200 mil empleos en riesgo: gobernador de Michoacán reacciona a suspensión de EEUU para importar aguacates

El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla indica que la medida busca proteger a trabajadores de la Embajada y no obedece a fallas en los envíos del fruto a ese país, según explica en X

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El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, informó a través de un video difundido en la red social X que el gobierno de Estados Unidos decretó una suspensión temporal de actividades de personal de la Embajada estadounidense en la entidad, particularmente de los inspectores de USDA-APHIS, encargados de verificar los protocolos para la exportación de aguacate michoacano hacia territorio estadounidense.

El mandatario estatal señaló que se trata de una medida preventiva anunciada por las autoridades de Estados Unidos para resguardar a su personal, y no de una decisión vinculada directamente a irregularidades en el proceso de exportación.

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Coordinación con autoridades federales y estatales

Ramírez Bedolla explicó que su gobierno mantiene comunicación directa con la Embajada de Estados Unidos, así como con el área de seguridad de dicha representación diplomática, con el objetivo de que los inspectores retomen sus labores a la brevedad posible.

De acuerdo con el gobernador, los trabajos de coordinación también involucran a:

La Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPC) , encabezada por el secretario Omar García Harfuch .

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Michoacán .

La Guardia Civil estatal.

El gobernador vinculó la medida con el contexto reciente de detenciones relevantes realizadas por el Gobierno Federal en el marco del combate a la extorsión en la entidad.

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El mandatario afirma que mantiene contacto con el área de seguridad de la representación diplomática y que la SSPC, la Secretaría de Seguridad estatal y la Guardia Civil participan para reactivar las revisiones lo antes posible (Imagen Ilustrativa Infobae)

La cruzada contra la extorsión, como telón de fondo

Ramírez Bedolla reiteró que Michoacán mantiene activa una estrategia interinstitucional permanente contra la extorsión, con el respaldo del Gobierno Federal, la cual —afirmó— ya muestra resultados positivos en el estado.

En ese sentido, pidió a la población mantener la calma, al señalar que la situación se resolverá mediante el diálogo y la comunicación con las autoridades estadounidenses. Recordó que un episodio similar se presentó anteriormente y fue resuelto de manera favorable, por lo que expresó confianza en que esta vez el desenlace será el mismo.

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Una comunicación de APEAM anuncia la suspensión temporal de las actividades del personal de la USDA en Michoacán, impactando el proceso de verificación para la exportación de aguacate. (@apeamac)

Un sector clave para la economía estatal

El gobernador subrayó la relevancia económica de la industria aguacatera para Michoacán, al señalar que genera más de 200 mil empleos en la entidad. Por ello, aseguró que su administración da seguimiento puntual a la situación y trabaja para que las condiciones de seguridad permitan la reanudación normal de las inspecciones.

Michoacán es la principal región productora y exportadora de aguacate de México, cuyo mercado más importante es Estados Unidos. Suspensiones similares en las labores de inspección se han presentado en años anteriores por motivos de seguridad, y en todos los casos las operaciones fueron restablecidas tras negociaciones entre ambos gobiernos.

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Brote de ciclosporiasis en Estados Unidos se expande y apunta a lechuga iceberg del centro de México

Otro producto que se ha visto afectado es la lechuga producida en México, que ha sido polémica recientemente, luego de que la infección intestinal por ciclosporiasis en Estados Unidos se agrava cada vez más, pues las autoridades norteamericanas han identificado casos en 15 estados, tras sumar seis nuevas entidades a la lista de afectados. La investigación sigue centrada en la lechuga iceberg proveniente del centro de México, cuyo consumo ha sido vinculado al brote, especialmente en restaurantes de cadenas internacionales.

El pasado 24 de julio, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por su sigla en inglés),señaló que el origen podría estar en la lechuga iceberg distribuida por Taylor Farms, empresa con operaciones en la República Mexicana y utilizada en la cadena de restaurantes Taco Bell. Sin embargo, las autoridades mexicanas y estadounidenses no descartan la existencia de otras fuentes posibles y mantienen abiertas varias líneas de análisis.

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Hasta el momento, no se ha informado una fecha estimada para el restablecimiento completo de las inspecciones de USDA-APHIS en la entidad.