Este video presenta una campaña promocional para La Más Draga 8, mostrando un grupo de artistas drag en elaborados vestuarios temáticos.

Guardar

La producción de La Más Draga, encabezada por Carlo Villarreal y Bruno Olvez, abrió este 5 de agosto su convocatoria nacional para seleccionar a las aspirantes que participarán en el proceso de audiciones rumbo a la octava temporada regular del reality show.

El plazo para enviar videos termina el 21 de agosto de 2026 a las 23:59 horas. El proceso está dirigido a personas mayores de edad que hablen español y deseen mostrar su talento drag en la llamada “octava cacería”.

PUBLICIDAD

Carlo Villarreal y Bruno Olvez: responsables de la octava temporada

La organización de La Más Draga 8 recae, como en ediciones previas, en los productores Carlo Villarreal y Bruno Olvez, quienes confirman que buscan nuevas voces para integrarse a la competencia. El lema de la convocatoria es: “La familia más poderosa de México te está buscando”, con el objetivo de sumar a la próxima generación de presas feminosa chingonas.

Para participar, las interesadas deben grabar un video de máximo dos minutos donde se aprecie su personalidad y habilidades drag. El video debe enviarse al correo audicioneslmd8@soylamasdraga.com. Es obligatorio titularlo bajo el formato: LMD8(nombre dragá)(lugar de procedencia).

PUBLICIDAD

‘La Más Draga’ te está buscando: cuáles son los requisitos y fecha límite para audicionar en ‘la octava cacería’ (Instagram/@lamasdraga)

Requisitos para la audición de La Más Draga 8

La producción detalla que el proceso está abierto a cualquier persona mayor de edad que hable español y pueda demostrar sus capacidades artísticas y actitud para integrarse a la familia de La Más Draga. Los requisitos son claros:

Ser mayor de edad.

Hablar español.

Contar con talento artístico y actitud para convertirse en una presa feminosa.

Al correo, además del video, se debe adjuntar el nombre completo, un número de contacto y los enlaces a redes sociales. Si el archivo supera el límite permitido, las candidatas pueden enviar el video mediante WeTransfer o Google Drive y asegurarse de que el acceso esté habilitado para la producción.

PUBLICIDAD

La fecha límite para recibir audiciones es el 21 de agosto de 2026 a las 23:59 horas. Las seleccionadas serán notificadas para participar en la siguiente fase de audiciones presenciales, que tendrán lugar en la Ciudad de México.

Audiciones en vivo en CDMX: dinámica para la siguiente etapa

Requisitos para la audición de La Más Draga 8 Foto:/Infobae México

El formato de selección establece que las personas elegidas tras la revisión de videos pasarán a la ronda de audiciones en vivo, programada en la Ciudad de México. La producción evaluará en directo a quienes cumplan con los requisitos y destaquen por su carisma y talento en el video de audición.

PUBLICIDAD

El proceso de audición mantiene el enfoque en la diversidad y creatividad que caracteriza al reality. La convocatoria enfatiza que buscan ver la personalidad y el sello individual de cada aspirante en los videos enviados, más allá de la simple caracterización.

Final de Solo Las Más 2: transmisión en vivo y sedes confirmadas

En paralelo a la convocatoria de la octava temporada, la producción de La Más Draga confirmó la fecha y horario de la final de la competencia Solo Las Más 2. El evento se emitirá en vivo el 15 de agosto de 2026 a las 21:00 horas (tiempo de México).

PUBLICIDAD

Por primera vez, el desenlace podrá verse en salas selectas de Cinépolis a nivel nacional mediante el formato +QUE CINE. Los boletos están disponibles en preventa. Además, el show tendrá un evento presencial en el Auditorio BB en la Ciudad de México.

Para quienes prefieran disfrutar el cierre desde casa, la transmisión digital estará habilitada en el canal oficial de YouTube de La Más Draga. Solo las suscriptoras activas podrán acceder y tendrán derecho a votar por la ganadora de la temporada.

PUBLICIDAD