Aseguran autoridades casi 10 millones de cigarros apócrifos en Michoacán: el cargamento procedía de Asia. Crédito: Marina

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La Agencia Nacional de Aduanas de México, la Secretaría de Marina y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana aseguraron cerca de 10 millones de cigarrillos ilícitos en el puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán, tras detectar una importación irregular en la que la carga, proveniente de un país asiático, fue declarada falsamente como vasos para beber.

La operación arrojó un total de 9 millones 948 mil cigarrillos apócrifos decomisados como resultado de un trabajo coordinado entre las tres dependencias federales, en el marco de las acciones permanentes de análisis de riesgo y control aduanero.

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Carga asiática declarada como vasos para beber

La alerta se activó a través de los mecanismos institucionales de análisis de riesgo implementados por la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM). La declaración aduanera señalaba que el embarque contenía vasos para beber, pero el perfil de la operación generó señales de alerta que derivaron en una revisión exhaustiva.

Aseguran autoridades casi 10 millones de cigarros apócrifos en Michoacán: el cargamento procedía de Asia. Crédito: Marina

El análisis documental y la verificación de antecedentes comerciales permitieron a las autoridades identificar inconsistencias en la documentación presentada. La revisión de perfiles operativos fue determinante para confirmar que la mercancía no correspondía a lo declarado ante la aduana.

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Una vez ejecutadas las medidas de control coordinadas entre las instancias de seguridad, la autoridad aduanera confirmó que los contenedores albergaban cigarrillos sin respaldo legal ni registro, es decir, mercancía apócrifa que circulaba bajo una identidad falsa en el sistema de comercio exterior.

Coordinación entre ANAM, Marina y SSPC

El aseguramiento fue posible gracias al trabajo conjunto de la ANAM con la Secretaría de Marina y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y dos integrantes del Gabinete de Seguridad del gobierno federal. La intervención de estas dependencias se enmarca en el esquema de vigilancia permanente sobre los flujos de importación que presenten perfiles de riesgo.

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Aseguran autoridades casi 10 millones de cigarros apócrifos en Michoacán: el cargamento procedía de Asia. Crédito: Marina

La ANAM señaló que el análisis integral de la operación fortaleció las acciones de trazabilidad documental y validación de perfiles comerciales, elementos centrales de la modernización de los procesos de inspección aduanera.

Las tres dependencias subrayaron que operativos de este tipo no constituyen intervenciones aisladas, sino parte de acciones permanentes de análisis de riesgo, vigilancia y fortalecimiento del control aduanero, según el comunicado oficial.

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Compromiso institucional con el control aduanero

La ANAM, junto con las autoridades del Gabinete de Seguridad, reafirmó su compromiso con el fortalecimiento de las capacidades institucionales de inteligencia aduanera y la modernización de los procesos de inspección y control. El objetivo declarado es proteger la seguridad nacional y combatir conductas ilícitas que afecten al comercio exterior y a la economía del país.

El comunicado oficial destacó que el análisis de riesgo, la revisión de antecedentes comerciales y la verificación de perfiles operativos fueron los mecanismos que permitieron fortalecer las acciones de control y vigilancia aduanera en este caso.

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La operación en el puerto michoacano se suma a una serie de aseguramientos registrados en 2026 en distintos puntos de entrada al país. El 2 de agosto la misma combinación de dependencias decomisó 2 millones 880 mil cigarrillos en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, procedentes de China y Corea, declarados también con documentación irregular.

Mercado negro de tabaco: uno de cada cuatro cigarrillos en México es ilegal

El decomiso en Lázaro Cárdenas se produce en un contexto de expansión del contrabando de tabaco. Según el informe Illicit Cigarette Consumption in Latin America and Canada de KPMG, en 2025 se consumieron en México 9 mil 190 millones de cigarros de origen ilícito, equivalentes al 23.3% del mercado total. La pérdida fiscal asociada se estima en USD 1,314 millones anuales.

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Aseguran autoridades casi 10 millones de cigarros apócrifos en Michoacán: el cargamento procedía de Asia (Imagen Ilustrativa Infobae)

Desde septiembre de 2025, la ANAM acumula aseguramientos por más de 156 toneladas de cigarros ilícitos solo en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, de acuerdo con cifras oficiales difundidas en julio de 2026.