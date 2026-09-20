Caen 3 hombres por el asesinato de un jefe policiaco en Edomex: agente no aceptó seguir órdenes del grupo criminal

Seguridad ENSU junio 2026 (Gob. Edomex)

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Tres hombres, presuntos integrantes de la Familia Michoacana, fueron detenidos por su probable participación en el secuestro que derivó en la muerte de un elemento de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) en junio pasado.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) detalló que los tres detenidos son señalados como presuntos responsables del secuestro y homicidio del mando de la policía, identificado como Miguel Raymundo Martínez Monroy, quien desapareció en la región de Tierra Caliente.

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Su captura se llevó a cabo este viernes en el municipio de Valle de Bravo. Los tres sujetos fueron identificados como Israel “N”, Ismael “N” y Ramiro “N”, quienes ya se encontraban recluidos en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Valle de Bravo, donde estaban vinculados a proceso por un hecho diverso al que ahora se les imputa.

En caso de ser declarados culpables, cada uno de los detenidos podría recibir una condena de hasta 140 años de prisión, según precisó la Fiscalía del Edomex.

Según los primeros reportes, el mando policial se encontraba fuera de servicio cuando hombres armados lo interceptaron. (Imagen ilustrativa potenciada con IA | Infobae México)

De acuerdo con las autoridades, los tres hombres habrían operado dentro de una estructura delictiva con raíces en Michoacán, presuntamente la Familia Michoacana, para convencer al mando policiaco a seguir sus órdenes, lo cual no habrían logrado.

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Cómo fue el secuestro que terminó en homicidio

Miguel Raymundo Martínez Monroy se desempeñaba como jefe de la XIV Región de Luvianos dentro de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM).

El hecho por el cual se investiga a los tres detenidos ocurrió el 1 de junio en Tejupilco, cuando los agresores llegaron al lugar donde se encontraba la víctima, la sometieron y la subieron a un vehículo en contra de su voluntad.

Horas más tarde, el cuerpo fue localizado sin signos vitales, con heridas causadas por arma de fuego y envuelto en una alfombra en un terreno baldío. La agresión, según las autoridades, habría derivado de la negativa de la víctima a someterse a las disposiciones impuestas por el grupo delictivo con presencia en la zona.

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El hallazgo del cuerpo se produjo tras un operativo en el que participaron elementos de la Secretaría de Seguridad estatal, personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), integrantes de la Guardia Nacional (GN) y agentes de la propia FGJEM, quienes instalaron filtros de revisión en municipios del sur mexiquense.

La Secretaría de Seguridad estatal difundió una esquela en memoria de Miguel Raymundo Martínez Monroy. (Crédito: SSEM)

Tras los hechos, la Secretaría de Seguridad estatal lamentó la muerte del jefe policiaco, quien se desempeñaba como responsable de la región con sede en Luvianos.

“Hacemos extensivas nuestras condolencias y deseamos pronta resignación a sus familiares y amigos”, escribieron en redes sociales.

Operativos con la Familia Michoacana y agresiones contra policías: los antecedentes

Una vez que la Fiscalía mexiquense tuvo conocimiento del hecho, dio inicio a las investigaciones correspondientes, las cuales permitieron identificar a los probables responsables y solicitar ante un juez la orden de aprehensión.

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El homicidio de Martínez Monroy ocurrió en una región que en los últimos meses ha concentrado operativos contra estructuras de La Familia Michoacana. En marzo de 2026, autoridades federales y estatales desplegaron la Operación Bastión, mediante el cual se aseguraron inmuebles vinculados con esa organización en municipios de Tierra Caliente como Tejupilco, Tlatlaya y Luvianos.

Roberto "N" es señalado como presunto jefe de plaza de la familia michoacana en 6 municipios del Edomex. Crédito: SSEM

Semanas antes, en febrero de 2026, se habían reportado acciones derivadas de la Operación Enjambre, enfocada en investigar posibles vínculos entre funcionarios y grupos delictivos en distintas regiones del Estado de México.

La tensión en la zona ya se había evidenciado en julio de 2025, cuando operativos contra extorsiones atribuidas a La Familia Michoacana provocaron bloqueos carreteros, retención de policías estatales y agresiones contra elementos de seguridad en Tejupilco y Tlatlaya.

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