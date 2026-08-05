Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 EN VIVO: cae la primera medalla para México en el día

El 5 de agosto, los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 concentran finales y semifinales en disciplinas como gimnasia artística, atletismo, canotaje y levantamiento de pesas, con pruebas que otorgan medallas desde las 06:00 hasta las 18:00 horas. El calendario oficial incluye competencias en natación artística, tiro deportivo, esgrima, squash, tenis de mesa, karate, skateboarding, voleibol, fútbol y softbol, destacando la entrega de oro, plata y bronce en más de diez disciplinas.
La delegación mexicana participa en eventos clave, como las semifinales de balonmano y fútbol varonil, además de softbol, pentatlón moderno y boxeo femenil. El programa también contempla cuartos de final de voleibol femenil ante Puerto Rico y pruebas clasificatorias en vela. Según el comité organizador, esta jornada figura entre las más intensas del evento por la cantidad de finales y la diversidad de deportes con disputa de medalla.
¡Cae la primera medalla de México en el día!
Ximena Aparicio y Cecilia Martínez ganan medalla de bronce en Canotaje Sprint de 500 metros en la rama Femenil
La Selección Mexicana Femenil sub 23 amarró un lugar en la Gran Final de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026, tras golear 4-1 a la Selección de El Salvador en la prórroga: Colombia, país que el Tri venció en fase de grupos, será su rival en el duelo decisivo.
El avance de la delegación de México en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026 ofrece una fotografía clara del dominio que mantiene en la justa. La cifra de preseas acumuladas se ubicó en 269 medallas al cierre del 4 de agosto, acercándose al objetivo simbólico de las 300.
Los datos más recientes detallan que la cosecha mexicana se compone de 120 oros, 81 platas y 68 bronces. Esta distribución refleja el liderazgo absoluto del equipo nacional, que se mantiene al frente del medallero con una ventaja considerable sobre Colombia y Cuba, sus rivales más cercanos.