Fresnillo confirma la muerte de su secretario de Desarrollo Social y un bombero: estarían entre las 10 víctimas de Zacatecas

Fotografía de Fidel Alvarado de la Torre. Crédito: Gobierno de Fresnillo

El ayuntamiento de Fresnillo confirmó este sábado 18 de julio la muerte del secretario de Desarrollo Social del municipio, Fidel Alvarado de la Torre, y del bombero municipal Jesús Gerardo Muñetón Hernández. Ambos fallecieron en la madrugada de ese día, según el comunicado oficial.

El ayuntamiento no confirmó que sean parte de los 10 cuerpos hallados este día en Zacatecas, aunque la hora de su muerte coincide con la jornada violenta registrada en la entidad.

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El presidente municipal Javier Torres Rodríguez anunció que el caso ya fue turnado a la Secretaría de Seguridad Pública y a la Fiscalía del Estado para su esclarecimiento.

De confirmarse, serían el segundo y tercer cuerpo en identificarse, luego de que se revelara que el expresidente municipal de Sombrerete, Ignacio Castrejón Valdez, también estaba entre los cuerpos abandonados en los municipios de Pánuco, Morelos y Sain Alto.

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El presidente municipal giró instrucciones para apoyar los funerales

Torres Rodríguez expresó sus condolencias a las familias de Alvarado de la Torre y Muñetón Hernández en un mensaje público y afirmó que ya giró instrucciones para facilitar las gestiones de los funerales.

En el comunicado, el presidente municipal de Fresnillo describió a ambos como “hombres valiosos, comprometidos con su trabajo y con nuestra gente”.

El funcionario solicitó el apoyo del gobierno estatal para que, a través de la Secretaría de Seguridad Pública y la Fiscalía del Estado, se agilizaran los trabajos que permitieran el esclarecimiento de los hechos. “Muchas gracias por el apoyo que me dieron en vida”, escribió Torres Rodríguez en su mensaje de despedida a los funcionarios fallecidos.

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Diez cuerpos en tres municipios: así fue la jornada violenta en Zacatecas

Las primeras víctimas fueron localizadas alrededor de las seis de la mañana sobre la carretera federal 54 Zacatecas-Saltillo, a la altura de la comunidad de Pozo de Gamboa, en Pánuco. Cinco hombres aparecieron suspendidos con cuerdas de un costado de un puente vehicular, semidesnudos y con signos de violencia. Los cadáveres tenían una cartulina con mensajes atribuidos a un grupo del crimen organizado; reportes extraoficiales señalaron al paso de las horas que dichos mensajes estaban dirigidos a las autoridades.

Cuatro cuerpos más fueron abandonados cerca de la clínica del IMSS-Bienestar en uno de los accesos a la cabecera municipal de Morelos.

Ignacio Castrejón fue la primera víctima identificada. Crédito: Facebook - Municipio de Sombrerete

El décimo cuerpo, localizado sobre la vía federal 45 Zacatecas-Durango en el entronque a la comunidad Santa Anita, en Sain Alto, correspondió al expresidente municipal de Sombrerete, Ignacio Castrejón Valdez, quien presentaba signos de tortura.

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Reportes extraoficiales difundidos por medios locales de Zacatecas señalaron que Alvarado de la Torre y Muñetón Hernández habrían sido hallados entre los cinco cuerpos colgados del puente en Pánuco, aunque ninguna autoridad confirmó esta versión hasta el cierre de esta nota.

El Gabinete de Seguridad prometió esclarecer los crímenes y reforzó presencia en Zacatecas

La respuesta federal llegó a través del Gabinete de Seguridad, que anunció coordinación con el gobierno estatal y la Fiscalía General de Justicia de Zacatecas para identificar y detener a los responsables. Fueron desplegados elementos de los tres órdenes de gobierno en los municipios afectados y se confirmó que se realizan trabajos periciales en los tres sitios. "No habrá impunidad“, sentenciaron las autoridades federales. Hasta este momento no hay detenidos.

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Los operativos en el estado son realizados por los tres niveles de gobierno. (imagen ilustrativa) Foto: SSP Zacatecas

A nivel estatal, Rodrigo Reyes Mugüerza, secretario general de Gobierno de Zacatecas, reunió de emergencia al Grupo de Inteligencia Operativa junto al comandante de la Quinta Región Militar. Reconoció avances en materia de seguridad en años recientes, pero sostuvo que la magnitud de lo ocurrido obligaba a una reacción “inmediata y contundente” del Estado.

Por su parte, el presidente municipal de Zacatecas, Miguel Varela, fue más directo. Exigió una investigación “seria y transparente” y cuestionó la falta de respuestas ante la violencia: “No podemos normalizar este tipo de situaciones”, advirtió.

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