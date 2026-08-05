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Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo celebran a Aitana en su cumpleaños: “La paternidad también se transforma”

El actor compartió junto con Alessandra Rosaldo un video con recuerdos de su hija y aprovechó la fecha para contar cómo esta etapa lo cambió como papá

Hombre y mujer elegantes caminando del brazo en calle. Otra sección muestra un abrazo borroso de dos adultos con menor, texto superior 'ederbez and alexrosaldo'.
Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo transitan por una calle urbana, y la imagen también contiene un abrazo entre adultos con una menor. (Captura: Instagram @ederbez @alexrosaldo)
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Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo celebraron el cumpleaños número 12 de su hija Aitana Derbez el día 4 de agosto, con una publicación conjunta en redes sociales que incluyó un video repasando los momentos más entrañables de la pequeña, desde sus primeros meses de vida hasta la niña que es hoy.

El actor y comediante mexicano aprovechó la fecha para reflexionar sobre lo que esta paternidad le ha dejado. “Aitana llegó para enseñarme que la paternidad también se transforma”, escribió Derbez en la publicación. “Me enseñó a vivirla desde un lugar muy diferente a la que viví con sus otros hermanos… y me sigue enseñando a entender que nunca dejas de aprender a ser papá”.

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Alessandra Rosaldo/Instagram

Una llegada muy esperada

(IG: @ederbez)
El nacimiento de Aitana estuvo rodeado de atención. Rosaldo reveló años después que su labor de parto duró alrededor de 26 horas, acompañada por una doula y por Derbez, quien documentó el proceso con tres cámaras. (IG: @ederbez)

Aitana Isabella Derbez nació el 4 de agosto de 2014 en un hospital de Santa Mónica, California. Fue la primera hija de Rosaldo y la cuarta de Derbez, quien a sus 52 años ya había transitado la paternidad con Aislinn (nacida en 1986), Vadhir (1991) y José Eduardo (1992), fruto de tres relaciones anteriores.

El nacimiento de Aitana estuvo rodeado de atención. Rosaldo reveló años después que su labor de parto duró alrededor de 26 horas, acompañada por una doula y por Derbez, quien documentó el proceso con tres cámaras. La cantante, vocalista del grupo Sentidos Opuestos, describió haber vivido “un nivel de relajación profundísimo” gracias a una técnica de respiración que la llevó a un estado casi de hipnosis.

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Una paternidad marcada por la distancia

(Foto: jose_eduardo92 / Instagram)
Con José Eduardo, su hijo con la actriz Victoria Ruffo, el distanciamiento fue el más prolongado y mediático. “A José Eduardo no me lo dejaron ver por muchos años" (Foto: jose_eduardo92 / Instagram)

La historia de Derbez como padre no estuvo exenta de fracturas. El actor reconoció públicamente que con sus tres hijos mayores vivió una paternidad limitada por las circunstancias de cada relación.

Con José Eduardo, su hijo con la actriz Victoria Ruffo, el distanciamiento fue el más prolongado y mediático. “A José Eduardo no me lo dejaron ver por muchos años. Él creció lejos de mí. Lo dejé de ver cuando tenía como cinco años. De los cinco a los 18 lo veía muy poquito”, admitió Derbez. Con Aislinn y Vadhir, en cambio, la convivencia fue más regular, aunque también marcada por la juventud del actor en aquella época.

Fue el reality De viaje con los Derbez, estrenado en 2019, el espacio donde la familia comenzó a sanar esas distancias de forma pública. A lo largo de sus temporadas, el programa expuso y luego fue cerrando las heridas de años de separación.

El contraste con Aitana

(IG: @alexrosaldo // Netflix)
Aitana creció con un perfil propio dentro del clan: canta, baila, actúa y toca el piano —instrumento que aprendió de su padre (IG: @alexrosaldo // Netflix)

Derbez ha sido explícito en señalar que con Aitana vive una paternidad distinta, más consciente. “Cuando nacieron mis primeros hijos, estaba yo muy joven y siento que no les di y les quedé a deber. Ahora que nació Aitana, me doy cuenta cuántos errores cometí. Con mis pobres hijos no fui el papá que creo que ahora soy”, declaró en una entrevista previa.

Aitana creció con un perfil propio dentro del clan: canta, baila, actúa y toca el piano —instrumento que aprendió de su padre— y ha acompañado a sus padres en múltiples viajes que forman parte del reality familiar.

El “terror” a la preadolescencia

En una entrevista con ¡HOLA! Américas, a propósito del estreno de la quinta temporada de De viaje con los Derbez, el actor anticipó sus sentimientos ante la siguiente etapa de su hija menor.

“Con mucho miedo. Yo estoy aterrorizado de que sí, yo también ya le veo la preadolescencia aquí a la vuelta de la esquina”, dijo Derbez, quien a más de 60 años enfrenta esta etapa con una mezcla de experiencia acumulada y aprensión renovada.

La voz de su hermana mayor

Aislinn Derbez también se expresó sobre el crecimiento de Aitana durante esa misma entrevista. La actriz señaló que ver a su hermana menor evolucionar ha sido una experiencia distinta a la que vivió con Vadhir y José Eduardo, con quienes creció de forma simultánea.

“Ha sido como muy hermoso ver a Aitana crecer. Con Aitana sí fue como muy especial ver cómo iba cambiando tanto cada viaje y cómo iba evolucionando”, afirmó Aislinn.

“No pasa un solo día sin que agradezca la bendición de tenerla en mi vida. ¡Feliz cumpleaños, mi amor chiquito!”, cerró Derbez su mensaje en redes.

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