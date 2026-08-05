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EEUU deja de importar aguacate mexicano por alerta de seguridad en Michoacán

La embajada de ese país emitió un comunicado sobre la suspensión de actividades en toda la entidad

Fotografía de archivo de aguacate empacado EFE
Fotografía de archivo de aguacate empacado EFE
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Estados Unidos anunció que suspende todas sus actividades en el estado de Michoacán, en el que mantiene alerta No4 de “no viajar” por cuestiones de seguridad, por lo que la exportación de aguacate desde la entidad se verá afectada.

“Debido a una amenaza contra intereses estadounidenses, las actividades del gobierno de EEUU en el estado de Michoacán han sido suspendidas a partir del 5 de agosto. Se recuerda que la alerta de viaje de EEUU designa a Michoacán como área de Nivel 4 No Viajar”, dice el comunicado.

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La reacción por parte de aguacateros de la entidad no se hizo esperar y, a través de la Asociación de Productores y Empacadores Exportadores de Aguacate de México (APEAM), se emitió un comunicado advirtiendo de las consecuencias de esta medida para el intercambio comercial.

“Por este medio les informamos que el día de hoy recibimos una alerta de seguridad mediante la cual el Gobierno de los Estados Unidos determinó la suspensión temporal de actividades en el estado de Michoacán. Esta medida impacta directamente la operación de los oficiales regulatorios de USDA responsables de verificar el cumplimiento del Plan de Trabajo Operativo (PTO) en los empaques autorizados para exportación”, expresó la agrupación.

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Documento oficial de APEAM en papel blanco con el encabezado "Asunto: Suspensión de actividades del personal de USDA". Incluye texto informativo y logos de APEAM y Avocados From Mexico al pie
Una comunicación de APEAM anuncia la suspensión temporal de las actividades del personal de la USDA en Michoacán, impactando el proceso de verificación para la exportación de aguacate. (@apeamac)

Integrantes del Consejo Directivo APEAM y su directivo viajarán a la Ciudad de México para reunirse con las autoridades correspondientes para atender temas de seguridad y gestionar acciones necesarias que permitan reducir al máximo las afectaciones a la industria aguacatera.

La USDA se mantiene en contacto con los productores; ha autorizado únicamente el procesamiento de la fruta recibida el 4 de agosto y cuya recepción se hizo ante un oficial regulador. La fruta descargada hoy podrá almacenarse, pero no procesarse, siguiendo un esquema similar al de los domingos. No se autoriza el embarque de fruta con destino a exportación hasta nuevo aviso; cada empaque deberá evaluar y tomar decisiones operativas sobre cortes durante la jornada.

APEAM dará seguimiento puntual al caso y mantendrá informados a sus asociados sobre cualquier novedad relevante.

Ofensiva de Estados Unidos contra el crimen organizado

La suspensión de importaciones se inserta en la política de endurecimiento adoptada por la administración de Donald Trump para combatir tanto el tráfico de drogas como los riesgos para sus intereses comerciales, pues horas antes de la alerta de la USDA, el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó cargos penales contra cinco presuntos altos mandos del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG): Julio Alberto Castillo Rodríguez y Hugo Gonzalo Mendoza Gaytan como dos de los principales acusados, a quienes se señala por el tráfico de cocaína y metanfetaminas hacia territorio estadounidense. Castillo Rodríguez es exyerno de Nemesio Oseguera, alias “El Mencho”, mientras que Mendoza Gaytán habría fungido como su ahijado.

Acting US Attorney General Todd Blanche, alongside FBI Director Kash Patel, Drug Enforcement Administration Administrator Terrance C. "Terry" Cole and other officials, announces new Trump administration actions against the Jalisco New Generation Cartel (CJNG) during a press conference at the Justice Department in Washington, D.C., U.S., August 5, 2026. REUTERS/Jonathan Ernst
Acting US Attorney General Todd Blanche, alongside FBI Director Kash Patel, Drug Enforcement Administration Administrator Terrance C. "Terry" Cole and other officials, announces new Trump administration actions against the Jalisco New Generation Cartel (CJNG) during a press conference at the Justice Department in Washington, D.C., U.S., August 5, 2026. REUTERS/Jonathan Ernst

La lista de acusados incluye a Ricardo Ruiz Velasco, Julio César Montero Pinzón y Carlos Andrés Rivera Varela. Ninguno de los cinco se encuentra detenido ni ha comparecido ante tribunales estadounidenses hasta el momento.

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