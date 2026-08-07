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Sangre en batea de camioneta era de Fidel Alvarado: ADN hunde a tres detenidos por la masacre del 18 de julio en Zacatecas

La Fiscalía de Zacatecas señaló previamente que Alvarado de la Torre habría operado dentro de una red de extorsión al sector constructor, línea de investigación por el multihomicidio

El cuerpo de Alvarado habría sido trasladado en la camioneta de los detenidos. Crédito: Gobierno de Fresnillo
El cuerpo de Alvarado habría sido trasladado en la camioneta de los detenidos. Crédito: Gobierno de Fresnillo
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Una prueba de ADN con correspondencia genética de 99.9% confirmó que la sangre hallada en la batea de la camioneta en la que circulaban tres detenidos por el Operativo Rastrillo corresponde a Fidel Alvarado de la Torre, secretario de Desarrollo Social del Ayuntamiento de Fresnillo y una de las diez víctimas del multihomicidio del 18 de julio en Zacatecas. El resultado cambió la situación jurídica de los arrestados: de presuntos halcones pasaron a imputados por homicidio calificado.

Los tres señalados fueron aprehendidos desde el 21 de julio cuando circulaban por una brecha hacia la comunidad 6 de enero, en José María Morelos, con metanfetaminas, marihuana, chalecos balísticos, seis cargadores calibre .223, 40 estrellas ponchallantas y cartuchos.

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El vicefiscal Edgar Nieves informó este 6 de agosto en conferencia de prensa que fue hasta el procesamiento pericial de los rastros de sangre en la batea que su vínculo directo con el asesinato quedó acreditado, lo que derivó en las órdenes de aprehensión por homicidio calificado.

Dos hombres y una adolescente enfrentan los cargos

Los imputados son Oswaldo Marcelino “N”, de 22 años y originario de Durango; Leonel de Jesús Leonel “N”, de 23 años y originario de Mazatlán, Sinaloa; y Dulce “N”, adolescente de 16 años de Jerez, Zacatecas. Los dos primeros ya tuvieron su audiencia inicial y su defensa solicitó la duplicidad del término constitucional para resolver su situación jurídica. El proceso continuará el próximo 10 de agosto.

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Fueron detenidos cuando transitaban por una brecha en un vehículo. Crédito: Gobierno de Zacatecas
Fueron detenidos cuando transitaban por una brecha en un vehículo. Crédito: Gobierno de Zacatecas

La adolescente también enfrenta orden de aprehensión por homicidio calificado pero su caso fue turnado a la coordinación especializada en justicia para adolescentes. Las autoridades confirmaron que no se ha llevado a cabo su audiencia inicial.

Fidel Alvarado, secretario de Desarrollo Social con vínculo directo al alcalde de Fresnillo

Alvarado de la Torre tomó posesión como secretario de Desarrollo Social del Ayuntamiento de Fresnillo el 16 de septiembre de 2024, según su declaración patrimonial presentada en mayo de 2025 ante el sistema de transparencia. Su ingreso anual neto declarado fue de 193 mil 520 pesos. Declaró patrimonio nulo: sin bienes inmuebles, sin vehículos, sin cuentas bancarias y sin participación en empresas.

Su CV, obtenido del portal de transparencia, revela un vínculo desde hace varios años con el alcalde Javier Torres Rodríguez: fue su secretario particular durante la administración municipal 2016-2018 y titular de Asuntos Binacionales en la LXI Legislatura de Zacatecas cuando Torres era diputado.

Javier Torres Rodríguez fue citado a declarar por la fiscalía de Zacatecas. Crédito: Facebook - Javo Torres
Javier Torres Rodríguez fue citado a declarar por la fiscalía de Zacatecas. Crédito: Facebook - Javo Torres

Cabe señalar que el alcalde Torres Rodríguez compareció ante la Fiscalía el 24 de julio en calidad de testigo; su declaración abrió dos nuevas líneas de investigación y derivó en la citación de funcionarios adicionales de su administración.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas señaló previamente que Fidel Alvarado de la Torre habría tenido participación activa en un círculo de extorsión al sector constructor, posiblemente de forma coaccionada.

Pese a los señalamientos, afirmaron que sigue siendo considerado víctima. La Fiscalía también señaló que Jesús Gerardo Muñetón Hernández, bombero municipal de Fresnillo, habría tenido participación activa en el mismo círculo criminal investigado.

Torres Rodríguez describió a Alvarado de la Torre y a Muñetón Hernández como “hombres valiosos, comprometidos con su trabajo y con nuestra gente” al confirmar sus muertes el 18 de julio. “Muchas gracias por el apoyo que me dieron en vida”, escribió en un mensaje público en el que también anunció que giró instrucciones para apoyar las gestiones de los funerales.

Red de extorsión al sector constructor, una de las líneas de la investigación

La masacre del 18 de julio ha sido vinculada previamente por autoridades con una presunta red de extorsión al sector de la construcción activa desde septiembre de 2025 en Fresnillo, municipio que encabeza las estadísticas estatales de extorsión con 218 carpetas de investigación abiertas.

Según información oficial, el esquema pareció detenerse tras cuatro cateos ejecutados por la Fiscalía ese año, pero resurgió en junio de 2026 con la detención de un hombre identificado como “El Monumento”, vinculado a proceso por extorsión.

Siete de las diez víctimas del 18 de julio mantenían relación comercial, empresarial o laboral con el Ayuntamiento de Fresnillo. Además, las autoridades revelaron que ocho de ellas avisaron a familiares que acudirían a una reunión con sus agresores, a quienes llamaban “los señores”. La identidad de esos “señores” está siendo analizada por la Fiscalía a través del datos de telefonía intervenida con autorización de un juez federal.

Al 6 de agosto, el Operativo Rastrillo acumula 16 detenidos, 18 cateos, 15 casas de seguridad aseguradas y 24 vehículos, entre ellos unidades que pertenecían a las víctimas y otras que participaron en los hechos del 18 de julio. Las autoridades no vinculan a todas las personas arrestadas con la masacre.

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