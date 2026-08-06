EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 6 de agosto: las pruebas de la FGR que hunden a Ángel Aguirre, Ernestina Godoy asegura que ordenó desaparecer evidencias de Ayotzinapa

Jorge Flores Galicia, padre de Jorge Flores Concha, alias “El Tortas”, fundador del grupo delictivo la Anti Unión Tepito, habría muerto en el Hospital General de la Villa tras sufrir un derrame cerebral mientras cumplía prisión preventiva en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México, de acuerdo con información revelada por el periodista Carlos Jiménez en su programa, C4 en Alerta.
La Guardia Nacional detuvo a 161 agresores sexuales y rescató a 342 menores de edad desde agosto de 2020, según los resultados presentados durante la 7ª Reunión Anual de Coordinación del Operativo Salvación, celebrada con la participación virtual de fiscalías y procuradurías de las 32 entidades federativas del país. Las cifras acumuladas incluyen 526 denuncias formalizadas y 68 sentencias condenatorias obtenidas en ese mismo periodo.
Embajador Johnson celebra detención de un hombre identificado con el alias de “Rango” tras operación conjunta México-EEUU
El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, celebró este jueves 6 de agosto la detención de un hombre identificado con el alias de “Rango” y otros integrantes de la Organización Criminal Transnacional Rango, tras una investigación conjunta entre ambos países. En un mensaje publicado en su cuenta de X, el diplomático señaló que la operación demostró “el poder del intercambio de información y de la estrecha cooperación” entre México y Estados Unidos.
Johnson atribuyó los resultados a la coordinación entre el presidente Donald Trump y la presidenta Claudia Sheinbaum. “La justicia llega más lejos cuando nuestros países trabajan juntos”, escribió el embajador, quien acompañó el mensaje con las banderas de ambas naciones y el hashtag #JuntosLogramosMás.
El diplomático sostuvo que la captura de “Rango” y los demás detenidos fue posible gracias al intercambio de información entre agencias de los dos países. No ofreció detalles sobre la identidad del detenido, la organización a la que pertenece ni el lugar donde se ejecutó el operativo.
Hasta el momento las autoridades mexicanas tampoco han compartido detalles del perfil criminal del detenido, únicamente se conoce el apodo y una fotografía.
El mensaje de Johnson llega en un momento de intensa actividad bilateral en materia de seguridad. El pasado 5 de agosto, Estados Unidos anunció nuevas recompensas contra ocho presuntos líderes del Cártel Jalisco Nueva Generación por más de 102 millones. Entre esas se incluye la de Juan Carlos Valencia, alías “El 03″, quien habría tomado el liderazgo del CJNG tras la muerte de su padrastro, “El Mencho”.
En esa misma jornada, el director de la DEA, Terry Cole, confirmó que mantiene contacto permanente con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, y que ambos gobiernos continúan coordinando operaciones contra el crimen organizado transnacional.
Caen hombre con pistola y mariguana en la colonia Moctezuma de CDMX
Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detuvieron este jueves a un hombre de 45 años en la colonia Moctezuma Segunda Sección, en la alcaldía Venustiano Carranza, luego de que operadores del Centro de Control y Comando Norte reportaron que el sujeto manipulaba un arma de fuego en el cruce de las calles Oriente 140-A y Norte 17. Al llegar al lugar, los uniformados lo identificaron y le realizaron una revisión preventiva tras intentar huir.
Los efectivos le aseguraron una pistola corta color plateado con cachas de madera, abastecida con cuatro cartuchos útiles, de la cual el detenido no acreditó su legal portación. También le encontraron 15 envoltorios de plástico transparente con una hierba verde y seca con características propias de la mariguana.
Los policías le informaron sus derechos constitucionales y lo trasladaron, junto con el arma y la droga aseguradas, ante el agente del Ministerio Público correspondiente. La autoridad ministerial determinará la situación jurídica del detenido.
Una prueba de ADN con correspondencia genética de 99.9% confirmó que la sangre hallada en la batea de la camioneta en la que circulaban tres detenidos por el Operativo Rastrillo corresponde a Fidel Alvarado de la Torre, secretario de Desarrollo Social del Ayuntamiento de Fresnillo y una de las diez víctimas del multihomicidio del 18 de julio en Zacatecas. El resultado cambió la situación jurídica de los arrestados: de presuntos halcones pasaron a imputados por homicidio calificado.
La Agencia Nacional de Aduanas de México, la Secretaría de Marina y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana aseguraron cerca de 10 millones de cigarrillos ilícitos en el puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán, tras detectar una importación irregular en la que la carga, proveniente de un país asiático, fue declarada falsamente como vasos para beber.
Jorge Francisco “N”, exesposo de Paula Esbeydi Fajardo Melgarejo, fue detenido este 6 de agosto en el estado de Guerrero tras ejecutarse una orden de aprehensión por el delito de feminicidio en grado de tentativa en su contra. La captura llegó más de dos meses después de que Paula exhibiera públicamente las agresiones que vivió durante años, y pese al amparo que él mismo promovió para evitar ser detenido.
La Fiscalía General del Estado de Oaxaca obtuvo auto de vinculación a proceso contra E.T.L., alias “El Tello”, por el homicidio calificado con ventaja de una persona en la región de la Costa, crimen cometido en noviembre de 2019 sobre una carretera del municipio de Jamiltepec. El juez de Control impuso prisión preventiva oficiosa al imputado y concedió tres meses para el cierre de la investigación complementaria.
El gobierno de Zacatecas confirmó este 6 de agosto que la Fiscalía General de Justicia del estado tiene identificado al presunto líder del grupo delictivo responsable del multihomicidio del 18 de julio, en el que diez personas fueron halladas sin vida en los municipios de Pánuco, Morelos y Sain Alto. Las autoridades se reservaron el nombre del individuo y el cártel al que pertenecería, bajo el argumento de no comprometer el proceso de investigación.
La Fiscalía CDMX vinculó a proceso a un hombre que operaba un consultorio dental, identificado como Fernando “N”, por el delito de abuso sexual equiparado agravado contra una paciente. Los hechos ocurrieron el 15 de junio de 2026 en la alcaldía Venustiano Carranza. El 4 de agosto, un juez le impuso prisión preventiva y fijó dos meses para el cierre de la investigación complementaria.