“No salgan, por favor”: así se vivió el enfrentamiento entre militares y civiles durante una misa en Los Mochis, Sinaloa

Un sacerdote oficia una misa fúnebre en un recinto religioso, donde un segundo sacerdote está cerca del altar adornado con velas y flores. La congregación observa la ceremonia, y un retrato enmarcado es visible en primer plano. Se escuchan instrucciones pidiendo a los asistentes permanecer dentro y guardar silencio luego de que los feligreses escuchan las detonaciones de arma de fuego al exterior de la iglesia. Video: Redes sociales

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La noche de este domingo ocurrió un enfrentamiento entre elementos de la Guardia Nacional (GN) y civiles armados que fue percibido por un grupo de personas que se encontraban en misa despidiendo a un familiar en la ciudad de Los Mochis, en Ahome, Sinaloa.

El momento provocó temor entre los feligreses que se encontraban en la Parroquia de Nuestra Señora de Fátima. El padre, Joel Valdez Villegas, oficiaba misa cuando las detonaciones de arma de fuego al exterior interrumpieron la celebración religiosa.

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De inmediato, los asistentes comenzaron a levantarse de sus asientos y a observar al exterior de la iglesia. El padre detuvo su discurso y se replegó en una esquina con las personas que integran el ministerio, pero al observar el miedo de los feligreses, decidió tranquilizarlos.

“No salgan, por favor. Cierren las puertas y no salgan. Los que están afuera métanse y cierren la puerta”, dijo el padre en un intento por calmar a los asistentes.

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Imágenes que dejó el enfrentamiento. Foto: Luz Noticias

La iglesia se convirtió en un refugio temporal para quienes buscaban ponerse a salvo de las balas y, tras un par de segundos, el padre solicitó que no hicieran ruido para escuchar si los disparos habían cesado.

“Vamos a guardar silencio para escuchar. Guardamos silencio para ver si ya no se escucha. Vamos a respirar tranquilos, profundo”, solicitó.

Elementos de la GN fueron atacados por civiles armados

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Sinaloa informó que elementos de Guardia Nacional que se encontraban en la ciudad de Los Mochis fueron agredidos por civiles armados, situación que fue repelida con el apoyo de elementos de seguridad de los tres órdenes de gobierno.

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De manera preliminar, ocho personas fueron detenidas y se realizó el aseguramiento de armas. Las autoridades informaron que cuatro de los arrestados resultaron lesionados y recibieron atención médica.

| X / @OHarfuch

Medios locales reportaron que el enfrentamiento desencadenó una persecución por distintas calles de Los Mochis debido a que los militares y elementos de seguridad perseguían una camioneta Chevrolet Tahoe, en la que presuntamente se trasladaban los agresores.

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La acción culminó sobre el boulevard Antonio Rosales, en el cruce con Ignacio Ramírez, colonia Scally, donde la camioneta se impactó contra un árbol del camellón central.

Al darles alcance, las autoridades procedieron con la detención de los ocupantes de la unidad y el aseguramiento de los objetos ilícitos que portaban.

Ataque armado en Mazatlán deja una persona muerta y dos heridas

Un segundo hecho violento se registró durante la noche en el fraccionamiento Santa Teresa, ubicado al sur de Mazatlán, donde una persona falleció y dos resultaron heridas en un ataque armado.

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De acuerdo con reportes, vecinos del sector alertaron a los servicios de emergencia tras escuchar múltiples detonaciones de arma de fuego, lo que provocó un despliegue de corporaciones de seguridad y cuerpos de auxilio para atender la emergencia.

Imagen ilustrativa de una escena del crimen. Foto: Cuartoscuro

A su arribo, los elementos de seguridad localizaron una persona sin vida, mientras que otras dos presentaban heridas presuntamente provocadas por proyectiles de arma de fuego.

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Los lesionados recibieron atención en el sitio y fueron trasladados posteriormente para recibir atención médica. El área donde ocurrió la agresión quedó resguardada por elementos de seguridad para preservar los posibles indicios y evitar el ingreso de personas ajenas al operativo.

Personal de la Fiscalía fue notificado de los hechos para iniciar las diligencias correspondientes e integrar la carpeta de investigación.

Hasta el momento, no se han dado a conocer las identidades de la persona fallecida ni de los dos lesionados. Las autoridades tampoco han informado sobre personas detenidas ni sobre las circunstancias que habrían originado el ataque.

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Foto: Jesús Aviles / Infobae México

Estos hechos ocurren en medio de la ola de violencia que viven los sinaloenses desde septiembre de 2024 debido a la ruptura de las facciones de Los Chapitos y Los Mayos del Cártel de Sinaloa. A casi dos años de que inició la guerra, los enfrentamientos, asesinatos, desapariciones y desplazamientos no cesan debido al involucramiento de otras células y grupos delictivos que han fortalecido a las dos facciones.