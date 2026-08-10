Novio de Aldo Rendón aguanta sus berrinches, la fuerte confesión del stylist en La Casa de los Famosos 2026 (Redes Sociales)

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Aldo Rendón ha revelado nuevos detalles de la relación con su novio Gerardo Monroy, con quien sostiene un vínculo desde hace 15 años, según lo que ha revelado el propio fashion stylist en La Casa de los Famosos México 2026.

Aunque su relación se ha mantenido lejos de los reflectores, el influencer ha contado algunas anécdotas en las que confiesa que ha mostrado actitudes tóxicas con su novio, principalmente en el inicio de la relación.

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Gerardo Monroy es el nombre de su pareja, quien ha despertado el interés de la audiencia en redes sociales por su parecido con Harry Styles.

Aldo Rendón confiesa actitudes tóxicas con su novio Gerardo Monroy

(ig/gerardomco)

Durante una charla dentro de La Casa de los Famosos México, Aldo Rendón contó una anécdota con su pareja Gerardo Monroy, cuando ambos se fueron de vacaciones a Roma y sostuvieron una intensa pelea que se derivó de las diferencias en cuanto su perspectiva sobre cómo trasladarse en la ciudad.

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El fashion stylist confesó que le hizo una escena en el lugar y la pelea estalló por las diferencias que tuvieron en el viaje, asegurando que estaba “histérica”. Aunque Aldo Rendón aseguró que el enojo no le dura mucho y al poco tiempo puede reconciliarse con él.

En otra charla, Rendón recordó que en alguna ocasión cortó con su pareja durante 6 meses y para volver le puso condiciones, además de asegurar que cuando se molesta no le habla aunque estén en lugares públicos, aunque recalcó que ha cambiado y esas actitudes eran en el inicio de la relación.

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Asimismo, el influencer contó que antes de estar con Gerardo Monroy, con sus parejas anteriores era mucho más tóxico, y le contó a Gema Garoa una historia en la que hizo que uno de sus novios fuera a un antro pero le pidió al cadenero que no lo dejara pasar, sólo era una prueba para ver su cumplía sus caprichos.

Aldo Rendón estalla en contra de Mariana Ochoa durante el desayuno (Captura de pantalla )

“Era insoportable, andaba bien loca. Y con los que salía antes del Gera olvídate. Yo los volvía locos”, aseguró Aldo Rendón.

¿Quién es la pareja de Aldo Rendón?

Gerardo Monroy no se vincula a la industria del entretenimiento. Su terreno es la música: trabaja con el nombre artístico de Señor Skelter y suma en su catálogo temas como “El canto del fenómeno”, “Le Manque” y “Estrella blanca”.

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En Instagram acumula poco más de 5 mil seguidores, donde comparte principalmente imágenes de los viajes que hace con Rendón por distintas partes del mundo. En ese espacio mantiene un perfil personal, sin exposición constante.

De acuerdo con lo que el propio Rendón explica en entrevistas y podcasts, esa distancia con los reflectores es una decisión de Monroy. “No le gusta la farándula, le da oso lo que yo hago”, dijo Aldo Rendón en más de una ocasión.

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(ig/gerardomco)

El stylist también señaló que esa diferencia de entornos forma parte de la convivencia que construyeron en más de década y media juntos. Otro dato que compartió sobre su pareja fue que Monroy perteneció al Opus Dei, institución de la Iglesia católica.

El parecido con Harry Styles que encendió las redes durante el reality

En redes sociales, usuarios identificaron un parecido de Monroy con Harry Styles por el corte de cabello, el estilo desenfadado y el atractivo físico, una comparación que se amplificó a partir de las menciones dentro de La Casa de los Famosos México 2026.

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El propio contexto del programa agregó una capa extra: Rendón mantuvo como referencia pública que su crush celebrity es Styles, cantante británico y ex integrante de One Direction.

(ig/gerardomco)

Dentro del reality, el stylist no abundó en detalles de su historia de amor, pero confirma que la relación continua y que Monroy sigue siendo su persona favorita.

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