Denuncian ataque con arma de fuego a la casa de periodista comunitaria en Xochimilco

Un retrato de una periodista y un casquillo de bala en el suelo reflejan las circunstancias de un ataque armado en Xochimilco. (Radio Zapote | colectiva_cihuacoatl 1)

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Colectivos defensores de derechos humanos denunciaron un presunto ataque con arma de fuego contra la vivienda de la periodista comunitaria y defensora del territorio Penélope Estefanía Galicia Argumedo, conocida como “Mayahuel”, ocurrido el pasado lunes 3 de agosto en la alcaldía Xochimilco.

De acuerdo con las organizaciones, al llegar al domicilio encontraron vidrios rotos por el impacto de una bala y, en el exterior de la vivienda, restos de un casquillo percutido.

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La Colectiva Cihuacóatl alertó sobre la agresión mediante un comunicado e hizo un llamado urgente a organizaciones y colectivos para mantenerse atentos a futuras comunicaciones sobre el caso.

Según la organización, el ataque ocurre en un contexto de tensión entre los pueblos originarios y autoridades de la alcaldía Xochimilco, el Gobierno de la Ciudad de México y el Gobierno federal. Además, señalaron que la agresión se suma a denuncias previas de violencia, amenazas y criminalización contra personas defensoras del territorio y de los derechos humanos en la zona.

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Una bala atravesó una habitación donde vive una persona menor de edad

La Colectiva Cihuacóatl informó que una de las balas atravesó una habitación donde reside una persona menor de edad, por lo que advirtió que las consecuencias “pudieron ser grandes e irreparables”.

Hasta el momento no se ha precisado la hora exacta del ataque, ya que las personas que habitan la vivienda se encontraban fuera cuando ocurrieron los hechos.

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Un comunicado de Propuesta Cívica informa sobre el ataque al domicilio de la periodista Estefanía Galicia Argumedo en Xochimilco, Ciudad de México, el 2 de agosto de 2026. (Propuesta Cívica)

Por su parte, el colectivo Suela Dignidad condenó la agresión y aseguró que no se trata de un hecho aislado, sino de un nuevo episodio dentro de una serie de ataques contra la activista y periodista comunitaria.

Entre sus exigencias a los tres niveles de gobierno solicitaron:

El esclarecimiento inmediato del ataque.

La identificación y sanción de los responsables materiales e intelectuales.

La implementación de medidas cautelares y de protección para Estefanía Galicia y su familia.

Asimismo, señalaron como corresponsables a la alcaldía Xochimilco, al Gobierno de la Ciudad de México y al Gobierno federal por, según su postura, mantener un clima de hostigamiento hacia quienes defienden los derechos de los pueblos originarios y sus territorios.

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Antecedentes de hostigamiento contra Estefanía Galicia

Los colectivos recordaron que este no es el primer acto de violencia contra la periodista.

Como antecedente, señalaron que el 7 de enero de 2024 su domicilio fue rociado con sangre, hecho que calificaron como un acto de intimidación.

Posteriormente, el 5 de septiembre de 2024, Estefanía Galicia fue privada de la libertad durante varias horas y después detenida durante una manifestación en la explanada de la alcaldía Xochimilco.

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Los manifestantes refieren que estos golpeadores fueron enviados por el alcalde de la demarcación, José Carlos Acosta Ruíz, quien es acusado de hacer lo mismo en diversas ocasiones. Crédito: X/@ObsLibertad

De acuerdo con las organizaciones, tras su detención, elementos policiacos le habrían dicho que “su cabeza tenía precio” y que “esperarían cuando se enfriaran las cosas” para actuar en su contra.

Los colectivos sostienen que el reciente ataque con arma de fuego representa una escalada en el hostigamiento del que ha sido objeto.

Carpeta de investigación contra la periodista se mantiene como antecedente

Las organizaciones también señalaron que el ataque ocurre mientras continúa una carpeta de investigación abierta en contra de Estefanía Galicia, situación que, afirman, incrementa su condición de vulnerabilidad y constituye un mecanismo para desacreditar su labor como comunicadora y defensora del territorio.

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De acuerdo con la Recomendación 1/2026 de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM), la investigación penal se inició el 5 de septiembre de 2024, luego de que fuera detenida por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC-CDMX) durante una protesta en la explanada de la alcaldía Xochimilco.

Los manifestantes refieren que estos golpeadores fueron enviados por el alcalde de la demarcación, José Carlos Acosta Ruíz, quien es acusado de hacer lo mismo en diversas ocasiones. | Crédito: X/@ObsLibertad

La carpeta fue abierta tras el señalamiento de una persona servidora pública, quien la acusó, junto con otras personas manifestantes, de dirigir la protesta y provocarle lesiones en el rostro. Por ello fue investigada por los delitos de lesiones dolosas, resistencia de particulares y motín.

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Sin embargo, en noviembre de 2024, la alcaldía Xochimilco desistió de la denuncia.

CDHCM acreditó violaciones a derechos humanos durante su detención

En la misma recomendación, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México determinó que la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la alcaldía Xochimilco vulneraron los derechos humanos de Estefanía Galicia, particularmente su derecho a la protesta social en su dimensión colectiva y su derecho a la integridad psicológica.

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Manifestantes de San Gregorio Atlapulco enfrentaron represión y detenciones tanto en Xochimilco como en la Coordinación Territorial de Tlalpan. | (Crédito: X(@CDHCMX)

La Comisión concluyó que ambas autoridades mantuvieron una actitud pasiva al no proteger a las personas manifestantes cuando un grupo civil ajeno irrumpió para agredirlas y dispersar la protesta. Asimismo, documentó el uso indebido de la fuerza por parte de elementos policiales durante la detención de la periodista.