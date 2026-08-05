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Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 EN VIVO: cae la primera medalla para México en el día

México sigue como el líder en el medallero

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México sigue como el líder en el medallero de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 (EFE)
México sigue como el líder en el medallero de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 (EFE)

El 5 de agosto, los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 concentran finales y semifinales en disciplinas como gimnasia artística, atletismo, canotaje y levantamiento de pesas, con pruebas que otorgan medallas desde las 06:00 hasta las 18:00 horas. El calendario oficial incluye competencias en natación artística, tiro deportivo, esgrima, squash, tenis de mesa, karate, skateboarding, voleibol, fútbol y softbol, destacando la entrega de oro, plata y bronce en más de diez disciplinas.

La delegación mexicana participa en eventos clave, como las semifinales de balonmano y fútbol varonil, además de softbol, pentatlón moderno y boxeo femenil. El programa también contempla cuartos de final de voleibol femenil ante Puerto Rico y pruebas clasificatorias en vela. Según el comité organizador, esta jornada figura entre las más intensas del evento por la cantidad de finales y la diversidad de deportes con disputa de medalla.

13:45 hsHoy

¡Cae la primera medalla de México en el día!

Ximena Aparicio y Cecilia Martínez ganan medalla de bronce en Canotaje Sprint de 500 metros en la rama Femenil

13:00 hsHoy

México vs El Salvador Femenil, ¿cómo quedó la semifinal de los Juegos Centroamericanos?

La Selección Nacional sub 23 clasifica a la final por la medalla de oro en Santo Domingo luego de vencer a El Salvador 4-1 en tiempos extra

México goleó 4-1 a El Salvador para ser finalista en losa JCC 2026 (Imagen Ilustrativa Infobae)
México goleó 4-1 a El Salvador para ser finalista en losa JCC 2026 (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Selección Mexicana Femenil sub 23 amarró un lugar en la Gran Final de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026, tras golear 4-1 a la Selección de El Salvador en la prórroga: Colombia, país que el Tri venció en fase de grupos, será su rival en el duelo decisivo.

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12:54 hsHoy

El avance de la delegación de México en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026 ofrece una fotografía clara del dominio que mantiene en la justa. La cifra de preseas acumuladas se ubicó en 269 medallas al cierre del 4 de agosto, acercándose al objetivo simbólico de las 300.

Los datos más recientes detallan que la cosecha mexicana se compone de 120 oros, 81 platas y 68 bronces. Esta distribución refleja el liderazgo absoluto del equipo nacional, que se mantiene al frente del medallero con una ventaja considerable sobre Colombia y Cuba, sus rivales más cercanos.

El avance de la delegación de México en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026 ofrece una fotografía clara del dominio que mantiene en la justa.
El avance de la delegación de México en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026 ofrece una fotografía clara del dominio que mantiene en la justa.
12:44 hsHoy

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