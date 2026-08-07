Detienen al exesposo de Paula Fajardo, la mujer que exhibió en video las golpizas que sufrió en Morelos

La víctima denunció que por años sufrió agresiones por parte de Jorge "N". Crédito: Redes Sociales

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Jorge Francisco “N”, exesposo de Paula Esbeydi Fajardo Melgarejo, fue detenido este 6 de agosto en el estado de Guerrero tras ejecutarse una orden de aprehensión por el delito de feminicidio en grado de tentativa en su contra. La captura llegó más de dos meses después de que Paula exhibiera públicamente las agresiones que vivió durante años, y pese al amparo que él mismo promovió para evitar ser detenido.

La detención se concretó tras la actuación de la Fiscalía General del Estado de Morelos en coordinación con autoridades de Guerrero, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), según informó el fiscal Fernando Blumenkron Escobar.

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Paula Fajardo agradeció la detención y confirmó que ocurrió en Acapulco

En un video publicado en redes sociales tras conocer la noticia, Paula Fajardo agradeció la captura de su exesposo. “Hoy detuvieron al señor Jorge Francisco, mi violentador”, dijo, y añadió: “Sí se pudo. Sí se pudo”.

Fajardo Melgarejo agradeció directamente a la gobernadora Margarita González Saravia y al fiscal Fernando Blumenkron, así como a los medios de comunicación y a quienes la apoyaron durante el proceso. También precisó un dato que no había trascendido en los comunicados oficiales: la detención ocurrió en el municipio de Acapulco.

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Seis años de silencio que rompió con videos desde su propia casa

El 30 de mayo de 2026, Paula Esbeydi publicó en Facebook grabaciones de cámaras de seguridad de su domicilio en Cuernavaca. En ellas se ve a Jorge Francisco “N” golpearla, patearla y jalarla del cabello, en ocasiones con sus hijos menores de edad presentes en la misma habitación.

El caso de Paula Esbeydi Fajardo estremeció a Morelos (Capturas de pantalla)

El video que más reacciones provocó registró una agresión del 14 de noviembre de 2020: Paula estaba embarazada y faltaba un mes para dar a luz. Los archivos documentaron episodios de 2020 a 2021. Paula publicó también fotografías de lesiones propias y de sus hijos, capturas de pantalla de conversaciones de WhatsApp y estados del señalado.

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Ante las acusaciones de que las grabaciones fueron fabricadas con inteligencia artificial, ella respondió que no publicaba el material por venganza ni por dinero, sino porque la verdad le importaba. Explicó que guardó silencio durante años por respeto a sus hijos y no por falta de pruebas.

Jorge Francisco “N” ya había usado un amparo antes para frenar su detención

Cuando los videos se viralizaron, Jorge Francisco “N” no se presentó ante las autoridades y el 1 de junio promovió un amparo indirecto ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Morelos, expediente 933/2026, a cargo de la jueza Tania Gómez Ibarra, con el argumento de que temía la existencia de una orden de detención en su contra.

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Dos días después, el juzgado le concedió una suspensión provisional que impidió que la FGE de Morelos, la Agencia de Investigación Criminal o la FGR lo capturaran. La medida generó cuestionamientos porque se otorgó en plena controversia pública, según reportes de medios locales.

No era la primera vez que recurría a esa vía. Paula relató que un amparo previo ya había frustrado una detención anterior, lo que la llevó a hacer pública la denuncia.

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La Secretaría de las Mujeres de Morelos intervino desde el 31 de mayo y una petición ciudadana sumó casi 5 mil firmas

El 31 de mayo, un día después de que los videos se difundieran, la Secretaría de las Mujeres de Morelos estableció contacto directo con Paula para ofrecerle asesoría jurídica, acompañamiento institucional y seguimiento de las acciones legales correspondientes. La dependencia actuó en el marco de la estrategia de la gobernadora Margarita González Saravia para garantizar una vida libre de violencias para las mujeres, según información publicada en las redes oficiales de la dependencia.

Hasta el momento la petición acumulaba caso 5 mil firmas. Crédito: Change.org

En paralelo, en Change.org se abrió una petición dirigida al Poder Judicial de la Federación, la FGE de Morelos, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la presidenta Claudia Sheinbaum para exigir acción penal contra Jorge Francisco ”N". Datos consultados por Infobae México muestran que al momento de la detención, la petición acumulaba 4 mil 962 firmas verificadas y había sido compartida mil 583 veces.

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La petición exigía protección inmediata para Paula y sus cuatro hijos, transparencia institucional sobre las medidas de seguridad implementadas y que ninguna resolución judicial los colocara en situación de vulnerabilidad.