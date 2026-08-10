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Tras fuerte pleito Aldo Rendón y Cynthia Klitbo se piden disculpas en La Casa de los Famosos México: “Para mí eres una reina”

Después de los reclamos y los insultos durante el desayuno, ambos participantes tuvieron un emotivo acercamiento que terminó entre lágrimas, abrazos y promesas de amistad

La Casa de los Famosos - (X)
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Cynthia Klitbo y Aldo Rendón sorprendieron dentro de La Casa de los Famosos México 2026 al dejar atrás el fuerte enfrentamiento que habían protagonizado horas antes. Lo que comenzó como una discusión por la convivencia terminó con ambos frente a frente, ofreciendo disculpas y reconociendo el cariño que se tienen.

Aldo fue quien tomó la iniciativa para acercarse a Cynthia después de meterse a bañar. “Mi mamá a mí no me educó para hacer esos shows y esos tangos”, explicó, antes de reconocer que la discusión había llegado demasiado lejos.

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“Te pido una disculpa de corazón. Te quiero. No llores”, le dijo a Cynthia, quien no pudo contener las lágrimas. El momento cambió por completo el ambiente y mostró una faceta mucho más sensible de ambos participantes.

Del pleito en el desayuno a una inesperada reconciliación

Cynthia Klitbo
Cynthia Klitbo

Horas antes, la convivencia había explotado durante el desayuno. Cynthia reclamó las voces a todo volumen que, según dijo, la despertaban constantemente, mientras Aldo le pidió que “aguantara vara” porque todos enfrentaban molestias dentro de la casa.

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El intercambio se volvió cada vez más agresivo. “Bueno, roncas cabrón”, lanzó Aldo, a lo que Cynthia respondió: “Pues tú también, güey”. La discusión continuó con insultos hasta que otros habitantes intervinieron para intentar detenerlos.

Incluso después de aquel choque, ambos terminaron reconociendo que la convivencia había llevado la situación demasiado lejos. La reconciliación llegó cuando Aldo decidió acercarse a Cynthia y hablar desde una posición mucho más tranquila.

“Te quiero mucho”: Cynthia y Aldo dejan atrás el conflicto

Cynthia y Aldo
Cynthia y Aldo

Durante el encuentro, Aldo dejó claro que no quería continuar con la tensión. “No voy a venir a romperte la paz a ti. Te pido una disculpa de corazón”, expresó. Cynthia respondió desde la emoción y reconoció que la situación también la había desesperado.

La conversación terminó convirtiéndose en una declaración de cariño mutuo. “Te quiero mucho”, dijo Aldo, mientras Cynthia respondió: “Yo también”. Incluso bromearon sobre sus respectivas personalidades: “Me cagues, me caíste gorda”, soltó Aldo, provocando risas.

El participante también elogió a Cynthia y destacó una cualidad que, según él, ha mostrado durante su estancia: “Gracias por tu corazón, por tu maternidad, que, güey, no la puedes ocultar. Eres una mamá con todos”. Después remató con una frase contundente: “Para mí eres una reina”.

Prometen amistad, pero la casa ya espera el próximo pleito

La Casa de los Famosos - (X)
La Casa de los Famosos - (X)

La reconciliación alcanzó un momento todavía más emotivo cuando Aldo le aseguró a Cynthia: “Y fuera de aquí tienes un amigo para siempre”. Ella agradeció sus palabras y ambos volvieron a expresar su cariño, dejando atrás los insultos del desayuno.

Entre lágrimas, Cynthia también habló de cómo se había sentido durante el momento. Aldo intentó quitarle dramatismo a la escena con humor, mientras ambos aceptaban que la convivencia puede provocar choques inesperados.

La escena terminó con una frase que resume perfectamente la dinámica del reality. Una tercera voz celebró: “Que viva la armonía”, pero Cynthia y Aldo no tardaron en bromear sobre lo frágil que podía ser esa paz. “Que viva la armonía hasta el siguiente pleito, güey”, dijo Cynthia entre risas. Y así, después del encontronazo, ambos decidieron darse una tregua dentro de la casa.

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