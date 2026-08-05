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Metrobús de CDMX le pide a Harry Styles cruzar las calles de forma segura tras videos del cantante ‘toreando’ autos en Reforma

El sistema de transporte le pidió al cantante respetar el semáforo y usar los cruces peatonales

Harry Styles
Harry Styles performs to a sold out crowd on Night 1 of his 12 show residency at Wembley Stadium 12/06/26
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El sistema de transporte Metrobús de la Ciudad de México publicó una serie de recomendaciones dirigidas al cantante Harry Styles, quien desde hace varias semanas se encuentra en la capital del país para realizar seis conciertos en el Estadio GNP.

El transporte usó su cuenta de Instagram para concientizar al cantante británico sobre los riesgos de no cruzar debidamente las avendias principales de la capital del país.

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Esto, luego de que se viralizaron diversos videos del intérprete cruzando la avenida Paseo de la Reforma sin usar los pasos peatonales, ni respetando el semáforo e incluso, esquivando los automóviles.

En una serie de imágenes el Metrobús le pidió a Harry Styles respetar el semáforo, tanto por su seguridad como por la de los usuarios del transporte.

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“Por que te queremos mucho Harry, sigue estos consejos para una estancia segura en CDMX.

Respeta el semáforo: Por tu seguridad y la de las personas que viajan abordo de las unidades", se lee en las publicaciones.

También le pide evitar colocarse en los puntos ciegos de los autobuses y lo exhorta a usar la cebra, es decir, el cruce peatonal.

“No te coloques en puntos ciegos: cruza por la cebra y cuando lo indique el semáforo garantiza que siempre seas visible para los vehículos”. añadió.

También le usar los espacios visibles para caminar “de un lado a otro”, recalcando que estas indicaciones son para evitar incidentes y los frenados de emergencia.

“Todas estas indicaciones nos ayudan a evitar incidentes y frenados de emergencia. Cuídate y cuida a los demás. Treat peaople with Kindness”, finalizó.

Harry Sryles ‘torea’ autos en Reforma

Ayer, Harry Styles fue captado cruzando el tráfico de Paseo de la Reforma durante una de sus carreras matutinas en la Ciudad de México, lo que generó preocupación entre sus fans por el riesgo que implica trotar entre vehículos y el Metrobús sin respetar el semáforo.

El video de la escena causó reacciones divididas: algunos seguidores celebraron la espontaneidad del cantante británico y otros advirtieron que Reforma no es una ruta segura para correr.

El cantante se encuentra en CDMX.

Esta no es la primera vez que Styles corre por la ciudad; días antes fue visto trotando en el Bosque de Chapultepec y caminando por la colonia Roma Norte.

Su rutina de entrenamiento incluye circuitos de alta intensidad y sesiones largas de trote, bajo la supervisión de David Thibo, exmiembro de las Fuerzas Especiales británicas.

Styles, quien ha participado en maratones internacionales como el de Berlín y Tokio, se encuentra en la capital por su gira Together, Together Tour.

Fans en redes sociales le sugirieron usar circuitos como el Bosque de Chapultepec o el Parque México para reducir riesgos, ya que el tráfico de la ciudad no se compara con el de sus rutas habituales en Londres.

El cantante, fiel a su rutina, ha seguido corriendo por diferentes puntos de la capital durante su estancia.

El cantante Harry Styles es captado cruzando Reforma en la Ciudad de México. Se le observa caminando entre el tráfico de vehículos detenidos y en movimiento, que incluye automóviles de varios colores y un metrobus. Otros peatones y un motociclista también transitan por la vía. El video muestra una escena de tránsito urbano con edificios modernos de fondo.

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