y cuántos años tiene su pareja Paola Dalay?

José Eduardo y Paola Dalay tienen una hija llamada Tessa Derbez, la familia enfrenta los rumores sobre una supuesta separación

José Eduardo Derbez y Paola Dalay tienen una hija y enfrentan los rumores sobre una supuesta separación (Redes Sociales)
José Eduardo Derbez y Paola Dalay tienen una hija y enfrentan los rumores sobre una supuesta separación (Redes Sociales)
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José Eduardo Derbez se encuentra en el foco mediático luego de los rumores sobre una supuesta separación con su pareja Paola Dalay, quien es 10 años menor que el comediante y con quien tiene una hija pequeña de nombre Tessa.

En medio de los rumores, José Eduardo y Paola comparten fotos en sus redes sociales que alimentan la conversación del público, aunque ninguno de los dos ha salido a dar declaraciones al respecto, por lo que de momento su separación sigue siendo un rumor.

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En Infobae México te decimos la edad de la pareja de José Eduardo Derbez, quién es y a qué se dedica Paola Dalay, así como la historia de cómo se conocieron y cuántos años tenía ella al momento de empezar a salir con el hijo de Eugenio Derbez.

Quién es Paola Dalay: ¿Cuántos años tiene la pareja de José Eduardo Derbez?

Paola Dalay, novia de José Eduardo Derbez (Instagram/@paodalay_2203)
Paola Dalay, novia de José Eduardo Derbez (Instagram/@paodalay_2203)

Paola Dalay es una creadora de contenido enfocada en temas de moda y belleza. Tiene una importante presencia en plataformas digitales y una comunidad de más de 890 mil seguidores en Instagram, la cual va creciendo conforme los rumores sobre la supuesta ruptura con José Eduardo Derbez también aumentan.

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La influencer nació el 22 de marzo de 2002 por lo que tiene 24 años de edad, esto significa que la diferencia de edad con el hijo de Eugenio Derbez y Victoria Ruffo es de 10 años, ya que José Eduardo nació el 14 de abril de 1992 en la Ciudad de México, por lo que cuenta con 34 años.

¿Cómo se conocieron José Eduardo Derbez y su pareja Paola Dalay?

El actor junto a su novia Paola se convertirán en padres primerizos Crédito: YouTube@Jose Eduardo Derbez

José Eduardo Derbez y Paola Dalay comenzaron su romance en el 2019, cuando intercambiaron mensajes a través de Instagram, según han contado, fue el actor quien mandó la primer reacción a una historia de la influencer en dicha red social, escribiendo que se parecía a una conocida.

De acuerdo a diferentes declaraciones, José Eduardo y Paola estuvieron intercambiando mensajes durante un mes y posteriormente tuvieron su primera cita. Ella vivía en Toluca y el comediante en la CDMX, por lo que él viajó a la capital mexiquense para ir al cine y a cenar.

José Eduardo Derbez reaparece con su hija en medio de supuesta separación

José Eduardo Derbez reaparece con foto de su hija en medio de rumores sobre supuesta separación con Paola Dalay (Captura de pantalla/Instagram)
José Eduardo Derbez reaparece con foto de su hija en medio de rumores sobre supuesta separación con Paola Dalay (Captura de pantalla/Instagram)

Pese a que nunca se han casado, José Eduardo Derbez tiene una hija producto de su relación con Paola Dalay, la pareja decidió ponerle de nombre Tessa y nació el 30 de junio de 2024 por lo que recientemente cumplió los 2 años de edad.

En medio de los rumores sobre la supuesta separación con Paola, José Eduardo alimentó la conversación en redes sociales al compartir una foto junto con su hija Tessa Derbez, disfrutando de un paseo por Bilbao, España, donde se encuentra el actor por motivos de trabajo.

Paola Dalay activa en redes sociales, se niega a hablar de José Eduardo Derbez

La pareja de José Eduardo Derbez sube fotos en medio de los rumores sobre una supuesta separación (Captura/Instagram)
La pareja de José Eduardo Derbez sube fotos en medio de los rumores sobre una supuesta separación (Captura/Instagram)

La influencer también ha compartido fotos recientemente en su cuenta de Instagram, y aunque no confirma su ubicación, parece que ella permanece en la Ciudad de México, lo cual ha avivado el fuego en redes sociales sobre una crisis en la relación con José Eduardo Derbez.

Paola Dalay ha sido cuestionada en redes sobre los rumores, sin embargo, se niega a responder cualquiera de los cuestionamientos al respecto. Y de momento se desconoce cuál es el estado oficial de la relación con el miembro de la dinastía Derbez

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