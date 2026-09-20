Caldo de hueso: la receta casera rica en colágeno y proteínas que puedes incluir en tu dieta

Un cuenco humeante de caldo de huesos casero, con trozos de carne, vegetales y hierbas frescas, se asienta sobre una mesa de madera rústica junto a una ventana soleada, ofreciendo un momento de calidez y nutrición. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El colágeno figura como una de las proteínas más prominentes en nuestro cuerpo y desempeña diversas funciones, incluida la creación de una barrera contra el deterioro celular asociado con el envejecimiento. Por ende, resulta crucial para retardar los signos de envejecimiento, especialmente aquellos perceptibles en la piel.

En consonancia con la tendencia hacia lo natural en diversas áreas de la vida, el caldo de huesos ha experimentado un retorno a las cocinas. Aunque su preparación pueda parecer innovadora para muchos, en realidad, era el “as bajo la manga” de las abuelas para aliviar diversos malestares. Aunque tradicionalmente se le asociaba con mejoras en la salud intestinal, sus beneficios van mucho más allá de lo digestivo.

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La licenciada en Nutrición y Ciencia de los Alimentos por la Universidad Iberoamericana, Nathaly Marcus, explica -en su canal de YouTube- de forma sencilla cuáles son todos los ingredientes que se necesitan y cuál es el método de preparación ideal para poder realizar desde casa el famoso caldo de hueso y así incorporar en nuestro sistema todos sus beneficios de los cuales se resalta sobre todo el colágeno natural.

La licenciada en Nutrición y Ciencia de los Alimentos por la Universidad Iberoamericana, Nathaly Marcus, lo explica Crédito: YouTube/ Nathaly Marcus By Bienesta México

Recuerda que un aporte extra de colágeno puede mejorar la salud y el aspecto de la piel, aportándole elasticidad, hidratación y evitando la aparición temprana de arrugas y líneas de expresión.

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Ingredientes y método de preparación del caldo de hueso, de acuerdo a la nutriología funcional Nathaly Marcus

-Huesos: pueden ser de res, pescado, pavo o pollo, pero deben ir con tuétano

-Agua

-Vinagre de manzana

-Cebolla, ajo, poro

-Verduras: espinaca, acelga, zanahoria, calabaza

-Vinagre orgánico

Preparación:

iStock

-Mete los huesos al horno o séllalos en tu estufa, parrilla o sartén por 30-40 minutos para que se tuesten y vayan soltando su jugo.

-Vacía los huesos en una olla e integra las verduras que quieras usar, como espinaca, acelga, zanahoria, calabaza, apio, para tu caldo de hueso.

-Si los huesos son de pescado no deben estar más de 45 minutos en cocción, pues contienen cianuro, los demás pueden estar hasta 12 a 24 horas sin problema alguno.

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-Todo a cocción lenta. Entre más lento esté el fuego, mejor la absorción.

-No agregar sal, pues al ser un platillo muy concentrado puede salarse

-Agregar el vintage de manzana, para hacer que los huesos se rompan y salga el colágeno

-Dejar por 24 horas a fuego lento.

¿Qué es el caldo de huesos y qué beneficios tiene consumirlo?

El caldo de huesos, una bebida tradicional con múltiples beneficios nutricionales, actualmente es reconocido por sus propiedades saludables que van desde fortalecer las articulaciones hasta mejorar la función cerebral y la digestión. Este tipo de consomé se elabora mediante cocción lenta de huesos y tejido conectivo de animales, como pollo, ternera, pescado o cordero, y se le atribuyen capacidades para sanar el intestino, combatir la inflamación articular y favorecer la pérdida de peso.

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Los orígenes del caldo de huesos se sitúan en la prehistoria, cuando nuestras sociedades cazadoras-recolectoras aprovechaban todas las partes del animal para su sustento, transformando elementos no comestibles en un nutritivo caldo. Consumido en la actualidad no solo como base para sopas y salsas sino también por sí solo, el caldo se enriquece con vinagre de manzana para facilitar la liberación de nutrientes esenciales. Además de sus ya mencionados beneficios, se le reconoce por mejorar la salud de la piel, fortalecer el sistema inmunológico, ayudar en la detoxificación del hígado y colaborar con un buen descanso nocturno.

Onion, celery and carrots with a bay leaf and roasted beef bones cooked in broth in a slow cooker

Entre los componentes del caldo, cabe destacar su riqueza en aminoácidos, vitaminas y minerales. Estos compuestos son beneficiosos para la regeneración del tejido muscular, ofreciendo a la vez una fuente de nutrientes esenciales para el bienestar general. Según destacan los expertos en nutrición, los métodos de preparación lenta y cuidadosa son cruciales para maximizar la extracción y absorción de estos componentes beneficiosos del caldo.

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Con el tiempo, el consumo de caldo de huesos ha estado influenciado por diversas culturas y tradiciones culinarias, adaptando su elaboración a los gustos y necesidades locales. A pesar de sus raíces ancestrales, hoy en día es fácil encontrar recetas y productos comerciales que permiten a los consumidores disfrutar de este caldo rico en historia y nutrientes.

Es importante mencionar que la incorporación de este caldo como parte de un régimen alimenticio debe hacerse con conciencia y balance, entendiendo que una dieta saludable es variada y acompasada por actividad física y chequeos médicos regulares. Si bien el caldo de huesos posee múltiples propiedades alentadoras, su consumo debe ser parte de un esquema nutricional integral.

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