Masad Altamimi casi ‘explota’ en LCDLF: estos son los peligros de aguantarse los gases durante más de 12 horas

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El video de Masad Altamimi en La Casa de los Famosos México causó mucha risa en redes por la desesperación de su cara y sus gestos, pero la realidad médica es que lo que intentó hacer no es nada divertido para el cuerpo.

Aguantar los gases (flatulencias) por periodos tan prolongados como 12 horas obliga al organismo a reaccionar de formas bastante incómodas y potencialmente dañinas.

El influencer dejó en evidencia sus costumbres y lo difícil que ha sido convivir con más de 15 personas al mismo tiempo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué le sucede a tu cuerpo cuando aguantas muchas horas la expulsión de gases?

Esto es lo que le sucede a tu cuerpo cuando te niegas a expulsarlos:

1. Distensión abdominal severa y dolor (“Cólicos por aire”)

El intestino produce gases de forma natural mediante la digestión y la fermentación de los alimentos por parte de la microbiota. Si no los dejas salir, el gas se acumula en las asas intestinales.

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El efecto: El abdomen se infla (distensión abdominal), provocando una sensación de presión fuerte.

El síntoma: El intestino se estira, lo que activa los receptores de dolor y desencadena cólicos punzantes y agudos que pueden extenderse hasta la espalda o la boca del estómago.

2. Los gases “se reabsorben” y salen por la boca

Este es el dato médico más curioso y desagradable: el intestino no es un contenedor hermético infinito. Cuando la presión del gas acumulado en el colon es muy alta, parte de esos gases (especialmente el metano y el dióxido de carbono) son reabsorbidos por la mucosa intestinal y pasan al flujo sanguíneo.

Una vez en la sangre, viajan hasta los pulmones, donde son intercambiados en la respiración y terminan siendo expulsados a través del aliento (eructos o exhalación).

Todo el cuerpo resiente la falta de expulsión de gases. (Imagen Ilustrativa Infobae)

3. Meteorismo y ruidos intestinales fuertes (Borborigmos)

Al intentar retener el gas a la fuerza contrayendo el esfínter anal, el cuerpo intenta mover las burbujas de aire hacia arriba o a través de diferentes curvas del colon. Esto genera ruidos fuertes y retumbantes en el estómago (borborigmos) que son imposibles de disimular.

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4. Riesgo de divertículos e inflamación del colon

Hacer esto de manera puntual (como aguantarse durante una cita o un programa de televisión) no provocará un daño permanente, pero si se vuelve un hábito recurrente de varias horas al día, la presión constante sobre las paredes del colon puede:

Favorecer la aparición de divertículos (pequeñas bolsas o hernias en la pared del intestino).

Provocar o empeorar cuadros de colitis, síndrome de intestino irritable o estreñimiento.

Aguantarse un gas durante 12 horas como Masad es una prueba de fuego para el esfínter, pero somete al aparato digestivo a un estrés innecesario. Los médicos recomiendan siempre buscar un espacio privado (como el baño) para liberar la presión en lugar de retenerla, ya que el cuerpo tarde o temprano buscará la forma de expulsar ese aire.

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