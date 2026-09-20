Claudia Sheinbaum advierte contra el intervencionismo: “México es un país libre y soberano, bastante nos costó”

Claudia Sheinbaum dirige un mensaje durante un acto gubernamental de rendición de cuentas en el estado de Baja California Sur. (Youtube | Cepropie (Imagen intervenida con Gemini IA para mejorar calidad de imagen))

Guardar

Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, encabezó el evento “Honestidad y Resultados” en Baja California Sur, como parte de su gira por el país para rendir cuentas por cada uno de los 32 estados. Durante su intervención, la mandataria lanzó un contundente mensaje contra quienes buscan la injerencia extranjera en los asuntos de la nación.

Subrayó que en el país “el pueblo manda” y rechazó cualquier intervención extranjera impulsada por actores internos. Evocando los históricos Sentimientos de la Nación, Sheinbaum recordó que el reclamo original de la Independencia de México no solo exigía justicia social y libertad, sino una soberanía absoluta. Esta soberanía, explicó, debe ser “entendida como aquella que emana del pueblo y no hay que olvidarlo nunca”.

PUBLICIDAD

fue enfática al señalar que el rumbo de la nación no está sujeto a intereses externos ni a grupos de poder: “Porque soberanía quiere decir que el pueblo manda en nuestro país, que no manda una potencia extranjera... Que ninguna potencia extranjera, ninguna élite, define el futuro de la patria. Esa es la independencia de México”, sentenció.

El momento más álgido de su discurso llegó al criticar duramente a las voces que han buscado el respaldo internacional para dirimir asuntos internos. “Y ahora que hablan a veces algunos en nuestro país de ir a denunciar al extranjero o buscar la intervención extranjera, en el mes de la independencia decimos: nunca. “México es un país libre e independiente y soberano, bastante nos costó llegar a este momento”, advirtió Sheinbaum, marcando una línea clara frente al intervencionismo.

PUBLICIDAD

Gobernador de Baja California Sur promete realizar proyectos anteponiendo el cuidado medioambiental

Víctor Manuel Castro Cosío, gobernador de Baja California Sur, se dirigió a la presidenta y a la ciudadanía:

“Frente a usted, le ratifico al pueblo de Baja California Sur que este gobierno de la Cuarta Transformación no permitirá, como hasta ahora lo hemos hecho, ningún desarrollo que atente contra nuestro medio ambiente físico histórico. Seguiremos firmes en nuestra convicción, que va de más el agua a cloro. Humedales, dunas, manglares y arrecifes marinos deben ser cuidados y protegidos. Asimismo, nos pronunciamos por seguir respetando las áreas naturales protegidas en el mar y en la tierra”, expresó Castro Cosío.

PUBLICIDAD