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César Gastélum eleva a 10 la lista de influencers asesinados en Sinaloa: quiénes son y cómo murieron

Seis de ellos aparecieron en panfletos anónimos que los relacionaban con una facción del cártel local, mientras que otras víctimas no figuraban en esas listas

Al menos 10 influencers han sido asesinados en Sinaloa desde octubre de 2024, en medio de la violencia vinculada a disputas internas del Cártel de Sinaloa. Crédito: Instagram
Al menos 10 influencers han sido asesinados en Sinaloa desde octubre de 2024, en medio de la violencia vinculada a disputas internas del Cártel de Sinaloa. Crédito: Instagram
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Al menos 10 creadores de contenido han sido asesinados en Sinaloa desde octubre de 2024 en el contexto de las disputas internas del Cártel de Sinaloa. El más reciente fue César Gastélum, ejecutado a balazos el 4 de agosto mientras realizaba una transmisión en vivo en el estacionamiento de un KFC en Culiacán, por dos hombres que se desplazaban en motocicleta y le dispararon en la cabeza a corta distancia.

Según la documentación de Infobae México, existe una diferencia clave en estos crímenes: no todos los influencers asesinados estaban en la misma situación frente a las amenazas públicas. Algunos figuraban en panfletos arrojados desde avionetas en Culiacán el 9 de enero de 2025, mientras que otros no tienen relación directa con esos listados.

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El panfleto, impreso en blanco y negro y titulado “Cártel Los Sapitos ¿Los conoces? Denúncialos”, incluía nombres y fotografías de 25 influencers, músicos y figuras públicas. A todos se les señalaba, sin pruebas verificadas por las autoridades, de presuntos vínculos con la facción de Los Chapitos del cártel.

De los 10 creadores de contenido asesinados, al menos 6 sí aparecen en ese documento: Juan Carlos “El Chilango”, Miguel Vivanco “El Jasper”, Leovardo Aispuro “El Gordo Peruci”, Adrián Antonio López Iribe, Gail Castro y Camilo Ochoa. Los otros casos —Rafael “El Peinadito”, Víctor Manuel “El Brasileño”, Agustín Paul “El Pinky”, Adalberto Peña “El Tata” y “El Jerry”— no están vinculados al panfleto, pero ocurrieron bajo el mismo clima de violencia ligado a la disputa criminal en la región.

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Los curiosos se agolpan detrás del cordón policial mientras los técnicos forenses y los agentes de policía trabajan en la escena del crimen donde César Gastelum, un influencer mexicano de las redes sociales conocido por sus vídeos de humor y con casi 600 000 seguidores en TikTok, fue asesinado a tiros mientras retransmitía en directo con unos amigos a la salida de un restaurante de comida rápida en Culiacán, estado de Sinaloa, México. 4 de agosto de 2026. REUTERS/Jesús Bustamante
Los curiosos se agolpan detrás del cordón policial mientras los técnicos forenses y los agentes de policía trabajan en la escena del crimen donde César Gastelum, un influencer mexicano de las redes sociales conocido por sus vídeos de humor y con casi 600 000 seguidores en TikTok, fue asesinado a tiros mientras retransmitía en directo con unos amigos a la salida de un restaurante de comida rápida en Culiacán, estado de Sinaloa, México. 4 de agosto de 2026. REUTERS/Jesús Bustamante

Juan Carlos “El Chilango”, Miguel Vivanco “El Jasper” y Leovardo Aispuro “El Gordo Peruci”: los primeros tres asesinados

El primero de la lista fue Juan Carlos, conocido como “El Chilango”, asesinado el 19 de octubre de 2024. El creador de contenido formaba parte del entorno de los llamados Toys, un grupo de influencers sinaloenses con presencia en plataformas digitales por mostrar un estilo de vida lujoso y ligado a la estética buchona.

Más tarde, en noviembre de 2024 fue ejecutado Miguel Vivanco, “El Jasper”. Vivanco era colaborador cercano del círculo de Markitos Toys, líder de los Toys, y fue asesinado semanas después del Chilango.

El 9 de diciembre de 2024 murió Leovardo Aispuro Soto, conocido como “El Gordo Peruci”. El influencer compartía contenido de entretenimiento y estilo de vida en redes sociales, y en días previos a su muerte le habían robado parte de la decoración navideña que colocó en su hogar.

Cuatro días después, el 13 de diciembre de 2024, fue asesinado Adrián Antonio López Iribe, hermano de Óscar Antonio López Iribe, “El Compa Camarón”. Adrián no era creador de contenido, pero su nombre apareció en el panfleto por su relación familiar con el youtuber.

Cuando los volantes circularon en enero de 2025, estos cuatro casos ya estaban consumados. El documento los incluyó con la marca de “eliminados”.

Cinta amarilla con la frase "NO PASE" escrita en negro, visible en primer plano durante la noche con luces borrosas en el fondo.
Una cinta amarilla con la inscripción "NO PASE" bloquea una zona durante la noche, iluminada por una luz brillante. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Gail Castro y Camilo Ochoa: los dos asesinados después de los panfletos

El 28 de marzo de 2025, Gail Castro Cárdenas, conocido como “Gail Toys” y hermano de Markitos Toys, fue asesinado a balazos al salir de un restaurante en Ensenada, Baja California. Su muerte ocurrió poco más de dos meses después de que su fotografía apareciera en los volantes.

Castro compartía en redes sociales publicaciones sobre automóviles, viajes y actividades personales. Las autoridades no establecieron públicamente una relación entre el homicidio y los señalamientos del panfleto.

El 16 de agosto de 2025 fue asesinado Camilo Ochoa Delgado, “El Alucín”, en Temixco, Morelos. Ochoa publicaba contenido de entretenimiento en TikTok y otras plataformas, y su nombre también estaba entre los 25 del documento distribuido en Culiacán.

Antes de su muerte, el creador de contenido había advertido públicamente sobre el riesgo que enfrentaban los influencers sinaloenses tras los asesinatos previos de sus colegas. Con él, suman dos las personas de la lista ejecutadas después de la aparición de los panfletos.

Tras la ejecución de Gail Castro, hermano de Markitos Toys, el exintegrante del Cártel de Sinaloa y ahora youtuber, Camilo Ochoa, denunció una ofensiva criminal contra influencers en Sinaloa. (Captura de pantalla)
Tras la ejecución de Gail Castro, hermano de Markitos Toys, el exintegrante del Cártel de Sinaloa y ahora youtuber, Camilo Ochoa, denunció una ofensiva criminal contra influencers en Sinaloa. (Captura de pantalla)

Rafael “El Peinadito”, Víctor Manuel “El Brasileño”, Agustín Paul “El Pinky”, Adalberto Peña “El Tata” y “El Jerry”

Fuera del universo del panfleto, pero dentro de la misma oleada de violencia contra creadores de contenido en Sinaloa, Anayeli Tapia Sandoval documentó en Infobae cinco casos adicionales. Los nombres son Rafael, “El Peinadito”; Víctor Manuel, “El Brasileño”; Agustín Paul, “El Pinky”; Adalberto Peña, “El Tata”, y el conocido como “El Jerry”.

Sobre “El Jerry”, fuentes consultadas por Mercurio Sinaloa precisaron que el influencer de 25 años fue acribillado a bordo de su camioneta junto a otro joven en el sector Tres Ríos de Culiacán, poco después de compartir historias en su cuenta de Instagram donde aparecía escuchando narcocorridos. Las circunstancias exactas de los otros cuatro casos no han sido detalladas públicamente por las autoridades.

Las acusaciones de los volantes no han sido comprobadas mediante investigaciones judiciales públicas hasta agosto de 2026. Ningún grupo criminal se adjudicó su elaboración y las autoridades tampoco confirmaron quién estuvo detrás de su distribución.

César Gastélum: el caso más reciente, grabado en vivo a metros de la Fiscalía

El asesinato de César Gastélum, la noche del martes 4 de agosto de 2026, quedó grabado tanto en las cámaras de los colaboradores que lo acompañaban como en las de videovigilancia del establecimiento de comida rápida. El material circuló en redes sociales minutos después del crimen.

Quién es Alejandro Fierro, cantante que se encontraba con César Gastélum cuando fue asesinado por motosicarios (RS)
Quién es Alejandro Fierro, cantante que se encontraba con César Gastélum cuando fue asesinado por motosicarios (RS)

El ataque ocurrió alrededor de las 20:15 horas sobre el bulevar Enrique Sánchez Alonso, casi esquina con Josefa Ortiz de Domínguez, a unos metros del edificio de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa. Los dos sicarios vestían pantalón de mezclilla y cascos —uno naranja y uno oscuro— y se desplazaban en una moto Honda tipo doble propósito, blanca con rojo y negro.

Un video posterior reveló que, minutos antes del ataque, la misma motocicleta ya había pasado por el lugar. La propia transmisión en vivo registró el intercambio entre los acompañantes de Gastélum: “no, oiga, me sentí bien mal. No, no, no, oiga, esos chavalos me dan miedo”.

Gastélum acumulaba 577 mil seguidores en TikTok y más de 22.2 millones de “me gusta” en esa plataforma. En YouTube administraba el canal @cesargastelum6818, con más de 16,200 suscriptores y 199 videos de sketches, blogs y videojuegos, entre ellos GTA V.

Su vínculo con Leovardo Aispuro, “El Gordo Peruci”, era conocido entre sus seguidores. En diciembre de 2024, Gastélum publicó una fotografía en la tumba del influencer con el mensaje: “Jamás olvidaré todos los consejos que me diste, te voy a extrañar mucho amigo mío”.

La Fiscalía General del Estado de Sinaloa abrió una carpeta de investigación. Hasta la publicación de esta nota, no hay personas detenidas ni una línea de investigación oficial hecha pública.

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