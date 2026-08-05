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Por qué EEUU se volvió adicto al aguacate mexicano a muy alto precio

El Superbowl es uno de los eventos deportivos celebrados en Estados Unidos que no pueden realizarse sin un plato de guacamole sobre la mesa

Una mano machaca aguacate en un cuenco rústico con un tenedor, junto a limas cortadas, cilantro y totopos sobre una superficie de madera clara.
Una mano machaca aguacates frescos con un tenedor en un cuenco rústico para preparar guacamole, rodeado de limas, cilantro y totopos. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El consumo de aguacate mexicano en Estados Unidos alcanzó niveles históricos aun con precios elevados por pieza. Se trata de un producto emblemático no solo por su relevancia histórica en el país, sino además por la importancia que México ocupa hoy en la producción global de esta fruta, conocida popularmente como “oro verde”.

En el ciclo agrícola 2023, la producción mexicana de aguacate llegó a 2.9 millones de toneladas. De ese volumen, aproximadamente 45.9% se destinó al mercado internacional, principalmente a Estados Unidos, según datos del Gobierno de México. El valor de las importaciones estadounidenses por concepto de aguacate sumó 3 mil 380 millones de dólares en 2022, cifra superior a la registrada por cualquier otro país importador.

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El aguacate es un producto relevante para la dieta estadounidense, sin embargo, este 5 de agosto, el país norteamericano dejó de importar aguacate mexicano debido a una alerta de seguridad emitida tras una amenaza dirigida a sus intereses en Michoacán.

La suspensión de actividades del personal estadounidense responsable de supervisar la exportación impidió el cumplimiento de los controles requeridos para la salida del producto, lo que obligó a detener temporalmente el comercio de aguacate proveniente de la principal zona productora de México. No obstante, el consumo de esta fruta es un fenómeno que responde a la promoción entre celebridades, la percepción del aguacate como alimento saludable y su presencia en la gastronomía urbana, factores que lo llevaron a convertirse en un símbolo de estatus en ciudades como Nueva York y Los Ángeles.

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ARCHIVO - Un trabajador empaca aguacates en una planta de Uruapan, en el estado de Michoacán, México, el 9 de febrero de 2024. (AP Foto/Armando Solis, Archivo)
ARCHIVO - Un trabajador empaca aguacates en una planta de Uruapan, en el estado de Michoacán, México, el 9 de febrero de 2024. (AP Foto/Armando Solis, Archivo)

Relevancia del aguacate en Estados Unidos, ¿cuál es la razón detrás de su popularidad?

En Estados Unidos, todos los días se consume aguacate, sin embargo, existe una fecha específica en la que esta fruta se consume mucho más de lo cotidiano: el Super Bowl. Este evento deportivo, que reúne a millones de espectadores, ha convertido al guacamole en un elemento indispensable en las reuniones y celebraciones durante el partido. La tradición de acompañar botanas con aguacate se ha fortalecido año tras año, incrementando la demanda en fechas cercanas al evento.

Los productores de Michoacán intensifican sus exportaciones en las semanas previas al Super Bowl, celebrado en febrero de cada año, para satisfacer el aumento en las compras. Para la edición de 2026, se enviaron más de 120 mil toneladas de aguacate a territorio estadounidense, volumen que supera el promedio registrado en otras temporadas. El consumo durante el Super Bowl marca un récord anual de ventas y consolida la posición de México como principal proveedor.

Foto de Archivo: Trabajadores agrícolas cargan cajas de aguacates recién cosechados en un camión en una plantación en Tacámbaro, en el estado de Michoacán, México. 7 de junio de 2017. REUTERS/Alan Ortega
Foto de Archivo: Trabajadores agrícolas cargan cajas de aguacates recién cosechados en un camión en una plantación en Tacámbaro, en el estado de Michoacán, México. 7 de junio de 2017. REUTERS/Alan Ortega

La tradición de consumir aguacate durante el Super Bowl tiene su origen en la década de los noventa, cuando la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) permitió la entrada del producto mexicano al mercado estadounidense. Con ello, el país norteamericano abrió gradualmente el mercado para recibir estos productos.

A partir de la segunda mitad de los años noventa, las exportaciones de aguacate mexicano a Estados Unidos comenzaron a aumentar de forma sostenida. Las campañas publicitarias que promovían el guacamole como botana principal durante el Super Bowl ayudaron a consolidar esta costumbre. En 1997, México exportó cerca de 24,000 toneladas de aguacate a Estados Unidos.

Con el tiempo, la presencia del guacamole en las mesas durante el Super Bowl se expandió gracias a la difusión en medios de comunicación y la participación de celebridades que impulsaron el consumo de esta fruta en redes sociales y programas televisivos.

La difusión del guacamole como alimento popular, sumada a la influencia de campañas publicitarias, ha afianzado la presencia del aguacate mexicano en el mercado estadounidense. El Super Bowl transforma esta fruta en un producto estrella, elevando sus ventas y visibilizando su importancia dentro de la cultura alimentaria en Estados Unidos.

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