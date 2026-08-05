Natanael Cano anuncia nueva fecha para el Estadio GNP tras sold out: fecha y día de preventa oficial

¿Natanael Cano podrá contar narcocorridos en el Flow Fest 2025? (Instagram)

Guardar

Natanael Cano volvió a demostrar el momento que atraviesa en su carrera. El cantante consiguió agotar los boletos para su concierto del próximo 18 de septiembre en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México, por lo que anunció una segunda fecha dentro de su Vol. 1 Tour, una noticia que emocionó a sus seguidores.

El anuncio se realizó mediante el cartel oficial de la gira, donde la presentación del 18 de septiembre ya aparece con la leyenda “SOLD OUT!”, mientras que se confirmó un nuevo concierto para el 19 de septiembre en el mismo recinto. Además, se informó que la preventa Banamex se llevará a cabo el 7 de agosto a partir de las 14:00 horas, con la posibilidad de pagar a tres meses sin intereses.

PUBLICIDAD

Aunque todavía no se han dado a conocer de manera oficial los precios para esta nueva fecha, todo indica que podrían mantenerse similares a los del primer concierto, ya que se trata del mismo recinto y del mismo espectáculo. Esto permitiría a los fanáticos tener una referencia sobre el costo de las entradas antes del inicio de la venta.

Natanael Cano se consolida como uno de los artistas más importantes del regional mexicano

Natanael Cano - (Ocesa)

Originario de Sonora, Natanael Cano es considerado uno de los principales impulsores de los corridos tumbados, un estilo que fusiona la esencia del regional mexicano con sonidos del trap, el hip hop y otros géneros urbanos. Gracias a esa propuesta logró conectar con una nueva generación de oyentes y convertirse en uno de los artistas más escuchados del movimiento.

PUBLICIDAD

Su crecimiento ha quedado reflejado en la convocatoria que registra en cada una de sus presentaciones. Con el paso de los años ha llevado su música a escenarios cada vez más grandes y el lleno total en el Estadio GNP Seguros confirma la fuerza que mantiene entre sus seguidores.

El Vol. 1 Tour representa una nueva etapa para el cantante, quien continúa recorriendo distintas ciudades con un espectáculo que reúne algunos de los temas más populares de su repertorio. La respuesta del público en la capital del país volvió a dejar claro que Natanael Cano atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera.

PUBLICIDAD

Estos serían los precios para la segunda fecha en el Estadio GNP Seguros

Natanael Cano en la CDMX - (Ocesa)

Hasta el momento, los organizadores no han revelado el costo oficial de los boletos para el concierto del 19 de septiembre. Sin embargo, tomando como referencia la primera fecha, los precios podrían mantenerse prácticamente sin cambios.

Para el espectáculo del 18 de septiembre, los boletos tuvieron un costo de 967 pesos en las localidades más accesibles. En tanto, las zonas con mayor cercanía al escenario alcanzaron los 4,439 pesos, mientras que los paquetes VIP llegaron hasta 9,958 pesos.

PUBLICIDAD

General A tuvo un precio de 2,827 pesos, General B de 1,600 pesos, además de otras localidades con costos de hasta 4,311 pesos. También se ofrecieron paquetes especiales para distintas zonas del estadio. Ahora, los seguidores que no alcanzaron entradas para la primera fecha tendrán una nueva oportunidad durante la preventa del 7 de agosto, cuando buscarán asegurar un lugar para ver a uno de los máximos exponentes de los corridos tumbados en el Estadio GNP Seguros.