EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 6 de agosto: las pruebas de la FGR que hunden a Ángel Aguirre, Ernestina Godoy asegura que ordenó desaparecer evidencias de Ayotzinapa

Jorge Flores Galicia , padre de Jorge Flores Concha , alias “El Tortas” , fundador del grupo delictivo la Anti Unión Tepito , habría muerto en el Hospital General de la Villa tras sufrir un derrame cerebral mientras cumplía prisión preventiva en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México , de acuerdo con información revelada por el periodista Carlos Jiménez en su programa, C4 en Alerta.

La Guardia Nacional detuvo a 161 agresores sexuales y rescató a 342 menores de edad desde agosto de 2020, según los resultados presentados durante la 7ª Reunión Anual de Coordinación del Operativo Salvación , celebrada con la participación virtual de fiscalías y procuradurías de las 32 entidades federativas del país. Las cifras acumuladas incluyen 526 denuncias formalizadas y 68 sentencias condenatorias obtenidas en ese mismo periodo.

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Embajador Johnson celebra detención de un hombre identificado con el alias de “Rango” tras operación conjunta México-EEUU

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, celebró este jueves 6 de agosto la detención de un hombre identificado con el alias de “Rango” y otros integrantes de la Organización Criminal Transnacional Rango, tras una investigación conjunta entre ambos países. En un mensaje publicado en su cuenta de X, el diplomático señaló que la operación demostró “el poder del intercambio de información y de la estrecha cooperación” entre México y Estados Unidos.

Johnson atribuyó los resultados a la coordinación entre el presidente Donald Trump y la presidenta Claudia Sheinbaum. “La justicia llega más lejos cuando nuestros países trabajan juntos”, escribió el embajador, quien acompañó el mensaje con las banderas de ambas naciones y el hashtag #JuntosLogramosMás.

El diplomático sostuvo que la captura de “Rango” y los demás detenidos fue posible gracias al intercambio de información entre agencias de los dos países. No ofreció detalles sobre la identidad del detenido, la organización a la que pertenece ni el lugar donde se ejecutó el operativo.

Fotografía del "Rango" compartida por el embajador Johnson. Crédito: @USAmbMex

Hasta el momento las autoridades mexicanas tampoco han compartido detalles del perfil criminal del detenido, únicamente se conoce el apodo y una fotografía.

El mensaje de Johnson llega en un momento de intensa actividad bilateral en materia de seguridad. El pasado 5 de agosto, Estados Unidos anunció nuevas recompensas contra ocho presuntos líderes del Cártel Jalisco Nueva Generación por más de 102 millones. Entre esas se incluye la de Juan Carlos Valencia, alías “El 03″, quien habría tomado el liderazgo del CJNG tras la muerte de su padrastro, “El Mencho”.