Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 EN VIVO: cae la primera medalla para México en el día

México sigue como el líder en el medallero de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 (EFE)

El 5 de agosto, los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 concentran finales y semifinales en disciplinas como gimnasia artística, atletismo, canotaje y levantamiento de pesas, con pruebas que otorgan medallas desde las 06:00 hasta las 18:00 horas. El calendario oficial incluye competencias en natación artística, tiro deportivo, esgrima, squash, tenis de mesa, karate, skateboarding, voleibol, fútbol y softbol, destacando la entrega de oro, plata y bronce en más de diez disciplinas.

La delegación mexicana participa en eventos clave, como las semifinales de balonmano y fútbol varonil, además de softbol, pentatlón moderno y boxeo femenil. El programa también contempla cuartos de final de voleibol femenil ante Puerto Rico y pruebas clasificatorias en vela. Según el comité organizador, esta jornada figura entre las más intensas del evento por la cantidad de finales y la diversidad de deportes con disputa de medalla.