México

Cero grasa y pocas calorías: Cómo preparar un ceviche de chayote crujiente y delicioso

Este plato es ideal para personas que buscan cuidar su alimentación sin sacrificar el sabor y cuando se buscan una opción refrescante

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Bol blanco con ceviche de chayote, tomate, cebolla y cilantro. Vaso de vino, jarra de agua con lima. Dos chayotes, chiles y rodajas de lima.
Un bol de cerámica blanca contiene ceviche de chayote con tomate, cebolla morada y cilantro fresco, servido sobre una mesa de madera clara junto a un vaso de vino blanco y una jarra de agua con lima. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El ceviche de chayote es la opción perfecta para quienes buscan sabor, frescura y textura crujiente sin renunciar a un plato ligero.

Imagina un bocado refrescante, ácido y con un punto picante, pero con casi cero grasa y bajísimo aporte calórico: así es este ceviche, ideal para los días calurosos o como entrante saludable.

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Este plato, muy popular en versiones modernas de la cocina latinoamericana gracias a la facilidad con la que se adapta a todos los gustos.

El chayote, con su textura firme y sabor neutro, combina a la perfección con el zumo de lima, el tomate y el cilantro. Marida genial con agua fresca, zumos naturales o una copa de vino blanco seco bien frío.

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Bol blanco con ceviche de chayote, tomate, cebolla morada, cilantro y rodajas de lima. Vaso de vino y jarra de agua con lima y menta en el fondo sobre mesa de madera.
Un ceviche de chayote con tomate, cebolla morada y cilantro se presenta en un bol blanco sobre una mesa de madera clara, acompañado de vino y agua fresca con lima y menta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Receta de ceviche de chayote

El ceviche de chayote es una ensalada fría cuyo protagonista es el chayote crudo, cortado en cubos pequeños, que se marina en zumo de lima o limón junto a tomate, cebolla morada, cilantro y chile fresco. La clave está en el corte fino y en dejarlo marinar el tiempo justo para que los sabores se integren y el chayote mantenga su textura crujiente.

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 25 minutos
  • Preparación: 20 minutos
  • Macerado: 5 minutos

Ingredientes

  1. 2 chayotes medianos
  2. 2 tomates pera
  3. 1/2 cebolla morada pequeña
  4. 1 pepino pequeño
  5. 2 limas (su zumo)
  6. 1 limón (su zumo)
  7. 1 chile verde fresco (opcional)
  8. 2 cucharadas de cilantro fresco picado
  9. Sal al gusto
  10. Pimienta negra recién molida al gusto

Cómo hacer ceviche de chayote, paso a paso

  1. Pela los chayotes y córtalos en cubos pequeños. Si prefieres, retira la semilla central.
  2. Coloca los cubos en un bol grande y añade el zumo de las limas y el limón. Remueve bien.
  3. Añade el pepino pelado y cortado en cubos pequeños, el tomate en dados y la cebolla morada picada muy fina.
  4. Incorpora el cilantro fresco y el chile verde en rodajas finas si buscas un punto picante.
  5. Salpimienta al gusto y mezcla todo cuidadosamente.
  6. Deja reposar en la nevera al menos 5 minutos para que los sabores se integren, pero no más de 20 para que el chayote conserve su textura.
  7. Sirve frío, decorando con unas hojas extra de cilantro. Consejo: Si quieres potenciar el crujiente, sírvelo recién hecho y evita marinar demasiado.
Seis pasos en imágenes muestran la preparación de ceviche: cortar chayote, añadir lima y limón, luego pepino, tomate, cebolla, cilantro, chile, sal y pimienta, y el plato final.
Una serie de seis imágenes detalla la preparación del ceviche de chayote, un plato fresco con vegetales picados, lima, limón y especias. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde para 4 personas como entrante o tapa.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

  • Calorías: 40 kcal aprox.
  • Grasas: 0 g
  • Hidratos de carbono: 8 g
  • Proteínas: 1 g
  • Fibra: 2 g Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Conservar en la nevera, en recipiente hermético, hasta 24 horas. El chayote perderá parte de su textura crujiente si se deja más tiempo marinado.

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