Cinturón de Fuego: ¿el terremoto en Colombia podría provocar un sismo en México?

Un mapa físico de América Latina resalta la franja del Cinturón de Fuego del Pacífico, que indica volcanes y zonas sísmicas que atraviesan desde México hasta Chile. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La reciente actividad sísmica que se ha suscitado en diferentes puntos de Latinoamérica, como es el caso del doblete sísmico en Venezuela y el reciente terremoto de magnitud 7.4 ocurrido en Colombia este 10 de agosto a despertado angustia entre los mexicanos ante la angustia de que México pudiera sufrir también un temblor de gran magnitud.

Sin embargo, especialistas llaman a la población a mantener la calma, ya que la causa de los sismos en aquellos países son derivados de diferentes placas a las que suelen causar los temblores en México.

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Y es que no, el terremoto de magnitud 7.4 que ocurrió la mañana del 10 de agosto en Colombia no puede provocar de manera directa un movimiento telúrico en México.

Si bien Colombia y México comparten la ubicación en el Cinturón de Fuego del Pacífico es importante acotar que están separados por más de 3,000 kilómetros y su actividad sísmica responde a sistemas tectónicos diferentes.

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En este sentido, el sismo en Colombia está relacionado con la placa de Nazca, mientras que en México la actividad sísmica es consecuencia de la interacción entre la placa de Cocos y la placa Norteamericana, de acuerdo con información de la Universidad Nacional Autónoma de México.

A pesar de esto, expertos del Departamento Sismológico de Baja California sí reconocen la existencia de una posible relación entre los movimientos telúricos separados por largas distancias lo cual es considerado como un fenómeno raro llamado “disparo dinámico”.

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En este caso, las ondas de un gran terremoto pueden alterar fallas lejanas si ya están bajo mucha tensión pero no hay evidencia científica de que un sismo fuerte en Colombia pueda desencadenar uno destructivo en México, de acuerdo con un estudio publicado por la revista de Geofísica Internacional.

Los especialistas señalan que los grandes terremotos pueden modificar ligeramente los esfuerzos en zonas cercanas a una falla, pero eso no implica una cadena automática de terremotos entre países lejanos.

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La actividad sísmica en México es consecuencia de su propia configuración tectónica y no depende de los movimientos sísmicos de Colombia.

Y como bien ha mencionado la ciencia en diversas ocasiones, no existe actualmente un método científico confiable para predecir la fecha, lugar o magnitud exacta de un terremoto, y los eventos recientes en Colombia no constituyen una alerta directa para México.

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Un mapa físico-político conceptual resalta la costa peruana, la Placa de Nazca y el Cinturón de Fuego del Pacífico, con el logo del IGP y la fecha 25 de junio de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué es el cinturón de Fuego y que relación tienen con México y Colombia

El Cinturón de Fuego del Pacífico es una franja geológica que rodea el océano Pacífico y se caracteriza por una intensa actividad sísmica y volcánica. Se extiende a lo largo de unos 40,000 kilómetros, abarcando costas y regiones de América, Asia y Oceanía.

En el Cinturón de Fuego, varias placas tectónicas interactúan, lo que provoca frecuentes terremotos y erupciones volcánicas. Entre las principales placas que participan en esta zona están la placa del Pacífico, la placa de Nazca, la placa de Cocos, la placa Norteamericana y la placa Sudamericana.

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Relación con México: México se encuentra dentro del Cinturón de Fuego, principalmente por la interacción de la placa de Cocos con la placa Norteamericana y, en menor medida, con la placa del Pacífico. Esta interacción genera una alta sismicidad en la costa del Pacífico mexicano y explica la presencia de volcanes activos en el país, como el Popocatépetl y el Colima. Por esta razón, México es considerado un país de alto riesgo sísmico.

Relación con Colombia: Colombia también forma parte del Cinturón de Fuego. En su caso, la actividad sísmica y volcánica se debe a la interacción entre la placa de Nazca, la placa Sudamericana y la placa Caribe. Esta configuración provoca terremotos frecuentes en el occidente y sur del país, así como la existencia de volcanes activos en la región andina colombiana.

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Conclusión: Tanto México como Colombia comparten su ubicación en el Cinturón de Fuego del Pacífico, lo que los hace propensos a movimientos telúricos y erupciones volcánicas. Sin embargo, la actividad sísmica en cada país responde a sistemas tectónicos locales diferentes, aunque todos forman parte de la misma franja de riesgo geológico global.

La infografía de Infobae ilustra los riesgos sísmicos y volcánicos en México y Colombia, detallando la interacción de placas tectónicas dentro del Cinturón de Fuego del Pacífico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Existe relación entre los sismos de Venezuela y el terremoto ocurrido en Colombia?

A pesar de que existe poca relación entre los sismos en México y los que ocurren en países sudamericanos, el caso podría ser diferente entre los países de aquella zona; sin embargo, de acuerdo con especialistas en sismología, en este caso no existe una relación directa entre los sismos que ocurren en Venezuela y el terremoto de magnitud 7.4 registrado hoy 10 de agosto en Colombia.

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Ambos países pueden experimentar actividad sísmica por ubicarse en zonas geológicamente activas, pero sus sistemas tectónicos son distintos.

El terremoto de Colombia está asociado principalmente a la interacción de la placa de Nazca y la placa Sudamericana, mientras que los sismos en Venezuela suelen estar relacionados con la falla de El Pilar y la interacción entre la placa Sudamericana y la placa del Caribe.

Los expertos señalan que, aunque un gran sismo puede modificar de manera temporal los esfuerzos en fallas cercanas, no hay evidencia científica de que un terremoto en Colombia pueda desencadenar un sismo en Venezuela de forma inmediata.

La coincidencia de eventos sísmicos en la región puede deberse a la alta actividad tectónica de América Latina, pero no implica una conexión causal directa entre ambos fenómenos.

La ciencia actual no permite afirmar que un sismo en un país necesariamente provoque otro en la región vecina. Los movimientos telúricos se explican por la acumulación y liberación de energía en zonas de falla propias de cada territorio.