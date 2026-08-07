Suman 161 agresores sexuales detenidos en 6 años durante el combate a la pornografía infantil en México. Crédito: GN

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La Guardia Nacional detuvo a 161 agresores sexuales y rescató a 342 menores de edad desde agosto de 2020, según los resultados presentados durante la 7ª Reunión Anual de Coordinación del Operativo Salvación, celebrada con la participación virtual de fiscalías y procuradurías de las 32 entidades federativas del país. Las cifras acumuladas incluyen 526 denuncias formalizadas y 68 sentencias condenatorias obtenidas en ese mismo periodo.

La reunión fue presidida por el General de Brigada Arody Salvador Lorenzo Bautista, Titular de la Unidad de Órganos Especializados por Competencia de la Guardia Nacional, y se realizó en cumplimiento de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública 2024-2030. El encuentro reunió de manera virtual a los titulares de las fiscalías y procuradurías generales de todo el país para revisar avances y alinear estrategias en el combate a la pornografía infantil.

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161 agresores detenidos en seis años de operativo

El Titular de la Dirección General Científica, Juan Carlos Báez Martínez, presentó el balance acumulado desde el arranque del programa en agosto de 2020.

Suman 161 agresores sexuales detenidos en 6 años durante el combate a la pornografía infantil en México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En ese periodo, las acciones coordinadas del operativo derivaron en la detención de 161 agresores sexuales. Las capturas se produjeron a partir de 526 denuncias formalizadas en todo el país por el delito de pornografía infantil en sus tres modalidades: producción, transmisión y almacenamiento.

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Cada denuncia representa el resultado de un proceso de investigación cibernética que incluye la detección, el rastreo y el aseguramiento de evidencia digital con contenido de abuso sexual infantil, requisito indispensable para sostener los casos ante el Ministerio Público y, posteriormente, ante los tribunales.

342 víctimas menores de edad identificadas o rescatadas

En paralelo a las detenciones, el operativo permitió identificar o rescatar a 342 víctimas menores de edad en el mismo periodo. La cifra engloba tanto a menores rescatados de situaciones activas de abuso como a víctimas identificadas a partir del análisis de material digital incautado.

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Suman 161 agresores sexuales detenidos en 6 años durante el combate a la pornografía infantil en México. Crédito: GN

La investigación cibernética es el eje que conecta ambos resultados: la detección del material permite ubicar a los agresores y, al mismo tiempo, identificar a las víctimas que aparecen en ese contenido. En muchos casos, el rastreo digital es la única vía para llegar a menores que, de otro modo, permanecerían sin ser identificados por las autoridades.

El operativo funciona en coordinación permanente con las fiscalías estatales, encargadas de formalizar las denuncias y ejecutar las órdenes de detención una vez que la Dirección General Científica aporta la evidencia digital necesaria.

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68 sentencias condenatorias: el nivel de judicialización

De las 161 detenciones registradas desde 2020, 68 derivaron en sentencias condenatorias, lo que representa la proporción de casos en que la cadena investigativa logró sostenerse hasta la etapa de juicio.

Esa cifra refleja el grado de judicialización del operativo: casos en que la evidencia digital aportada por la Dirección General Científica fue suficiente para acreditar la responsabilidad penal del agresor ante un tribunal.

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La obtención de sentencias firmes depende, en gran medida, de la calidad de la evidencia digital preservada durante la investigación, un proceso que la Guardia Nacional ha buscado estandarizar a través de su programa de capacitación a operadores locales.

Denuncias en todo el país: producción, transmisión y almacenamiento

Las 526 denuncias presentadas desde agosto de 2020 cubren las tres modalidades del delito de pornografía infantil que contempla la legislación mexicana: producción, transmisión y almacenamiento de material con contenido de abuso sexual a menores.

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Suman 161 agresores sexuales detenidos en 6 años durante el combate a la pornografía infantil en México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La distribución del delito en sus distintas formas refleja la complejidad del fenómeno en entornos digitales. Un agresor puede ser responsable de una sola modalidad, por ejemplo, el almacenamiento de material o de varias de forma simultánea, como ocurre en los casos de producción y distribución en redes sociales o plataformas de mensajería.

La Dirección General Científica recibe de forma continua reportes con denuncias provenientes de plataformas digitales, organismos internacionales y ciudadanos, que alimentan el flujo de investigaciones activas del operativo en todo el territorio nacional.

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Capacitación: el soporte técnico detrás de cada detención

Detrás de cada detención y cada sentencia existe un proceso de investigación cibernética que requiere capacidades técnicas especializadas. Desde 2018, la Guardia Nacional ha formado a 6 mil 589 servidores públicos de fiscalías y procuradurías de las 32 entidades en esas competencias.

Los talleres y asesorías se centran en dos áreas: la investigación cibernética aplicada a la detección y rastreo de material de abuso sexual infantil en redes digitales, y el proceso de investigación específico del delito de pornografía infantil, que incluye la preservación y el procesamiento de evidencia digital conforme a los estándares requeridos por los tribunales.

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La formación de operadores locales es determinante para que las detenciones logradas en coordinación con la Guardia Nacional se traduzcan en procesos penales sólidos. Sin esa capacidad instalada en las fiscalías estatales, la evidencia digital obtenida en las investigaciones corre el riesgo de ser impugnada o desestimada durante el juicio.

El General de Brigada Lorenzo Bautista subrayó durante la reunión que la Guardia Nacional busca consolidar alianzas estratégicas de prevención e investigación con las fiscalías del país para fortalecer de forma sostenida el combate al delito de pornografía infantil en México.