México

Claudia Sheinbaum advierte contra el intervencionismo: “México es un país libre y soberano, bastante nos costó”

La presidenta reprobó las voces que sugieren buscar la intervención de gobiernos extranjeros en asuntos nacionales

Claudia Sheinbaum habla frente a dos micrófonos mientras porta una gorra roja y detrás se observa una bandera de México
Claudia Sheinbaum dirige un mensaje durante un acto gubernamental de rendición de cuentas en el estado de Baja California Sur. (Youtube | Cepropie (Imagen intervenida con Gemini IA para mejorar calidad de imagen))
Guardar

Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, encabezó el evento “Honestidad y Resultados” en Baja California Sur, como parte de su gira por el país para rendir cuentas por cada uno de los 32 estados. Durante su intervención, la mandataria lanzó un contundente mensaje contra quienes buscan la injerencia extranjera en los asuntos de la nación.

Subrayó que en el país “el pueblo manda” y rechazó cualquier intervención extranjera impulsada por actores internos. Evocando los históricos Sentimientos de la Nación, Sheinbaum recordó que el reclamo original de la Independencia de México no solo exigía justicia social y libertad, sino una soberanía absoluta. Esta soberanía, explicó, debe ser “entendida como aquella que emana del pueblo y no hay que olvidarlo nunca”.

PUBLICIDAD

fue enfática al señalar que el rumbo de la nación no está sujeto a intereses externos ni a grupos de poder: “Porque soberanía quiere decir que el pueblo manda en nuestro país, que no manda una potencia extranjera... Que ninguna potencia extranjera, ninguna élite, define el futuro de la patria. Esa es la independencia de México”, sentenció.

El momento más álgido de su discurso llegó al criticar duramente a las voces que han buscado el respaldo internacional para dirimir asuntos internos. “Y ahora que hablan a veces algunos en nuestro país de ir a denunciar al extranjero o buscar la intervención extranjera, en el mes de la independencia decimos: nunca. “México es un país libre e independiente y soberano, bastante nos costó llegar a este momento”, advirtió Sheinbaum, marcando una línea clara frente al intervencionismo.

PUBLICIDAD

Gobernador de Baja California Sur promete realizar proyectos anteponiendo el cuidado medioambiental

Víctor Manuel Castro Cosío, gobernador de Baja California Sur, se dirigió a la presidenta y a la ciudadanía:

“Frente a usted, le ratifico al pueblo de Baja California Sur que este gobierno de la Cuarta Transformación no permitirá, como hasta ahora lo hemos hecho, ningún desarrollo que atente contra nuestro medio ambiente físico histórico. Seguiremos firmes en nuestra convicción, que va de más el agua a cloro. Humedales, dunas, manglares y arrecifes marinos deben ser cuidados y protegidos. Asimismo, nos pronunciamos por seguir respetando las áreas naturales protegidas en el mar y en la tierra”, expresó Castro Cosío.

Temas Relacionados

Claudia SheinbaumBaja California SurVictor CastroSegundo Informe de GobiernoPolítica Mexicanamexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Pensión Adultos Mayores y Mujeres Bienestar 2026: todos los beneficiarios que reciben su dinero del 21 al 25 de septiembre

Los depósitos llegan de forma directa a la tarjeta del Banco del Bienestar

Pensión Adultos Mayores y Mujeres Bienestar 2026: todos los beneficiarios que reciben su dinero del 21 al 25 de septiembre

Rivers y Ari Gameplays encienden las redes: su inesperada cercanía provoca reacciones de fans

La producción sobre la preparación de la streamer para La Velada del Año VI reavivó las especulaciones de sus seguidores sobre el vínculo que mantiene con la también creadora regiomontana

Rivers y Ari Gameplays encienden las redes: su inesperada cercanía provoca reacciones de fans

Caen 3 hombres por el asesinato de un jefe policiaco en Edomex: agente no aceptó seguir órdenes del grupo criminal

Los tres detenidos serían presuntos integrantes de la Familia Michoacana

Caen 3 hombres por el asesinato de un jefe policiaco en Edomex: agente no aceptó seguir órdenes del grupo criminal

Caldo de hueso: la receta casera rica en colágeno y proteínas que puedes incluir en tu dieta

Un aporte extra de colágeno puede mejorar la salud y el aspecto de la piel, aportándole elasticidad, hidratación y evita la aparición temprana de arrugas y líneas de expresión

Caldo de hueso: la receta casera rica en colágeno y proteínas que puedes incluir en tu dieta

Beca Benito Juárez 2026: fecha límite para inscribirte y recibir mil 900 peos

El registro abrió desde este 17 de septiembre en el portal oficial de la beca

Beca Benito Juárez 2026: fecha límite para inscribirte y recibir mil 900 peos
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 20 de septiembre: cae tercera implicada en asesinato de Erick Torbellín en Academia Militarizada

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 20 de septiembre: cae tercera implicada en asesinato de Erick Torbellín en Academia Militarizada

Caen 3 hombres por el asesinato de un jefe policiaco en Edomex: agente no aceptó seguir órdenes del grupo criminal

Dos ataques en canchas de futbol en menos de dos semanas dejan tres muertos y cinco heridos en Tuxtla Gutiérrez

Operación donde localizaron 2 narcolaboratorios de metanfetamina en EEUU deja 6 mexicanos detenidos: podrían enfrentar cadena perpetua

Juan Manzo confronta a Grecia Quiroz por ocultar fotografías de convivencia con “El Brilloso” y su hermano fallecido

ENTRETENIMIENTO

Rivers y Ari Gameplays encienden las redes: su inesperada cercanía provoca reacciones de fans

Rivers y Ari Gameplays encienden las redes: su inesperada cercanía provoca reacciones de fans

Caldo de hueso: la receta casera rica en colágeno y proteínas que puedes incluir en tu dieta

“No eres mi tipo”: resurgen dichos de Bárbara de Regil sobre J Balvin tras su separación de Valentina Ferrer

Mariana Ochoa destapa romance con Ernesto Laguardia: “Story time” y sorprende en La Casa de los Famosos México

Muestran nombre del segundo eliminado de La Granja VIP 2, según encuestas finales y cálculo de votos

DEPORTES

Romina Hinojosa logra una buena actuación en la contrarreloj femenina del Mundial de Ruta

Romina Hinojosa logra una buena actuación en la contrarreloj femenina del Mundial de Ruta

¿Cómo fue el debut de José “Tibu” Rodríguez con los Toronto Blue Jays?

Hormiga y Santi en acción: agenda deportiva del domingo, partidos de futbol, horarios y dónde ver en vivo por TV y streaming HOY 20 de septiembre

Indianapolis Colts vs Kansas City Chiefs: cuándo y dónde ver el Sunday Night Football de la semana 2 de la NFL desde México

Guillermo Almada lanza autocritica tras empatar contra Chivas en el Clásico Nacional: “Mejor que nos pase ahora”