Clima CDMX hoy miércoles 5 de agosto por la tarde: ¿A qué hora lloverá y en qué alcaldías?

Una pantalla digital muestra el pronóstico de lluvias para la tarde en distintas alcaldías de la Ciudad de México, mientras peatones con paraguas transitan por una plaza. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) informó que este miércoles 5 de agosto se espera un ambiente caluroso después del mediodía, con cielo despejado que dará paso a un incremento de nubosidad durante la tarde.

De acuerdo con el boletín meteorológico emitido a las 07:00 horas, el viento será de componente este, con velocidades de 10 a 25 kilómetros por hora y rachas de hasta 30 km/h. La dependencia exhortó a la población a mantenerse atenta a los avisos del Sistema de Alerta Temprana, debido a las condiciones previstas para las próximas horas.

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¿A qué hora lloverá hoy en la Ciudad de México?

La SGIRPC prevé que las lluvias fuertes, acompañadas de actividad eléctrica y posible caída de granizo, se presenten entre las 14:00 y las 21:00 horas.

Las precipitaciones podrían dejar acumulados de 10 a 25 milímetros, por lo que existe riesgo de encharcamientos, reducción de la visibilidad y afectaciones a la movilidad en distintos puntos de la capital.

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¿En qué alcaldías se esperan las lluvias más fuertes?

De acuerdo con el boletín, las lluvias afectarán principalmente las regiones poniente, sur, centro y oriente de la Ciudad de México. Entre las alcaldías con mayor probabilidad de registrar precipitaciones intensas se encuentran:

Poniente

Álvaro Obregón .

Cuajimalpa de Morelos.

Sur

Tlalpan .

Xochimilco .

Milpa Alta .

La Magdalena Contreras.

Centro

Cuauhtémoc .

Benito Juárez .

Coyoacán .

Miguel Hidalgo.

Oriente

Iztapalapa .

Tláhuac .

Iztacalco .

Venustiano Carranza.

Las autoridades recomiendan tomar precauciones si se realizarán actividades al aire libre o traslados durante la tarde, ya que las tormentas podrían desarrollarse de manera rápida.

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Un paraguas descansa en la banqueta de una avenida mojada por la lluvia, con el Ángel de la Independencia y edificios altos iluminados bajo un cielo nublado en Ciudad de México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué provoca las lluvias de esta temporada en el centro del país?

Durante agosto, el centro de México se encuentra en uno de los periodos con mayor frecuencia de precipitaciones. La interacción de canales de baja presión, el ingreso de humedad desde el océano Pacífico y el Golfo de México, así como el paso de ondas tropicales, favorece la formación de nubes de tormenta durante las tardes.

Por ello, es común que las mañanas transcurran con cielo parcialmente despejado y temperaturas elevadas, mientras que después del mediodía aumente la nubosidad y se desarrollen lluvias acompañadas de descargas eléctricas y, en algunos casos, caída de granizo.

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Un mapa meteorológico ilustra el monzón mexicano y una onda tropical con franjas de color naranja y azul que representan nubes y tormentas sobre el territorio de México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La temperatura máxima alcanzará los 27 grados

Antes de la llegada de las lluvias, el ambiente será caluroso, con una temperatura máxima de 27 grados Celsius y una mínima de 14 grados, de acuerdo con el reporte oficial.

Durante las primeras horas de la tarde predominarán periodos de sol, pero conforme avance la jornada aumentará la nubosidad y comenzarán las precipitaciones, lo que favorecerá un descenso gradual de la temperatura hacia la noche.

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La SGIRPC recomienda mantenerse hidratado y evitar la exposición prolongada al sol durante las horas de mayor radiación.

Calidad del aire y actividad del Popocatépetl

La Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) informó que, a las 06:00 horas, la calidad del aire era aceptable, con partículas PM2.5 como principal contaminante.

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En cuanto al volcán Popocatépetl, el Semáforo de Alerta Volcánica permanece en Amarillo Fase 2. El boletín indica que, en caso de una emisión, la pluma de ceniza se desplazaría hacia el oeste-suroeste, sin que se prevean afectaciones importantes para la Ciudad de México.

(SASSLA)

Recomendaciones para la tarde de este miércoles

Ante el pronóstico para este 5 de agosto, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil recomienda:

Llevar paraguas o impermeable si permanecerás fuera de casa durante la tarde.

Evitar resguardarte bajo árboles o estructuras metálicas durante las tormentas eléctricas.

Conducir con precaución , ya que la lluvia puede reducir la visibilidad y hacer resbaladizo el pavimento.

No tirar basura en la vía pública , para evitar que las coladeras se obstruyan y aumente el riesgo de encharcamientos.

Mantenerse atento a los avisos oficiales de la SGIRPC y del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para conocer cualquier actualización del pronóstico.

Con este panorama, la tarde de este miércoles estará marcada por el contraste entre un ambiente caluroso y la llegada de lluvias fuertes, tormentas eléctricas y posible caída de granizo en gran parte de la Ciudad de México, por lo que las autoridades llaman a la población a tomar precauciones y planificar sus traslados con anticipación.

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