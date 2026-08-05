México
Agregar Infobae enGoogle

‘La Más Draga’ te está buscando: cuáles son los requisitos y fecha límite para audicionar en ‘la octava cacería’

La producción abrió su convocatoria internacional para seleccionar a las aspirantes que participarán en el proceso de audiciones rumbo a la octava temporada del reality show

Este video presenta una campaña promocional para La Más Draga 8, mostrando un grupo de artistas drag en elaborados vestuarios temáticos.
Guardar

La producción de La Más Draga, encabezada por Carlo Villarreal y Bruno Olvez, abrió este 5 de agosto su convocatoria nacional para seleccionar a las aspirantes que participarán en el proceso de audiciones rumbo a la octava temporada regular del reality show.

El plazo para enviar videos termina el 21 de agosto de 2026 a las 23:59 horas. El proceso está dirigido a personas mayores de edad que hablen español y deseen mostrar su talento drag en la llamada “octava cacería”.

PUBLICIDAD

Carlo Villarreal y Bruno Olvez: responsables de la octava temporada

La organización de La Más Draga 8 recae, como en ediciones previas, en los productores Carlo Villarreal y Bruno Olvez, quienes confirman que buscan nuevas voces para integrarse a la competencia. El lema de la convocatoria es: “La familia más poderosa de México te está buscando”, con el objetivo de sumar a la próxima generación de presas feminosa chingonas.

Para participar, las interesadas deben grabar un video de máximo dos minutos donde se aprecie su personalidad y habilidades drag. El video debe enviarse al correo audicioneslmd8@soylamasdraga.com. Es obligatorio titularlo bajo el formato: LMD8(nombre dragá)(lugar de procedencia).

PUBLICIDAD

‘La Más Draga’ te está buscando: cuáles son los requisitos y fecha límite para audicionar en ‘la octava cacería’ (Instagram/@lamasdraga)
‘La Más Draga’ te está buscando: cuáles son los requisitos y fecha límite para audicionar en ‘la octava cacería’ (Instagram/@lamasdraga)

Requisitos para la audición de La Más Draga 8

La producción detalla que el proceso está abierto a cualquier persona mayor de edad que hable español y pueda demostrar sus capacidades artísticas y actitud para integrarse a la familia de La Más Draga. Los requisitos son claros:

  • Ser mayor de edad.
  • Hablar español.
  • Contar con talento artístico y actitud para convertirse en una presa feminosa.

Al correo, además del video, se debe adjuntar el nombre completo, un número de contacto y los enlaces a redes sociales. Si el archivo supera el límite permitido, las candidatas pueden enviar el video mediante WeTransfer o Google Drive y asegurarse de que el acceso esté habilitado para la producción.

La fecha límite para recibir audiciones es el 21 de agosto de 2026 a las 23:59 horas. Las seleccionadas serán notificadas para participar en la siguiente fase de audiciones presenciales, que tendrán lugar en la Ciudad de México.

Audiciones en vivo en CDMX: dinámica para la siguiente etapa

Drag, reality show, LGTB
Requisitos para la audición de La Más Draga 8 Foto:/Infobae México

El formato de selección establece que las personas elegidas tras la revisión de videos pasarán a la ronda de audiciones en vivo, programada en la Ciudad de México. La producción evaluará en directo a quienes cumplan con los requisitos y destaquen por su carisma y talento en el video de audición.

El proceso de audición mantiene el enfoque en la diversidad y creatividad que caracteriza al reality. La convocatoria enfatiza que buscan ver la personalidad y el sello individual de cada aspirante en los videos enviados, más allá de la simple caracterización.

Final de Solo Las Más 2: transmisión en vivo y sedes confirmadas

En paralelo a la convocatoria de la octava temporada, la producción de La Más Draga confirmó la fecha y horario de la final de la competencia Solo Las Más 2. El evento se emitirá en vivo el 15 de agosto de 2026 a las 21:00 horas (tiempo de México).

Por primera vez, el desenlace podrá verse en salas selectas de Cinépolis a nivel nacional mediante el formato +QUE CINE. Los boletos están disponibles en preventa. Además, el show tendrá un evento presencial en el Auditorio BB en la Ciudad de México.

Para quienes prefieran disfrutar el cierre desde casa, la transmisión digital estará habilitada en el canal oficial de YouTube de La Más Draga. Solo las suscriptoras activas podrán acceder y tendrán derecho a votar por la ganadora de la temporada.

Temas Relacionados

La Más DragaLGBTDrag Queenmexico-entretenimiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

La Casa de los Famosos México 2026 en vivo: arranca la prueba semanal de presupuesto

Sigue todos los encuentros, peleas, chismes, nominaciones y demás retos del reality de Televisa transmitido 24/7 en ViX+

La Casa de los Famosos México 2026 en vivo: arranca la prueba semanal de presupuesto

Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 EN VIVO: Diego Villalobos gana la tercera medalla para México en el día

México sigue como el líder en el medallero

Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 EN VIVO: Diego Villalobos gana la tercera medalla para México en el día

Profepa quiere la ropa que ya no usas: abre centros de acopio para reciclaje textil durante agosto, revisa dónde están

La meta de la campaña “Gol por el Ambiente” es recuperar más de 19 mil 900 kilogramos de ropa y otros productos textiles mediante acciones de economía circular

Profepa quiere la ropa que ya no usas: abre centros de acopio para reciclaje textil durante agosto, revisa dónde están

Pemex mejora por dentro, sangra por fuera: cierra primer semestre con déficit de 28 mil mdp

El IMCO reportó que la paraestatal perdió dinero por menores exportaciones y baja en ganancia cambiaria

Pemex mejora por dentro, sangra por fuera: cierra primer semestre con déficit de 28 mil mdp

¿Reiniciar el sistema nervioso? Lo que la ciencia dice sobre el nervio vago

El interés por la estimulación crece en redes y plataformas de bienestar, con cientos de videos y publicaciones que prometen reducir el estrés y mejorar la salud

¿Reiniciar el sistema nervioso? Lo que la ciencia dice sobre el nervio vago
MÁS NOTICIAS

NARCO

Brecha de género en la violencia: la tasa de homicidios en hombres es ocho veces superior a la de mujeres en México

Brecha de género en la violencia: la tasa de homicidios en hombres es ocho veces superior a la de mujeres en México

Desmantelan campamento de presunto grupo criminal en Zacatecas: aseguran droga, cartuchos y una camioneta

Caen presuntos operadores de la Unión Tepito y AntiUnión en operativos en Edomex y CDMX

Con 18 periodistas asesinados: gobierno de Javier Duarte fue el más violento e impune en crímenes contra comunicadores en Veracruz

Alejandro Fierro, el influencer que vio morir a César Gastélum, habla horas después del crimen: “No teníamos malicia”

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos México 2026 en vivo: se arma el primer complot y buscan nominar a Karina Torres hoy en la gala

La Casa de los Famosos México 2026 en vivo: se arma el primer complot y buscan nominar a Karina Torres hoy en la gala

Natanael Cano anuncia nueva fecha para el Estadio GNP tras sold out: fecha y día de preventa oficial

Memo Schutz responde tras ser tachado de “fodongo” por su estilo en La Casa de los Famosos México: “Anulo funa”

Salma Hayek comparte video con su hija Valentina Paloma Pinault y causa furor en redes por su parecido físico

Alejandro Fierro, el influencer que vio morir a César Gastélum, habla horas después del crimen: “No teníamos malicia”

DEPORTES

Aston Villa vs Bayern Múnich: cuándo y dónde ver EN VIVO el amistoso internacional desde México

Aston Villa vs Bayern Múnich: cuándo y dónde ver EN VIVO el amistoso internacional desde México

¿Jordan Pickford a Tigres? Esta es la realidad sobre los rumores que ponen al arquero inglés en la Liga MX

Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 EN VIVO: Diego Villalobos gana la tercera medalla para México en el día

Thunder Rosa revela su gran misión como campeona del CMLL: llevar a las Amazonas a Estados Unidos

El costo del Mundial 2026: Grupo Ollamani proyecta pérdidas por 47 millones de dólares en el Estadio Azteca