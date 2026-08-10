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Ryan García critica a exrival de Canelo Álvarez y asegura que no es leyenda: “Me hubiera encantado pelear”

García se centra en su próxima pelea en la que pondrá en juego el campeonato mundial wélter del Consejo Mundial de Boxeo

Canelo Álvarez y Ryan García
Ryan García criticó a Terence Crawford por retirarse del boxeo profesional, y aseguró que le hubiera gustado pelear contra él (Fotos/Gettyimages)
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Ryan García criticó a Terence Crawford por retirarse del boxeo profesional, y aseguró que le hubiera gustado pelear contra él. En entrevista con FightHype, The King señaló que Bud dejó los cuadriláteros antes de que llegaran los peleadores jóvenes, y lo comparó con peleadores como Muhammad Ali.

“Me hubiera encantado pelear con Crawford, pero ya está retirado. Se fue antes de que llegaran los peleadores jóvenes. Sabía que venían los jóvenes leones. Nos debía esa pelea, porque todo gran campeón lo hace. Tienes que enfrentar a uno de esos jóvenes hambrientos. Muhammad Ali enfrentó a George Foreman cuando era un animal joven y hambriento. Eso fue lo que lo convirtió en una leyenda”

Durante la misma charla, García aseguró que Terence Crawford todavía no es una leyenda del pugilismo, aunque señaló que es uno de los peleadores más grandes de todos los tiempos.

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“Terence Crawford todavía no es una leyenda. No sé por qué la gente habla como si ya lo fuera. Sí, es uno de los grandes de todos los tiempos. Es un futuro miembro del Salón de la Fama, pero ¿una leyenda? No, ni de cerca”

Cabe recordar que Terence Crawford anunció su retiro del boxeo en diciembre de 2025 luego de vencer a Canelo Álvarez y conseguir los cuatro cinturones de las 168 libras (CMB, AMB, OMB y FIB). El estadounidense abandonó los cuadriláteros dejando un legado tras conquistar varias categorías diferentes y un récord invicto de 42 victorias, 31 de ellas por la vía del nocaut, cero empates y ninguna derrota.

Terence Crawford le da un golpe al Canelo Alvarez durante la pelea por el campeonato indiscutido en Las Vegas el sábado 13 de septiembre del 2025. (AP Foto/David Becker)
Terence Crawford le da un golpe al Canelo Alvarez durante la pelea por el campeonato indiscutido en Las Vegas el sábado 13 de septiembre del 2025. (AP Foto/David Becker)

Canelo Álvarez prepara su regreso al ring

Mientras Bud Crawford decidió ponerle fin a su carrera, Canelo Álvarez busca nuevamente ser campeón del mundo. El tapatío peleará contra Christian Mbilli el próximo 31 de octubre en Riad, Arabia Saudita, por el cinturón del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) de peso supermediano.

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Después de un 2025 complicado en el que perdió sus títulos y fue sometido a una operación en el codo, lo que retrasó su vuelta al boxeo, Saúl afrontará su primer combate de este año.

La pelea del 31 de octubre en Riad será decisiva para determinar si el tapatío puede volver a la cima del boxeo mundial. El combate con Mbilli no solo pondrá a prueba su estado físico tras la operación, sino también su capacidad de adaptación ante un rival con ambiciones de consagrarse. La derrota en 2025 y el posterior tiempo fuera del ring han elevado la expectativa sobre el rendimiento de Álvarez en su retorno.

Canelo Álvarez ya trabaja intensamente en el gimnasio con los ojos puestos en una sola meta: ser campeón del mundo nuevamente (Instagram | Canelo)
Canelo Álvarez ya trabaja intensamente en el gimnasio con los ojos puestos en una sola meta: ser campeón del mundo nuevamente (Instagram | Canelo)
Canelo Álvarez ya trabaja intensamente en el gimnasio con los ojos puestos en una sola meta: ser campeón del mundo nuevamente (Instagram | Canelo)
Canelo Álvarez ya trabaja intensamente en el gimnasio con los ojos puestos en una sola meta: ser campeón del mundo nuevamente (Instagram | Canelo)

Ryan García por la primera defensa de su título mundial

Por su parte, Ryan García se centra en su próxima pelea en la que pondrá en juego el campeonato mundial wélter del Consejo Mundial de Boxeo. El boxeador con raíces mexicanas defenderá el cinturón por primera vez desde que lo ganó en febrero de este año.

El enfrentamiento entre García y el británico Conor Benn está programado para el 12 de septiembre de 2026, en el T-Mobile Arena de Las Vegas. Este combate marca la primera defensa del título mundial para “KingRy”, quien alcanzó el cinturón tras superar a Mario Barrios por decisión unánime.

Ryan García festeja la victoria sobre Mario Barrios para conquistar el título welter del Consejo Mundial de Boxeo el sábado 21 de febrero de 2026 en Las Vegas (AP Foto/Lucas Peltier)
Ryan García festeja la victoria sobre Mario Barrios para conquistar el título welter del Consejo Mundial de Boxeo el sábado 21 de febrero de 2026 en Las Vegas (AP Foto/Lucas Peltier)

La contienda será decisiva para ambos púgiles. Por un lado, García busca consolidar su dominio en la división wélter, mientras que Benn intentará arrebatarle el título en suelo estadounidense. Se espera que el evento convoque a miles de aficionados y cuente con una amplia cobertura internacional.

El camino de García hasta la cima del boxeo ha incluido victorias sobre nombres reconocidos como Devin Haney, Óscar Duarte, Luke Campbell y Emmanuel Tagoe. La pelea contra Haney, aunque fue relevante en su trayectoria, experimentó posteriormente un cambio en su resultado oficial. No obstante, el triunfo ante Barrios le permitió alzarse con la corona del CMB y abrir una nueva etapa en su carrera.

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