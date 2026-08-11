Procesan a invasores del caso Doña Carlota tras nueva acusación por robo a una casa en Chalco

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Lourdes Yhoana ‘N’ y Héctor Esaith ‘N’, madre e hijo vinculados al caso “Doña Carlota”, fueron procesados por un juez de control con sede en Chalco por el delito de robo a casa habitación. El 8 de agosto de 2026, un agente del Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) formuló la imputación formal; dos días después, este 10 de agosto, el juez resolvió la vinculación a proceso. Ambos permanecerán en prisión preventiva mientras avanza la investigación complementaria, fijada en dos meses.

La denuncia que derivó en esta nueva imputación fue presentada por Carlota ‘N’ y sus hijos Mariana y Eduardo, quienes señalaron que, además de la invasión del inmueble, los acusados sustrajeron pertenencias del interior de la vivienda ubicada en la Unidad Habitacional Ex Hacienda de Guadalupe, en Chalco, Estado de México.

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El juez de control valoró las pruebas presentadas por la FGJEM, las vinculó con los hechos denunciados y resolvió la medida cautelar de prisión preventiva justificada para los dos imputados.

Segunda acusación formal para madre e hijo

Esta vinculación a proceso representa el segundo cargo penal que enfrentan Lourdes Yhoana ‘N’ y Héctor Esaith ‘N’ en el marco del mismo caso. Desde 2025, ambos ya estaban procesados por el delito de despojo, derivado de la presunta ocupación ilegal del inmueble familiar. Con la nueva resolución judicial, los imputados acumulan cargos por despojo y robo a casa habitación.

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Este último delito, de acuerdo con la legislación aplicable en el Estado de México, puede alcanzar penas de entre 15 y 22 años de prisión cuando se acreditan agravantes.

Así fue captada Carlota cuando disparó contra los invasores de la vivienda de su hija. Crédito: Redes Sociales

Héctor Esaith ‘N’ permanece recluido en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Huitzilzingo, en Chalco. Lourdes Yhoana ‘N’ cumple la medida cautelar en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social Molino de las Flores, en Texcoco.

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El origen del conflicto en Chalco

Los hechos que desencadenaron el caso se remontan al 27 de marzo de 2025, cuando Mariana ‘N’, hija de Carlota, presentó una denuncia por despojo ante el Ministerio Público. Según su testimonio, tres personas ingresaron sin autorización al domicilio familiar y comenzaron a extraer objetos del interior.

La Fiscalía del Estado de México cumplimentó la orden de aprehensión en contra de las mujeres por homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa. Crédito: FGJEM

Cinco días después, el 1 de abril de 2025, el conflicto escaló. Un video que circuló en redes sociales mostró el momento en que Carlota ‘N’ y su hijo Eduardo dispararon contra un grupo de personas que presuntamente intentaba ocupar el inmueble. El enfrentamiento dejó dos muertos y un menor de 15 años con lesiones en las piernas.

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Las autoridades localizaron el vehículo de huida, un automóvil gris marca Ford, en el municipio de Chicoloapan. El operativo derivó en la detención de Carlota ‘N’, Eduardo ‘N’ y Mariana ‘N’, quienes fueron trasladados al penal de Chalco con dos armas de fuego aseguradas.

Imputados, sentenciados y prófugos

El caso involucró a varios señalados con distintas situaciones jurídicas. En febrero de 2026, la FGJEM informó que Víctor Eladio Torres Ortiz fue sentenciado a seis años de prisión, además del pago de una multa de $16.971 pesos, una reparación de daño moral de $5 mil 657 pesos y una reparación de daño material de $20 mil 312 pesos, luego de aceptar su responsabilidad en el delito de despojo mediante procedimiento abreviado. También ofreció una disculpa pública a la familia afectada.

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Procesan a invasores del caso Doña Carlota tras nueva acusación por robo a una casa en Chalco. Cortesía.

Las investigaciones de la FGJEM identificaron a los implicados como presuntos integrantes de una organización autodenominada Sindicato 22 de Octubre, señalada por las autoridades mexiquenses por su vinculación con delitos contra la propiedad y el patrimonio.

Otras dos personas relacionadas con los hechos del 1 de abril de 2025 permanecen prófugas de la justicia. Sobre ellas pesan órdenes de aprehensión por despojo; una enfrenta también una orden por robo a casa habitación.

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La situación legal de Doña Carlota

Carlota ‘N’, de 74 años, enfrenta cargos por homicidio calificado y cohecho. La FGJEM la acusó formalmente tras el enfrentamiento del 1 de abril de 2025. Su defensa sostiene que actuó en legítima defensa de su patrimonio y su vida.

En marzo de 2026, un juez federal le concedió un amparo para continuar su proceso bajo prisión domiciliaria, con base en su edad avanzada y sus padecimientos de salud: hipertensión y diabetes que requiere aplicación de insulina cada cuatro horas. Sus hijos Mariana y Eduardo continúan recluidos.

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La audiencia de etapa intermedia del proceso de Carlota ‘N’, programada para el 6 de agosto de 2026 en los juzgados del Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Chalco, fue suspendida por ausencia de la defensa de la víctima. La nueva fecha quedó fijada para el 20 de agosto de 2026, cuando se espera la presentación de pruebas a favor de las víctimas.

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