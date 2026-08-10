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Rendición o traición: las apuestas que EEUU tendría para fracturar al CJNG luego de ofrecer más de 100 mdd en recompensas

Los periodistas especializados en crimen organizado, José Luis Montenegro y Jesús Lemus Barajas, explicaron los posibles caminos que las autoridades estadounidenses quisieron abrir y cómo la dinámica del cártel facilita su expansión

El 03, El Chorro y El Sapo son señalador por EEUU como los tres líderes claves del cártel jalisciense luego de los recientes golpes. Crédito: Jesús Aviles - Infobae México
El 03, El Chorro y El Sapo son señalador por EEUU como los tres líderes claves del cártel jalisciense luego de los recientes golpes. Crédito: Jesús Aviles - Infobae México
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El reciente anuncio del Departamento de Estado de los Estados Unidos al ofrecer recompensas que suman más de 100 millones de dólares por la captura de cinco líderes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) podrían tener como objetivo abrir tres posibles frentes para fracturar a la organización criminal.

Y es que la cifra más alta recae sobre Juan Carlos Valencia González, alias “El 03″ o “El Pelón” y actual jefe de la organización con un total de 25 millones de dólares, una no antes vista en un narco mexicano. Para el resto, las cifras van de los 15 hasta los 2 millones de dólares.

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Al respecto, el periodista especializado en crimen organizado, José Luis Montenegro, aseguró en su podcast Narcomundo que “la lectura va más allá de un simple comunicado”, ya que implica posibles caminos por lo que optarán las autoridades estadounidenses con el objetivo de desmantelar al CJNG.

Las hipótesis de lo que buscaría EEUU: de la rendición a una traición interna

El paquete de recompensas respondería, según el análisis de Montenegro, a tres objetivos simultáneos. El primero sería provocar una fractura interna dentro del CJNG debido a que los estaría motivando a que ocurran traiciones internas.

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Actualmente ellos son los siete líderes que EEUU tiene en la mira para capturar, El Jardinero ya fue detenido tras la muerte de El Mencho quien fuera el líder máximo por alrededor de 20 años desde la fundación en 2009 Foto: Treasury.gov
Actualmente ellos son los siete líderes que EEUU tiene en la mira para capturar, El Jardinero ya fue detenido tras la muerte de El Mencho quien fuera el líder máximo por alrededor de 20 años desde la fundación en 2009 Foto: Treasury.gov

La lógica es que la jerarquización pública de los líderes —“tú vales diez, tú vales quince, tú vales veinticinco”— podría generar ambición o resentimiento entre mandos medios y bajos, e incitar a alguien a entregar a Valencia González a las autoridades estadounidenses.

El segundo escenario apunta a que los propios miembros del cártel, al ver el precio sobre sus cabezas, opten por negociar una rendición. Se trataría, en palabras del periodista Lemus Barajas, de una invitación implícita: “ven, te doy una visa si quieres para que te vengas a Estados Unidos y me cuentes toda la historia”, con la perspectiva de acuerdos de colaboración que reduzcan las condenas.

El tercer objetivo sería dinamitar al cártel para que sufra fracturas internas que posibiliten su cooperación y entrega.

La recompensa como presión mediática y mensaje político a México

Jesús Lemus también señaló que el efecto de mayor alcance buscado por EEUU sería el mediático que se realiza como consecuencia de la escala pública de peligrosidad: “doy veinticinco porque eres más criminal que por el que doy doce o cinco o dos millones”. La cifra construye una jerarquía de amenaza que ningún comunicado oficial podría transmitir con igual contundencia.

El fiscal general interino de EE. UU., Todd Blanche, el director del FBI, Kash Patel, y personal del Departamento de Justicia ofrecen una conferencia de prensa para anunciar nuevas medidas de la administración Trump contra Juan Carlos Valencia González, alias "El Pelón", y el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), en la sede del Departamento de Justicia en Washington D. C., Estados Unidos, el 5 de agosto de 2026. REUTERS/Jonathan Ernst
El fiscal general interino de EE. UU., Todd Blanche, el director del FBI, Kash Patel, y personal del Departamento de Justicia ofrecen una conferencia de prensa para anunciar nuevas medidas de la administración Trump contra Juan Carlos Valencia González, alias "El Pelón", y el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), en la sede del Departamento de Justicia en Washington D. C., Estados Unidos, el 5 de agosto de 2026. REUTERS/Jonathan Ernst

El anuncio tendría además una dimensión de presión directa sobre el gobierno mexicano para que detenga e investigue a Juan Carlos Valencia González. Esto se suma a lo dicho a esta casa editorial por el exagente de la DEA, Mike Vigil, quien refirió que dar una recompensa de 15 millones de dólares por Audias Flores Silva, alias “El Jardinero”, sería para presionar a México en la extradición del jefe de plaza del cártel.

El fentanilo como detonante de la urgencia estadounidense

El escalamiento de las recompensas no se explica sin el factor del fentanilo. Lemus Barajas señaló que el CJNG se convirtió en el principal productor de esa droga sintética tras recibir 60 laboratorios del Cártel de Sinaloa como pago por su apoyo en la guerra interna de esa organización. Desde entonces, la red de producción se extendió desde Nayarit por toda la Sierra Madre Occidental hasta Oaxaca, abarcando Jalisco, Michoacán y Guerrero.

Bolsas plásticas transparentes llenas de pastillas pequeñas de color azul en un contenedor oscuro, una bolsa tiene una etiqueta con el nombre Leon
Decomiso de fentanilo en EEUU / Imagen ilustrativa. (DEA vía AP)

De acuerdo con el periodista y escritor, lo que alarma a Estados Unidos no es el trasiego de drogas desde México, sino la proliferación de laboratorios del CJNG dentro del propio territorio estadounidense. Y es que, afirmó, la estrategia del cártel consistiría en producir la droga donde está la demanda, llevando equipos de síntesis directamente a estados como Nevada, California o Arkansas.

Desde el inicio de la guerra de las facciones de Los Chapitos y Los Mayos del Cártel de Sinaloa, el CJNG incrementó sus operaciones en el trasiego de drogas. Incluso Estados Unidos lo ubica actualmente como el cártel más poderoso.

Por qué las hipótesis podrían no prosperar: la cohesión interna del cártel

Las tres apuestas de Estados Unidos enfrentarían un obstáculo estructural: la cohesión interna del CJNG. A diferencia del Cártel de Sinaloa, que desde el 9 de septiembre de 2024 atraviesa una guerra tras la captura de Ismael “El Mayo” Zambada, el CJNG no registró una transición violenta tras la muerte de su fundador, Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho.

Montenegro atribuyó esa estabilidad al modelo organizacional del cártel: una red de franquicias con autonomía territorial y autosuficiencia económica, donde la caída de un líder opera como “un cambio de gerencia” y no como una crisis de mando.

Juan Carlos Valencia, el hijastro de El Mencho, quedó como líder del Cártel Jalisco Nueva Generación según la Guía Antiterrorista Internacional de Estados Unidos. La primera recompensa que ofrecían por él era de 5 millones de dólares. Foto: Justice EEUU
Juan Carlos Valencia, el hijastro de El Mencho, quedó como líder del Cártel Jalisco Nueva Generación según la Guía Antiterrorista Internacional de Estados Unidos. La primera recompensa que ofrecían por él era de 5 millones de dólares. Foto: Justice EEUU

Y es que este cártel suele establecer pequeñas “empresas” que se encuentran bajo su cobijo en distintas zonas del país. Los periodistas también señalaron que una de las ventajas de Valencia González, hijastro de “El Mencho”, es que concentra además el conocimiento operativo, financiero y de corrupción acumulado por la organización durante décadas.

Con esto, las tres posibles apuestas de las autoridades estadounidenses podrían no prosperar debido a que el liderazgo central es unificado; sin embargo, es importante señalar que el secretario de Marina, el Almirante Raymundo Pedro Morales, informó que “El Jardinero” tomó las armas con el objetivo de ser el sucesor de “El Mencho”, pero fue finalmente detenido en Nayarit.

Montaje fotográfico de dos hombres, uno con ojos censurados, junto al logo de la DEA y un cartel de recompensa de 5 millones de dólares parcialmente visible
Audias Flores Silva, alias 'El Jardinero', presunto líder del CJNG y sucesor de 'El Mencho', fue detenido en Nayarit. (Jesús Avilés)

A pesar de esta posible intención por querer tomar el control del cártel, la organización criminal tuvo un cambio de mando sin violencia y sin disputas, lo que reflejaría la cohesión que mantienen.

Cabe señalar que Estados Unidos advirtió, además, que las acciones en contra del CJNG no se limitarían contra los narcotraficantes, sino que también incluían a políticos involucrados en sus negocios ilícitos, por lo que se podrían dar nuevas acusaciones contra funcionarios como Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa con licencia señalado por presuntos nexos con Los Chapitos.

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