Reportan muerte del papá de “El Tortas”, exlíder fundador de la Anti Unión de Tepito

Jorge Flores Galicia fue detenido tras un cateo en la capital del país y se encontraba en prisión. Crédito: Especial

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Jorge Flores Galicia, padre de Jorge Flores Concha, alias “El Tortas”, fundador del grupo delictivo la Anti Unión Tepito, habría muerto en el Hospital General de la Villa tras sufrir un derrame cerebral mientras cumplía prisión preventiva en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México, de acuerdo con información revelada por el periodista Carlos Jiménez en su programa, C4 en Alerta.

Flores Galicia tenía 71 años al momento de su detención, ocurrida el 4 de febrero de 2026 durante un cateo en su presunto domicilio de la calle Moctezuma, colonia Guerrero, alcaldía Cuauhtémoc. A principios de junio, el hombre habría sufrido las complicaciones dentro del penal.

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Los médicos del Reclusorio Norte no habrían podido atenderlo y habría sido trasladado de emergencia. Hasta el momento no se conoce la fecha exacta del supuesto deceso.

Flores Galicia fue detenido con cocaína, marihuana y metanfetamina en la colonia Guerrero

De fuentes oficiales se conoce que un operativo realizado el pasado 4 de febrero por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, con apoyo de la Secretaría de Marina y la Guardia Nacional derivó en su arresto.

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El cateo fue resultado de investigaciones de gabinete, campo e inteligencia conjunta para combatir el narcomenudeo en la capital, según informó la SSC. Un juez de control autorizó la orden de cateo a partir de los datos probatorios recabados por el Ministerio Público.

En el domicilio de la calle Moctezuma se aseguraron 100 dosis de aparente cocaína, 50 bolsas con posible marihuana y 100 bolsas con probable metanfetamina. Flores Galicia fue sacado del inmueble en pijama.

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Según reportes, el adulto mayor habría seguido cobrando algunos negocios de su hijo desde la clandestinidad. Fue detenido junto con Josafat Flores, primo de “El Tortas”, en el mismo operativo.

De manera simultánea, las autoridades realizaron un segundo cateo en la calle Lago Cupatitzio, colonia Pensil, alcaldía Miguel Hidalgo, donde detuvieron a un hombre de 27 años con antecedente por homicidio doloso en 2019. En ese inmueble aseguraron 100 dosis de una sustancia similar a la cocaína, 100 bolsas con probable metanfetamina, un arma de fuego con tres cartuchos y un celular.

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El padre de “El Tortas” contaba con un registro de ingreso al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México por homicidio desde 1994 y había sido vinculado a delitos como extorsión, narcomenudeo y robo a lo largo de los años.

Su hijo, “El Tortas”, fundó la Anti Unión tras el asesinato de su hermano a manos de La Unión Tepito

Jorge Flores Concha, alias “El Tortas” inició su vida laboral como mesero en bares y antros de la Zona Rosa, en la Ciudad de México. Paralelamente se involucró en delitos como el robo a mano armada, actividad que lo llevó por primera vez a prisión en 1995, cuando fue sentenciado a cuatro años en el Reclusorio Oriente, según el libro El Cártel Chilango, del periodista Antonio Nieto.

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Durante ese primer encierro estableció sus primeros lazos con otros delincuentes. En 2005 volvió a ser arrestado por robo. Sus diversas detenciones le permitieron ampliar su red de contactos y consolidar control sobre el narcomenudeo y las extorsiones dentro del sistema penitenciario capitalino, en colaboración con otros internos, según la misma fuente.

Foto antigua de El Tortas. (Infobae)

Presuntamente fue reclutado por Édgar Valdez Villarreal, “La Barbie”, para integrar La Unión Tepito. Sin embargo, fuentes señalan que una ruptura interna derivó en el surgimiento de facciones rivales y “El Tortas” terminó liderando la Anti Unión Tepito.

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El detonante de esa ruptura habría sido el asesinato de su hermano a manos de integrantes de La Unión, quienes lo mataron presuntamente por no pagar extorsión, según relató C4 en Alerta. Desde entonces, “El Tortas” comenzó a atacar y matar miembros de La Unión de Tepito, y les dejaba recados junto a los cuerpos.

Narcomantas contra el tortas. (Foto: Twitter@c4jimenez)

La disputa por el control de extorsiones, narcomenudeo y cobro de piso derivó en decenas de homicidios y atentados dirigidos en el centro de la ciudad.

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“El Tortas” fue sentenciado a ocho años de prisión en 2020 y no pudo despedirse de su padre

En 2015, Flores Concha fue arrestado por un secuestro cometido en las inmediaciones del Monumento a la Revolución. Su última captura fue en 2019, cuando elementos de la SSC lo ubicaron tras meses de investigación y seguimiento. No opuso resistencia al momento de su detención y fue trasladado a un penal federal.

Foto de uno de los arrestos de El Tortas. (Foto: Twitter@c4jimenez)

En junio de 2020, un juez lo sentenció a ocho años de prisión por delitos contra la salud en modalidad de narcomenudeo y portación de armas y cartuchos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. Cumple su condena en un penal federal.

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Al momento del presunto fallecimiento de su padre, Flores Concha permanecía recluido y no habría podido despedirse de él, de acuerdo con C4 en Alerta. La guerra entre La Unión Tepito y la Anti Unión continúa activa en las calles del centro de la Ciudad de México.