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Kyle Fletcher silencia a la Arena México al derrotar a Máscara Dorada en una noche internacional de AEW, NJPW, MLW y ROH

La función reunió a figuras de las principales empresas de lucha libre en la antesala de AEW Grand Slam México y el Grand Prix Internacional

(CMLL / Diego Cedrix)
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La Arena México abrió oficialmente una de las semanas más importantes del calendario luchístico con una función que reunió a figuras de distintas empresas y países, dando el primer paso hacia los eventos estelares que se celebrarán en los próximos días. La cartelera presentó campeones de AEW, NJPW, MLW, ROH y CMLL, quienes ofrecieron una noche llena de intensidad, sorpresas y resultados que mantuvieron al público expectante de principio a fin.

La gran atracción fue la presencia de Kyle Fletcher, actual monarca internacional y una de las principales figuras de AEW, quien encabezó el evento principal enfrentando al mexicano Máscara Dorada. Sin embargo, la velada también contó con nombres de gran prestigio como Austin Aries, Bandido, Kevin Knight, Titán, Bárbaro Cavernario y varios representantes del Consejo Mundial de Lucha Libre.

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La actividad comenzó con un Match Relámpago entre Leon Cage y Max Star, donde el británico impuso condiciones tras conectar un ataque desde la tercera cuerda para quedarse con la victoria en los últimos instantes del combate.

Posteriormente llegó el único enfrentamiento femenil de la función. Kira y Candela lograron imponerse a la Campeona TBS de AEW, Maya World, quien hizo equipo con Hyan en un duelo que mostró el crecimiento de la división femenina dentro del Consejo.

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(CMLL / Diego Cedrix)
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La tercera lucha mantuvo el ritmo de la cartelera con el triunfo de los Hermanos Calavera Jr., quienes dominaron a Blake Christian y Lee Johnson para sumar una importante victoria frente al público de la Catedral de la lucha libre.

(CMLL / Diego Cedrix)
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Uno de los combates más esperados fue el nuevo episodio de la rivalidad entre Austin Aries y Esfinge. En otro Match Relámpago, el experimentado gladiador estadounidense consiguió el desempate de la serie al derrotar al mexicano, colocando el historial entre ambos 2-1 a su favor y reafirmando el gran momento que atraviesa como Campeón de MLW.

(CMLL / Diego Cedrix)
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Más adelante se disputaron los Campeonatos en Parejas de NJPW Strong, donde Ángel de Oro y Niebla Roja defendieron exitosamente los cinturones frente a Douki y Yujiro Takahashi, manteniéndose como monarcas tras una sólida actuación.

(CMLL / Diego Cedrix)
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La lucha de relevos también dejó grandes emociones. Neón, Último Guerrero, Xelhua y Zandokan Jr. unieron fuerzas para superar a la Familia Don Callis, integrada por Hechicero, Volador Jr., El Clon y el poderoso Brian Cage, en un desenlace que levantó a los aficionados de sus asientos.

(CMLL / Diego Cedrix)
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La recta final de la función mantuvo el nivel con un espectacular mano a mano entre Soberano Jr. y Komander. El reloj estuvo cerca de llegar al límite reglamentario, pero el llamado “Novio de la Arena México” encontró la forma de quedarse con la victoria en uno de los enfrentamientos más ovacionados de la noche.

(CMLL / Diego Cedrix)
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Poco después llegó uno de los momentos más polémicos de la función. Bárbaro Cavernario derrotó a Bandido en un combate no titular; sin embargo, el resultado generó reclamos entre los asistentes, ya que el rudo recurrió a un golpe bajo para inclinar la balanza a su favor.

(CMLL / Diego Cedrix)
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Otra lucha de alto nivel fue la disputa por el Campeonato TNT, donde Kevin Knight logró conservar el cinturón frente a Titán. El mexicano ofreció resistencia durante buena parte del combate, aunque finalmente el campeón conectó su maniobra definitiva para retener el título.

(CMLL / Diego Cedrix)
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El cierre quedó reservado para el esperado enfrentamiento entre Kyle Fletcher y Máscara Dorada. Desde la presentación de ambos luchadores, el público dividió sus apoyos entre la estrella internacional y el ídolo local, creando una atmósfera vibrante en la Arena México.

(CMLL / Diego Cedrix)
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Tras un combate lleno de intensidad y movimientos espectaculares, Fletcher consiguió la victoria sobre el mexicano, provocando una fuerte lluvia de abucheos por parte de la afición. El triunfo representa un importante impulso para el australiano, quien ahora llegará con confianza a AEW Grand Slam México 2026, donde defenderá su campeonato frente a Mike Bailey, antes de que la Semana Internacional del CMLL alcance su punto más alto con la celebración del esperado Grand Prix Internacional.

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